¿Se acuerda de Tony Soprano? Esta película revela sus orígenes

En esta película de santos hay más bien pocos; al menos no de esos a los que se les prenden velas para que hagan milagros. Es una ironía que se llame Los Santos de la mafia (The Many Saints of Newark, en inglés), aunque el título se refiere a los Moltisanti, que en italiano traduce muchos santos y es el apellido de la familia central de este relato.

“Creo que David Chase está jugando con eso y por eso escriben Santos con S”, dice el actor Ray Liotta sobre el creador de la exitosa serie de HBO Los Soprano y que está detrás de la película que aborda los orígenes de su protagonista, el tremendo Tony Soprano –el fallecido James Gandolfini–.



(Siga leyendo: Camilo Echeverry encabeza las nominaciones al Grammy Latino 2021)



Liotta es un rostro familiar en los universos de la mafia en la gran pantalla. Fue el inolvidable Henry Hill, el jovencito de ascendencia italiana que creció en Nueva York soñando con convertirse en un gánster en Goodfellas, de la mano de Martin Scorsese; se metió en la piel de un policía corrupto en Narc, y presta su voz al matón Tommy Vercetti en el videojuego Grand Theft Auto: Vice City.



En 'Los Santos de la mafia', que dirige Alan Taylor (Game of Thrones, Thor 2, Los Soprano) y que se estrena el 30 de septiembre, Liotta es Aldo ‘Hollywood Dick’ Moltisanti, el cruel patriarca de una dinastía de gánsteres que tiene en su hijo, Richard ‘Dickie’ Moltisanti (el actor Alessandro Nivola) su heredero perfecto.

Facebook Twitter Linkedin

En 'Los Soprano' Tony (James Gandolfini) y Carmela (Edie Falco) intentan que la familia sea más "normal". Foto: HBO

“Aldo fue el cabeza de familia por un tiempo, y luego su hijo se hizo cargo. Está viviendo, básicamente, como un jubilado. Pero aun así, mete la mano en el negocio; no tiene que hacer el día a día, entonces hay más alegría y risa en su vida. Se fue a Italia y conoció a una joven (la actriz Giuseppina Bruno, que debuta en el cine de Hollywood) con la que terminó casándose. Dick es un personaje completo y gracioso”, agrega Liotta.



La película se desarrolla en los 60 cuando Newark era escenario de unas violentas protestas raciales –que dejaron 25 muertos y un centenar de heridos– y se remonta a los orígenes de Tony Soprano, el depresivo e indolente líder de una familia mafiosa que con sus violentas aventuras deleitó al público y cosechó una fiel fanaticada que lo siguió durante seis temporadas. Los Santos de la mafia navega por la turbulencia de su juventud en la piel de Michael Gandolfini, el hijo de James en la vida real.



(Además: Georgina, la esposa de Cristiano Ronaldo, por Netflix)



“Esta es mi primera película (ha hecho varias series) y me tocó un personaje icónico: el de mi papá. Además, iba a trabajar con un montón de mis héroes. Cuando lo digo así es tan abrumador. Cada día creé pequeñas metas alcanzables, como conseguir el acento y ser un buen compañero para Alessandro Nivola (‘Dickie’ Moltisanti): ‘Cómo puedo ser un gran socio?’. ‘¿Qué le puedo dar?’. ‘¿Qué necesita de mí?’. Aprender y asimilar a estos increíbles artistas del casting me ayudó a no pensar mucho en interpretar a mi papá”.

¿Cuándo escucharon por primera vez del proyecto?

Michael Gandolfini (M. G.): Estaba en una clase de actuación cuando me enteré de que iban a hacer una película. Recuerdo que estaba a punto de hacer una escena y mi mamá me envió un mensaje de texto. Yo no vi el programa, pero estuve en contacto con David Chase y con algunos miembros del elenco después de la muerte de papá. Iba a la Universidad de Nueva York y el programa no era fundamental en mi vida, lo crean o no. Jamás me pasó por la cabeza que iba a tener una oportunidad así.



Ray Liotta (R. L.): A mí no me buscaron, yo averigüé. Le pregunté a mi agente qué estaba pasando con esta película porque siempre quise trabajar con David Chase. Y creo que como yo había hecho Goodfellas no querían vincularme. Pero insistí en que quería conocer a David. Él estaba en Nueva York. Aceptó reunirse conmigo, pero no había garantía. Así que me preparé y almorcé con él. Y al terminar, me ofrecieron el papel.

Ray es ideal para responder esto: ¿por qué cree que el público ama las historias de la mafia?

R. L.: Es un universo extraño para la mayoría de la gente. Nunca se enterarían viendo las noticias o los programas diurnos; parece que la gente siempre se está matando a diestra y siniestra... Gracias a Dios, la mayoría no es así, pero ciertamente es interesante observar a quienes son de esa manera. No sé por qué estas historias se destacan en la mente, pero sucede. He hecho un montón de papeles más, muchos pensarán que todo ha sido de tipo malo o policía. Los Santos de la mafia es la tercera vez que hago de gánster... ¡Ah! y el personaje en Goodfellas, en el que ni siquiera estaba en la mafia, pero parecía por todo lo malo que hacía.

¿Qué espera que experimente el público con la película?

M. G.: Que se entretengan. Todo se reduce a eso. Lo bueno de esta película es que no es necesario haber visto la serie de televisión. De algunos personajes verás sus comienzos y en lo que se convirtieron en el programa, pero no es obligatorio haber visto Los Soprano para disfrutarla.



*CULTURA EL TIEMPO

Con entrevistas cedidas por Warner Bros.

Los demás estrenos del 30 de septiembre

*James Bond: sin tiempo para morir: la última película de Daniel Craig como el agente 007 después de 15 años de interpretarlo. Clasificación: 12 años.



*Memoria: la película del tailandés Apichatpong Weerasethakul fue la ganadora del Premio del Jurado en el pasado Festival de Cannes. También representará a Colombia en la categoría de cinta extranjera en los próximos Óscar. Clasificación: todos.



*La leyenda de la viuda: una historia de terror en la que sus protagonistas desaparecen sin dejar rastro en los bosques de San Petersburgo. Clasificación: 12 años.

Otras noticias