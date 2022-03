Los Foo Fighters tienen la capacidad de sorprender: sus presentaciones son dinamita pura, la naturalidad de sus entrevistas es única y sus álbumes siempre van más allá de las expectativas de sus fanáticos. Pero, ¿hacer una película podría clasificar como un proyecto más en sus carreras? Pues sí. Es que a Dave Grohl, el exbaterista de Nirvana y líder de los Foo, se le da no solamente escribir canciones, sino historias para cine.

Terror en el estudio 666 (Studio 666) –como se titula la película que protagoniza la banda– nace de la mente de Grohl durante alguna laguna creativa. ‘Es como el demonio mismo’, pensó. Pero a Dave no le gusta tomarse las cosas a pecho y decidió transformar ese instante –que para un artista podría resultar angustioso– en una tomadura de pelo de casi hora y media. El roquero de 53 años es así, intenta catalizar el drama de la vida con su sentido del humor: basta con recordar esa terrible caída en pleno concierto en el que se fracturó una pierna, en Suecia en el 2015, y sin embargo regresó al escenario en una silla de ruedas y bromeando.



Con Terror en el estudio 666 uno no sabe si reírse o gritar: hay escenas escabrosas y muertes sangrientas que se confunden con la hilarante y accidentada historia de una banda de rock que ha perdido la inspiración y que debe cumplir con la entrega de un nuevo álbum. La única forma de lograrlo es aislándose en un lugar tranquilo… una alejada mansión con una acústica espectacular en las afueras de Encino (California), que tiene un oscuro pasado encerrado en el sótano: los integrantes de la banda Dream Widow fueron asesinados allí y sus muertes siguen sin aclararse. Pero a los Foo Fighters lo único que les interesa es grabar el disco, sin importar las consecuencias del lugar endemoniado.

“Recibí una llamada de amigos que trabajaron en 2014 con Foo Fighters, en el álbum Sonic Highways. Me dijeron, ‘Dave quiere hacer una cinta de horror, deberías hablar con él’”, recuerda el director del filme, BJ McDonnell, con una larga trayectoria como realizador de videoclips. “Dave tenía una gran idea general. Tras la lectura, yo mismo elaboré un libro repleto de ideas provisionales. Mi versión tenía que ver con crear una película divertida pero de apariencia seria. No usaríamos cámaras portátiles. Quise que todo irradiara grandeza, sin por ello perder una rareza distintiva, extraña y muy graciosa”.



Los Foo Fighters están acostumbrados a hacer videos hilarantes: les han puesto sus caras, a través de un sofisticado montaje, a unas bailarinas de nado sincronizado; se han convertido en unos ancianos violentos (gracias a las cantidades de látex que usaron para caracterizarlos) o han imitado las novelas más cursis. No temen hacer el ridículo. Esta vez, en Terror en el estudio 666, Dave Grohl, Pat Smear, Taylor Hawkins, Chris Shiflett, Nate Mendel y Rami Jafee se interpretan a sí mismos como unos roqueros desesperados en su intento creativo.

La conexión entre la banda y McDonell venía de tiempo atrás, gracias a los videos, y compartían su devoción por John Carpenter, autor de clásicos como Halloween, Escape From New York y The Thing, y Wes Craven, famoso por Pesadilla sin fin (Nightmare on Elm Street) o Scream; dos nombres asociados a matanzas memorables en el cine.



“Quisimos que la cinta mantuviera el estilo y la vena de los videos musicales de Foo Fighters, sin por ello dejar de destacar que, en realidad, pertenece a la categoría de películas sobre grupos musicales, mezclada con el género de horror. No había otra intención, yo deseaba que ésta fuera una auténtica película sobre una banda, algo que no se ha hecho en mucho tiempo, ¡creo que la última del estilo fue Spice World! (sobre las Spice Girls)”, agrega el director que ha trabajado en videos de Slayer.



La idea de Grohl para la película fue desarrollada por Jeff Buhler (Pet Sematary, The Grudge) y Rebecca Hughes (la serie Cracking Up) y los actores y comediantes Whitney Cummings (Two Broke Girls) y Jeff Garlin (de la serie Curb Your Enthusiasm) compartieron con los integrantes de la banda que en la pantalla tienen realzados –por no decir que exageradas– algunas de sus características: Rami es muy espiritual, Taylor no tiene teléfono y Dave es un amante de la barbacoa. Eso sin dejar de lado el espectacular y divertido cameo de Lionel Ritchie.

Foo Fighters en la casa estudio endemoniada, en Encino (California). Foto: Sony Pictures

“Los fans de Foo Fighters podrán ver a los integrantes como realmente son en esta película. Les permitimos enloquecer e interpretarse a sí mismos al interior de esta historia absurda y llena de sangre y vísceras. ¡Fue muy divertido notar su interacción con actores profesionales! Lo chicos están acostumbrados a hacer videos, pero en los videos musicales, el guion es la canción, y el diálogo puede ser en ocasiones algo escabroso para los no-actores. Les dije: ‘Tenemos que cumplir con algunos puntos del guion, pero todo esto será mucho más gracioso si improvisan, así que sólo tienen que conducirse como siempre lo han hecho’. Poder atestiguar la transformación de Dave en un ser demoníaco supuso algo maravilloso, porque todo el mundo le ama, así que fue muy divertido poder dar vuelta a ese hecho”, agrega el realizador.



Terror en el estudio 666 se estrena dos meses después del lanzamiento de Medicine at Midnight, el décimo álbum de estudio de Foo Fighters, que iba a debutar en el 2020 pero fue pospuesto por la pandemia. A la par del estreno del filme en Colombia, el jueves 23 de marzo, la banda llega al país para su concierto del Festival Estéreo Picnic este viernes 24.





