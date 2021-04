'Mortal Kombat': ¿qué tan buena es la nueva versión en el cine? 

La más reciente película de la franquicia inspirada en el popular videojuego Mortal Kombat es, hasta ahora, la mejor: la calidad de los efectos, el realismo y la brutalidad de sus peleas, el carisma de sus personajes y un argumento simple pero convincente se suman a la mano de uno de los productores más famosos del Hollywood reciente, el talentoso James Wan.

Wan es el responsable del éxito de películas de terror inspiradas en los casos aparentemente reales de los demonólogos y exorcistas Ed y Lorraine Warren –como El conjuro, Annabelle o The Nun–; fue quien popularizó al temible psicópata Jigsaw, protagonista de los más depravados actos en la saga de Saw, y le puso el acelerador a fondo a la séptima entrega de Rápidos y furiosos.



No es común que los filmes inspirados en los videojuegos salgan bien librados. Pero esta adaptación de Mortal Kombat es una combinación perfectamente equilibrada entre el drama y la violencia; además, cuenta con los personajes con los que se empeliculó una generación en los salones de arcades (de maquinitas) en los años 90: Sonya Blade, Jax, Kano, Liu Kang, Kung Lao, Lord Raiden, Scorpion y Sub-Zero.

“Siempre dije que hay que respetar el material original, a los fanáticos. Todos merecen ver a sus personajes queridos elevados a la altura de esta película”, comenta el australiano Simon McQuoid, que de la mano de James Wan debuta como director de un largometraje después de una larga carrera en el audiovisual comercial.



El personaje principal del filme es Cole Young, un luchador de artes marciales mixtas que desconoce su destino y pasa sus días en un ring para ganarse la vida. Un tatuaje en el pecho es la marca que lo une con otros experimentados guerreros para salvar al mundo participando en una competencia épica conocida como Mortal Kombat. Young abrirá los ojos cuando se convierta en el objetivo del temible Sub-Zero –el mejor guerrero del emperador Shang Tsung de Outworld– que ha venido para asesinarlo.

“Jamás estuve interesado en hacer una película exagerada o caricaturesca (que son conocidas como campy movies); no es mi estilo, no es lo que me gusta hacer. Siento que mi público debe creer en los personajes, creer en el mundo que viven”, explica McQuoid.

Facebook Twitter Linkedin

Lord Raiden (Tadanobu Asano) es el protector de la Tierra y el dios del Trueno. Es de los más respetados en ‘Mortal Kombat’. Foto: Warner Bros

(Le sugerimos: Marvel revela nuevo 'trailer' de 'Shang-Chi')



Para los personajes principales fueron escogidos actores con formación en artes marciales o exatletas como el japonés Hiroyuki Sanada, el indonesio Johannes Taslim y el chino-británico Lewis Tan.



“Cole es la proyección de la audiencia en este mundo, pero al mismo tiempo es un hombre que perdió sus oportunidades –opina Tan acerca de su papel–. Él vive en un limbo, con la sensación de haber perdido su destino, sin sentirse satisfecho ni valioso. No puede proporcionar lo necesario a su hija o a su familia, y él quiere hacer todo lo que está a su alcance, pero solo tiene un puñado de habilidades limitadas, así que se encuentra en una situación muy extraña, en un lugar donde se debe sentir mucha gente cuando no tiene oportunidades o las ha perdido, que no se siente bien. Creo que es un punto maravilloso para comenzar este relato”.



En 1995, Paul W. S. Anderson –recordado por haber llevado varios videojuegos al cine, especialmente la exitosa saga de Resident Evil, protagonizada por Milla Jovovich– llevó por primera vez los 8 bits del Mortal Kombat de las consolas a las escenas del filme, que contó con la venia de los fans pero dividió a la crítica, sobre todo por su violencia gráfica y por su historia simple y desangelada.

El juego original para consolas había sido censurado por considerase excesivamente sangriento; de hecho, su lanzamiento en 1991 generó una polémica que acabó en la creación de un ente regulador de edades para los videojuegos en Estados Unidos. La película que se estrena mañana en Colombia –y se puede ver desde hoy en preestreno en algunas salas del país– mantiene el alma ultraviolenta y la acción de su fuente.

“Siempre creí que algo bello y elegante puede coexistir con algo brutal y primitivo. Todos los detalles le dan al público la sensación de realismo y conexión con este mundo”, agrega el director. “No crean que es solo un juego... es mucho más que eso”.



Redacción Cultura

En Twitter: @CulturaET

Lo invitamos a leer:

¿Cómo se define el gusto de los colombianos en Netflix?

En Netflix el fin del mundo es para morirse de la risa