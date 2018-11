La magia y la maldad del oscuro regreso de 'Animales fantásticos'

Para Eddie Redmayne, reencontrarse con Newt Scamander, el ‘magizoologista’ que interpretó por primera vez hace dos años en Animales fantásticos y dónde encontrarlos, requirió, literalmente, ponerse otra vez sus zapatos.

“La clave es Colleen Atwood, la diseñadora de vestuario. Al segundo de ponerme los trajes, el tamaño, el alto del pantalón, la sensación de las botas, el abrigo me ayudan a instantáneamente a recobrar a Newt”, dijo en Los Ángeles el ganador del Óscar sobre su proceso de volver a sumergirse en el mundo creado por J. K. Rowling, ahora para Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald, la segunda entrega de la serie que sirve de precuela para el universo que la autora desarrolló en siete libros y ocho películas de Harry Potter.



En el capítulo más reciente, que se estrenó ayer en Colombia, Newt debe enfrentar la fuga de Gellert Grindelwald (Johnny Depp), un siniestro y poderoso mago que se propone convocar a sus similares de sangre pura para someter a los seres no mágicos, conocidos como los muggles.



Para detener la poderosa división que se avecina con la llegada de Grindelwald a la arena política, Scamander es reclutado por un joven Albus Dumbledore (Jude Law).

No pasa desapercibido que Rowling, crítica de los políticos europeos y estadounidenses de línea conservadora, quisiera explorar en el guion temas que resuenan con la situación actual del mundo, aunque, como lo anotó el productor David Hayman, la polarización política es un arma que ha sido usada por cientos de años.



“Tiene relación con lo que pasaba en el mundo hace 50 años. La historia se repite. Y estamos viendo prejuicio e intolerancia en todas las formas. Hay odio y falta de simpatía por las personas que son diferentes”, dijo Hayman, quien también estuvo detrás de las películas de Harry Potter.



“La diferencia es que estamos en una época en la que es más fuerte; la gente hace más ruido, pero siempre ha sido así”, sigue.



Son temas universales con los que la audiencia se identifica, y que pueden explicar porque la franquicia ha tenido tanto éxito. La primera cinta de esta nueva serie se estrenó en 2016 y recaudó casi 815 millones de dólares en la taquilla global.



Los crímenes de Grindel-wald es la segunda película de cinco planeadas, y si hay algo que la distingue es su tono más oscuro. La acción pasa de Nueva York a Inglaterra y París, y a Newt se unen caras familiares y nuevas, completando un reparto impactante.

Completando el cuarteto original, además de Redmayne, están Katherine Waterston en el papel de Tina Goldstein, la agente del Departamento de Magia Estadounidense; Dan Fogler, interpretando a Jacob, y Alison Sudol en el papel de Queenie. Ezra Miller también vuelve encarnando a Credence, el mago huérfano y reprimido que en Los crímenes de Grindelwald se convierte en una pieza clave de la historia.



“Para todos los personajes, el tema principal es descifrar quién eres y dónde te encuentras”, dijo Miller, un actor conocido por –al igual que su personaje– salirse de las normas.

Claro, cuando se trata de explicar detalles de la trama, prefiere adherirse al requerimiento del estudio para no estropear la experiencia de los fanáticos. Lo único que adelantó es que Credence tiene “muchos secretos y revelaciones”.



Entre los nuevos integrantes del reparto están Callum Turner en el papel del hermano mayor de Newt, Theseus Scamander; Zoë Kravitz, interpretando a su prometida, Leta Lestrange; Jude Law, una versión más joven de Dumbledore, y, por supuesto, Depp, el temido Grindelwald, aunque, técnicamente el actor, famoso por Piratas del Caribe, no es nuevo en la franquicia, ya que salió en el último segundo de la película original hace dos años.



Depp no estuvo disponible para hablar con la prensa, pero Hayman explicó que una de las razones por las que el actor estadounidense decidió ser parte de este mágico universo fue su admiración por Rowling.



Sin decirlo explícitamente, pero haciendo referencia implícita a las controversias que han rodeado al actor, el productor expresó cuán satisfechos están con el trabajo de Depp. “Johnny fue excelente. Llegaba a tiempo al set, trajo muchas ideas con humildad, y fue un colaborador. Se puso al servicio de la historia. Fue un placer trabajar con él”.



De hecho, muchos críticos ya están señalando su interpretación de Grindel-wald como una de sus mejores actuaciones. Como es ya característico, su transformación física es fascinante, y muchos ni siquiera lo reconocen cuando aparece por primera vez en la pantalla, en una escena espectacular con, quizá, la mejor secuencia de efectos especiales en la saga Potter.



Sudol contó cómo durante una escena particularmente difícil, Depp la tranquilizó y le ayudó a recuperarse de un momento muy vulnerable en el que estaba.



“Tuvimos que repetir (la escena) infinidad de veces hasta un punto en el que yo estaba gritando y llorando sin parar, fue horrible”, recordó la actriz. “Johnny se me acercó y empezó a contarme una historia muy chistosa sobre cómo alguna vez lo invitaron a una extraña fiesta política. Sin mencionar el estado de fragilidad en el que yo estaba me distrajo para volver a trabajar. Fue algo generoso, no tenía por qué hacerlo”, siguió.



Tanto Hyaman como Rowling y el director, David Yates, tenían claro que solo un actor de su calibre podría asumir el papel del mago oscuro, con un inusual lazo con Dumbledore.



“Grindelwald es para mí mucho más aterrador que Voldemort”, dijo Hayman, comparando a los dos villanos del universo de Rowling. “Voldemort intimida, Grindelwald seduce. Puede que odiemos a muchos políticos, pero debemos entender que responden a las inseguridades y vulnerabilidades de otros”.



Redmayne fue testigo de cómo Depp capturó esa esencia. “Construyeron este anfiteatro en Leavesden (los estudios en las afueras de Londres donde se rodó la cinta) y trajeron miles de extras, artistas de apoyo, y Johnny tenía que, como Grindelwald, persuadirlos, seducirlos, movilizarlos. Fue como ser testigo de una clase maestra. Extraordinario”.



Al final, Animales fantásticos: los crímenes de Grindel-wald ofrece una historia mágica y entretenida para todos: los fanáticos de Harry Potter, que se saben de memoria cada elemento de su universo y podrán atar cabos, y los seguidores ocasionales o los que solo buscan esparcimiento.



CLAUDIA SANDOVAL GÓMEZ

PARA EL TIEMPO

Los Ángeles, por invitación de Warner Bros.