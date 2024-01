El ascenso y la caída de BlackBerry en cine: ambiciones y sueños frustrados

Matt Johnson siempre escribe y actúa en las películas que dirige. Y es famoso por lograr estupendas historias con unos presupuestos bajísimos, como Operation Avalanche y The Dirties.



Hace unas semanas atendió a EL TIEMPO, vía Zoom, por el próximo estreno en Colombia de su más reciente película, BlackBerry, que fue aplaudida durante su estreno en la Berlinale del 2023.



–¿Eso de escribir y actuar en lo que dirige es parte del secreto para ahorrar dinero?



–Puede ser (risas).



–Hablando en serio, debe ser complejo dirigir y actuar...



–En esta película tuve momentos estresantes, pero realmente lo disfruté.



BlackBerry sigue la historia de unos jóvenes Mike Lazaridis y Jim Balsillie, los emprendedores canadienses que junto con Doug Fregin diseñaron uno de los primeros teléfonos en los que se pudo chatear, un dispositivo de mano llamado BlackBerry, con su empresa Research in Motion (RIM), la gloria y el éxito que alcanzaron y el ocaso de su compañía, que culminó con la desaparición de su invento más preciado.



El director y guionista Matt Johnson interpreta a Doug Fregin, uno de los fundadores y creadores de teléfono. Foto: Diamond Films

La película, que acaba de estrenarse en los cines del país, cuenta, además de Matt, con las actuaciones de Jay Baruchel y Glenn Howerton, y fue escogida por el expresidente de Estados Unidos Barack Obama como una de las mejores en su lista de cintas favoritas del 2023.



En una pausa del rodaje de su próxima producción –una road movie que atraviesa Estados Unidos–, el canadiense Matt Johnson nos contó detalles de BlackBerry.



¿Cuál es el atractivo de esta historia?

Lo creas o no, no sabía nada sobre el teléfono antes de conocer la historia y jamás en la vida había tocado un BlackBerry hasta que tuve uno en las manos en el estudio haciendo esta película. Así que las razones para hacer este filme no partieron de celebrar o atacar la experiencia de tener un BlackBerry.



La hice porque estaba interesado en la gente, específicamente, en Jim Balsillie y Mike Lazaridis. Estos chicos se inventaron un previo de smartphone, ellos venían de un pequeño pueblo, eran esa clase de chicos algo torpes, inocentes, con esa energía que los hacía pensar que si los demás veían en ellos a esa clase de personas que intentan cambiar el mundo, quizás les pudieran dar algo de inspiración o esperanza de que ellos sí podían lograr que el mundo cambie. Son personas especiales, pero no al punto de convertirse en héroes.

¿Qué tan cercana a la realidad es la historia?

Por temas legales no pudimos hacer algo tan cercano a la realidad, todo lo que ves sucedió en términos de los eventos, que son en esencia reales, pero tuvimos muchas licencias creativas respecto a lo que dicen los personajes, sus actitudes; por ejemplo, el personaje al que interpreto lo construí a partir de conversaciones con él. Pero en términos de lo que pasó, diría que es más o menos la historia oficial.

Cuéntenos de Doug, su personaje en el filme

El personaje al que interpreté es como el perdedor del grupo, y encontré muy práctico eso de ser el perdedor porque me dio absoluta libertad, Doug expuso mi lado más humilde en frente del grupo. Pero fue un reto porque debía superponer el universo de la vida real con el de la película. Fue interesante porque todo el tiempo estaba en una dinámica entre quien realmente era y quien pretendía ser.

Estamos ante una tragicomedia: ¿hay un balance entre los géneros?

Jamás pensé en las diferencias específicas entre comedia y drama porque, para mí, la comedia siempre es una perspectiva de las acciones dramáticas, así que si la encuentran divertida es porque la audiencia cree que estos personajes pueden hacer comedia, porque simpatizan con las decisiones que toman. La verdad, me encanta encontrar una estructura de base en la que los géneros cambien todo el tiempo en las películas.



Ahora sí, ¿cuál es el secreto para hacer tan buenas películas con tan poco presupuesto?

Trabajo con un equipo de producción muy pequeño; filmo con dos cámaras al mismo tiempo para lograr un mayor cubrimiento y no necesitar monitores porque buscamos lograr toda la acción en una sola toma. Intento no tener acrobacias ni dobles en mis películas porque eso cuesta mucho dinero (risas), ni efectos especiales ni escenas en carros a alta velocidad, eso sale muy caro. Intento lograr que la película se vea grande, pero no a través de secuencias de acción. Y rodamos en Canadá, donde es bastante barato.

¿Qué le gustaría que le quedara al público de la historia?

La verdad es que nunca intento poner un mensaje en mis películas. No sé qué tomará la gente de mi película, es de muchas maneras sobre la amistad, el trabajo, me enfoco mucho en eso, sobre tener un objetivo y su significado, y en la ambición de la gente joven de hacer algo importante. Pero jamás estoy pensando en que algo de eso sea el mensaje de la película y quiero que la gente lo conserve.



No podría definir la película en una frase o decirte lo que te puede enseñar. Todas mis películas favoritas son imposibles de explicar. Por ejemplo, ¿cuál es el mensaje de Midnight Cowboy? Jamás podría explicarla, cada persona que la ve encuentra algo diferente.

