'Objetos no identificados': un filme sobre abducciones, desesperanza y empatía

Una prostituta que quiere ser abducida por extraterrestres y su peculiar compañero con enanismo son los protagonistas de Objetos no identificados, película en la que el director colombiano Juan Felipe Zuleta recuerda la angustia del covid-19 y defiende la búsqueda de empatía en una sociedad que se acostumbró a la discriminación.

"El covid-19 nos dio una sensación de desesperanza y todos sentimos comunalmente que era el fin de algo, como una paz, una tranquilidad que dimos por hecho y de cierta manera es como los personajes en esta película se sienten", afirma Zuleta tras la presentación de su ópera prima.



El largometraje, que fue uno de los primeros que se empezó a rodar en 2020 en medio del confinamiento, está muy influenciado por la pandemia: lo ocurrido en esa época se refleja en los protagonistas de la historia que, con el objetivo de "escapar" de la realidad de sus vidas, emprenden un largo viaje en carretera.

La película ya ha participado en más de 64 festivales de cine y ha recibido 23 galardones en Estados Unidos, América Latina y Europa, entre los que destaca una nominación al New Visions Award en Sitges. Ahora llega a las salas colombianas.



"Estamos en un mundo demasiado caótico donde cogemos a los diferentes, los crucificamos sin cuestionar (...) y ese es uno de los mensajes, construir un poco más de empatía en una cultura tan fragmentada", señala Zuleta.



El joven director, nacido en Medellín, reconoce que antes de estrenar "Objetos No

Identificados" no pensaba en festivales, pero "con un impulso de pasión entre los creadores de la película y algunos inversionistas" lograron llegar a pantallas de varios países, algo que para la carrera profesional de Zuleta es "una llave que va a abrir puertas y es el primer paso a un mundo de oportunidades".



"Quiero que también sea un mensaje muy puro de amarnos nosotros mismos y encontrar ese amor que yo creo que es uno de los fundamentos principales para que haya un poco más de paz y tranquilidad", agrega el director sobre su película. Matthew Jeffers y su "actuación estelar"

"El personaje protagónico es una persona de talla pequeña, es una actuación estelar", así describió Zuleta el papel de Matthew Jeffers, Peter en la película, que se ha estrenado en el mundo del cine con esta cinta logrando siete premios en certámenes cinematográficos como el Outfest Los Ángeles. "Estaba muy intimidado y muy asustado porque era mi primer largometraje, así que me tomó un tiempo leer el guión después de recibir la oferta, pero cuando vi los personajes, a Peter y la historia, estuve muy emocionado de saltar a este mundo y contarla", señala Jeffers.

Jeffers, que se siente un "alien" de alguna manera, confiesa que se sintió "como en casa" en ese mundo de ciencia ficción. Además, destacó la conexión que tuvo con la protagonista, Sarah Hay, que interpreta a Winona y a la que considera una de sus amigas más cercanas después de trabajar juntos y tener tanta química. "Voy a California a visitarla y es una relación muy bonita", detalla.

La película "cuenta una historia de un viaje en carretera" y como el personaje de Jeffers "no fue capaz de hacerlo solo": Peter "necesitaba a Winona en el coche y esa es la belleza" y que está bien aceptar ayuda. "Hay cosas que una persona no puede hacer sola, mucha gente necesita ayuda y la belleza es que tenemos una comunidad de amigos y familia que pueden hacerlo", concluye.



EFE

