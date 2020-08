'Fait Vivir', una epopeya de circo en un escenario macondiano

Música, gitanos, besos, abrazos, teatro, danza, familia. No en ese orden, pero todos presentes en la historia de Fait Vivir, la más reciente película del caleño Óscar Ruiz Navia.



“Esta es una película anticovid, invita a besarse, a abrazarse, a viajar...”. El director cuenta que todo estaba listo para que la producción se estrenara en salas en abril, pero la crisis sanitaria, más que un obstáculo, fue una oportunidad, y decidió que el mensaje era pertinente para que el filme se lanzara en este tiempo, directamente en la web.

“La gente está confinada, no tiene acceso a sus seres amados, y el alma de este relato radica en el amor y la familia, en compartir”, sostiene Ruiz Navia.



La Gypsy Kumbia Orchestra planeó una gira por el Caribe para encontrarse con los tambores africanos y las gaita. Foto: Contravía Films

Coproducida por Contravía Films y el canal de televisión Telepacífico, Fait Vivir sigue durante seis años a la Gypsy Kumbia Orchestra (GKO), una agrupación de danza, circo, teatro y música con base en Montreal (Canadá) e integrada por artistas de distintas nacionalidades.



“En 2012 viajé a Montreal a conocer a mi sobrino Manuk, y allí mi hermana y mi cuñado (Carmen Ruiz y Juan Sebastián Mejía) me presentaron el proyecto artístico que estaban empezando, la GKO. Me impresionó, y decidí que quería hacer una película”, recuerda el realizador.



“Ellos me invitaron a acompañarlos en una gira por Colombia, y decidí que quería ir más allá, hacer algo más profundo: pasaron dos años consiguiendo recursos y escribiendo el guion”.

Entre las primeras escenas de Fait Vivir y su estreno pasaron ocho años, lapso durante el que el realizador presentó las películas Los hongos (2014) y Epifanía (2017), y el corto Solecito, que debutó en la Quincena de Realizadores del Festival de cine de Cannes.



Ruiz Navia recuerda que cuando tenía una cantidad importante de material e iba a medio camino del documental, vio que su sobrino Manuk Aukan era un participante importante y presente a lo largo del metraje. “Me impresionaba mucho porque lo veía en la mitad de los ensayos, desde que estaba recién nacido, y me lo imaginaba cómo sería a los 10 años, creciendo en medio de estos artistas. “En ese instante decidí que él fuera el narrador de la película. Y el mito que cuentan en Macondo va a ser la imaginación de ese niño. Eso me ofreció una nueva dimensión, no quedarme en el plano de lo documental solamente”.



‘Fait Vivir’ se cuenta a través de los ojos de Manuk, el miembro más pequeño de la compañía artística. Foto: Contravía Films

Parte de esa combinación de onirismo y realidad se funde en la obra Makondo, que escriben con K y que registra el filme. Se trata de un pueblo perdido en el trópico donde un gobernante ha prohibido el color, la música y la danza. Hasta que llegan los Giróvagos, una agrupación gitana que trae color y música, y se gesta una revolución, hasta que el oscuro poder asesina a uno de los Giróvagos y los destierra para siempre.



“La historia es una metáfora de lo que estamos viviendo en nuestro país”, acota el director.



Uno de los momentos más emotivos del relato fílmico es el encuentro de los universos musicales cuando la GKO llega a San Jacinto o San Basilio del Palenque, en Bolívar. Ese viaje era fundamental para ahondar y conocer sus raíces musicales, a tal punto que apenas regresaron a Canadá grabaron su primer álbum, que estuvo muy influenciado por los sonidos caribeños.

Fait Vivir estará disponible a partir del viernes 14 de agosto en la Sala Virtual de la Cinemateca de Bogotá y en docco.mowies.com.

Sofía Gómez G.

Cultura y Entretenimiento

Cultura y Entretenimiento