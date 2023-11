'Los Zuluagas': un joven que busca a su mamá desaparecida 34 años atrás

En 1989, Juan Camilo tuvo que salir de Colombia al lado de su papá y su hermana. Tenía 5 años. Sus recuerdos son borrosos, pero el dolor de la partida estuvo intacto por años. Al crecer, exiliado en Roma (Italia), ese dolor se fue transformando en rabia al no poder entender y menos aceptar las decisiones de sus padres. A su mamá la vio por última vez antes de salir del país.

Los Zuluagas, el documental que dirige Flavia Montini y que acaba de estrenarse en los cines, es una revelación sobre la vida de Juan Camilo y su familia. Su papá, Bernardo Gutiérrez, comandante del Ejército Popular de Liberación (EPL) que negoció con el gobierno colombiano la desmovilización de este grupo armado en 1991 y desde ahí empezó su actividad política. Su mamá, alias ‘la Negra’, como era conocida Amparo Tordecilla, también militante del EPL y que fue secuestrada hace 34 años sin que hoy se sepa de su paradero.



“Cuando conocí a Juan Camilo, me impresionó inmediatamente su urgencia por contar su historia. Sumergirme en el archivo fue una experiencia íntima, un viaje que hice con cuidado, delicadeza y empatía. A través de estos materiales, tuve acceso al espacio más privado de una familia. Poco a poco empecé a leer esos acontecimientos tan lejanos a mí, esa historia tan particular y única, con otras lentes. Me sentí libre para explorar los materiales de los archivos, sacándolos de sus contextos originales, para emerger de esos recuerdos una historia con sentido desde un punto de vista emocional, personal e histórico”, señala Flavia Montini, directora de la película.



Los Zuluagas es una producción de Film Affair (Italia) en colabaoración con el Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, con Rai Cinema, en coproducción con Inercia Películas (Colombia), en asocio con el Istituto Luce Cinecittà e Intramovies, y el patrocinio de Amnistía Internacional. Distribuye en Colombia Interior XIII con el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico - FDC.

Preparación del material para la filmación de 'Los Zuluagas'.

"Esta película es la historia de Colombia, de un proceso de paz que ha tenido una larga transición. Los invitamos a ver esta película que tiene que ver con las familias", dice el protagonista del relato.

