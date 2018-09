'Bárbara': una mirada a una diva de la música francesa

Los medios no paran de hablar del impactante parecido físico entre la cantante Bárbara y la actriz Jeanne Balibar, quien la interpreta en el filme biográfico que llega hoy a las salas de cine.

Balibar no concuerda con la afirmación. Ella protagoniza la película que dirige –y en la que también actúa– Mathieu Amalric, recordado como intérprete de La escafandra y la mariposa y quien fue su pareja años atrás.



“Me dirían lo mismo si fuera a interpretar a Ava Gardner. En realidad, el parecido físico no es nada. No nos parecemos, no tenemos nada en común”, asegura la actriz sobre su rol, en esta entrevista cedida por el estudio.





¿Así es la situación?

Lo único que quizá nos une, y explica que me eligieran para el papel, es la intensidad: la fe en lo que hacemos, en el momento que lo hacemos. Esto afecta un montón de cosas y, en particular, la singularidad. La película juega con eso; en lugar de una semejanza o una imitación, trata de proponer una singularidad. Bárbara (que falleció en 1997, a los 67 años) no hacía discursos políticos como Yves Montand, sino que iba a las cárceles a cantar e instaló una línea telefónica en su casa para atender a enfermos de sida. Eso expresaba su derecho a ser diferente. En ella, la singularidad se combina con la igualdad, no con la superioridad.



¿Cómo reaccionó con el personaje?

Ya me habían propuesto hacerlo en teatro y cine, y me había negado. Los proyectos que me habían presentado no le hacían justicia al amor que le tengo. Hasta que Pierre Léon, con quien ya había rodado, me habló de su versión. Interpretar a Bárbara con él se hizo posible. En principio, el guion no encontró financiación, hasta que juntos hallamos el dinero y un cineasta que podría darle forma: ¡Mathieu Amalric, por supuesto!





¿Qué le gustó de la historia?

Sabía que ellos (Pierre y Mathieu) inventarían una construcción indirecta, sutil, una reflexión sobre cómo debía tomar este filme biográfico. Confiaba en que sería fuerte, así que agarré todo del guion.

¿Qué imagen tenían de Bárbara usted y Amalric?

Curiosamente, tenemos la misma relación con el personaje de Bárbara. Él se preguntó mucho, y de manera magnífica, sobre cómo restituir ese carácter sagrado que tiene. Yo estaba más interesada en la figura de la República francesa que ella representó.



¿Cómo se preparó para interpretarla?

Uno no necesita muchas cosas para interpretar un personaje que existió: basta entender dos o tres, muy específicas. Las busqué en la música (...). Luego de un año, aprendí a tocar el piano, a entender cómo componía Bárbara sus melodías, por qué tenía ese acorde u otro; trabajé en sus canciones. Sin embargo, no sabía de música, pero Bárbara tampoco: fue importante para mí ponerme en el mismo lugar que ella.



Ella era muy fluida al hablar...

El trabajo musical me ayudó en ese aspecto, pero me inspiró más ver sus apariciones en TV y sus conciertos. Bárbara siempre miraba dentro de sí. Eso fue suficiente para mí.

¿Quién era Bárbara?

Monique Andrée Serf, el nombre de pila de Bárbara, fue una compositora y cantante francesa de origen judío nacida en 1930. Después de un inicio de rechazo a sus composiciones, durante la década de 1960 obtuvo el reconocimiento con temas como Nantes, La solitude, Une petite cantate y Gotinga, este último un retrato de la dureza de la guerra. Alternó su carrera musical con presentaciones en TV y actuaciones en teatro.



