La guerra del Yom Kippur fue el fin de la carrera política de Golda Meir. La llamada ‘dama de hierro de Israel’ tomó decisiones que le pasaron la cuenta: en plena festividad judía, en su día más sagrado del año, Israel fue atacado por los árabes (en cabeza de Egipto y Siria). Era el 6 de octubre de 1973 y fue un hecho anunciado por el rey de Jordania a la primera ministra israelí, aunque ella no le dio la importancia debida. Unas 3.000 personas murieron y la responsabilidad la asumió Meir. Un año más tarde, fruto del fracaso, se distanció por completo de la política. Pero eso no se supo sino años más tarde.



El director y guionista israelí Guy Nattiv creció con la idea de que Golda Meir era una heroína. “Me criaron con la idea de que éramos más fuertes, más poderosos y que habíamos ganado (…) que cuando fuéramos adultos no habría más guerra, porque la guerra de Yom Kippur era la guerra que acabaría con todas las guerras en Israel”, cuenta el ganador del Óscar en el 2019 con su corto Skin. “Pero no fue así. Fue una guerra terrible”.

Nacido justo en el año del ataque, vivió en carne propia el conflicto; tuvo que permanecer en un refugio antiaéreo con su madre, mientras su papá iba al frente a combatir. Ya adulto y formado como cineasta, Nattiv se interesó por la figura de Meir, “me pareció un personaje fascinante, muy complicado. Aparte de un telefilme de los años ochenta, nadie había abordado su personaje con tanta profundidad”.



Con una irreconocible Helen Mirren en el papel de la primera ministra israelí, Golda acaba de estrenarse en los cines. La historia delinea a una mujer con principios, inteligente, que sabía lidiar con la política internacional y conseguir ayuda; que padecía en secreto un cáncer, era desconfiada y terriblemente terca. La película es un retrato no solo de una figura política sino de una viuda que amaba jugar ajedrez.

Es justo decir que era una figura polémica. ¿Por qué?

Golda fue la persona equivocada, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. No quería ser primera ministra, pero tuvo que aceptar el cargo porque en aquel momento nadie más quería hacerlo. La presionaron para que fuera la primera ministra y luego se vio inmersa en ese caos y tratando de resolver el lío. Fuera de Israel, ven más la historia romántica de Golda, que vino de Milwaukee a Israel cuando era joven, llena de sionismo y de esperanza de ayudar al país. Era la Dama de Hierro de Israel y, como Margaret Thatcher, hay gente que la ama y gente que la odia.

El director Guy Nattiv. Foto: Wikipedia

¿Dónde encontramos a Golda Meir al principio de la película?

El principio de Golda es en realidad el final de su vida, de sus días, cuando se enfrenta a la comisión de Aran, que intenta comprender por qué la guerra fracasó. Golda sabe que su mandato terminó y sale en dirección a la multitud, sintiendo que es un fracaso y está enferma, pero nadie lo sabe. Está asumiendo toda la culpa, lo que creo que le da más integridad.

¿Por qué Helen Mirren era la persona perfecta para interpretar a Golda?

Mucha gente me pregunta cómo fue trabajar con Helen. Siempre digo que no sé cómo trabajaré ahora con otros actores, porque trabajar con ella fue sumamente perfecto en todos los sentidos. Cuando me incorporé al proyecto, Helen ya formaba parte del reparto. En una reunión que tuvimos me preguntó por qué creía que ella debía interpretar a Golda. Le respondí: ‘tienes el espíritu, la inteligencia y la vibra de Golda. Para mí, como israelí y judío, no importa si no eres judía, eres una de las mejores actrices de nuestro tiempo y, para mí, tú eres Golda’. El primer día cuando la vi en el set con todo el maquillaje me quedé boquiabierto: era Golda.

¿Y su transformación física?

Helen no quería utilizar demasiado maquillaje; quería que viéramos el interior de Golda. Por eso mantuvimos los ojos de Helen. Probamos diferentes maquillajes en el cuello, en la cara; nos llevó mucho tiempo, pero cuando lo logramos, todos lo sentimos. Todos los días, Helen estaba maquillándose desde las 4 y, al final del día, tardaba una hora en quitárselo. Admito que me preocupaba que no lográramos una Golda asombrosa, pero cuando vi a Helen pude liberarme de esa preocupación y enfocarme en otras cosas.

Película Golda, de Guy Nattiv Foto: Diamond Films

¿Qué papel desempeñó Henry Kissinger (intepretado por Liev Schreiber) en la guerra?

Henry Kissinger, un judío estadounidense, durante la guerra de Yom Kippur, ocupaba el cargo de secretario de Estado. Su relación con Golda era bastante interesante. Kissinger era el hombre de Nixon, y estamos hablando de 1973. Por lo tanto, todos los problemas estaban en la Casa Blanca. Él viajaba por todo el mundo, y nunca se siente en casa. Entonces llega a Israel, y Golda es casi como una abuela para él. En cierto modo, ella lo conquista, le habla como a un amigo, le ofrece sopa y le brinda hospitalidad en su propia casa. Él jamás ha experimentado algo igual en otro país y quizá sea eso lo que lo ablanda un poco. Golda es lista, inteligente y medio estadounidense, así que sabe cómo tratar a los norteamericanos. Golda siempre consigue lo que quiere de Kissinger, en este caso, aviones.

Otro gran personaje en la película es Lou Kadar. ¿Quién era ella para Golda?

Era la mejor amiga de Golda. Conocía todos sus secretos, incluida su enfermedad. La acompañaba a sus tratamientos. Le llevaba comida, cigarrillos, jugaban juntas al ajedrez, y cuando Golda se aburría llamaba a Lou, quien era todo para ella. Cuando Golda perdió a su marido, Lou se convirtió en una compañera para ella hasta el final de sus días.

¿Qué puede esperar el público de Golda?

Es una película de guerra, pero sin guerra. Es la guerra de una mujer mayor en sus últimos días. Esta mujer está intentando sobrevivir a su propia batalla, al cáncer que la corroe por dentro mientras el país sufre debido a un ataque sorpresa. Se está perdiendo ella misma, está perdiendo a su país, pero está tratando de encontrar un poco de esperanza. Quiero que el público se meta en la piel de esta mujer y entienda lo que está atravesando. Su lucha, su lucha interior, porque 1973 fue un momento crucial en la vida de Israel como país.



