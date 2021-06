La genialidad de Mads Mikkelsen en 'Another Round'

Al unísono, la crítica, los medios y el público pedían una nominación al Óscar al mejor actor para Mads Mikkelsen. No solamente hubiera sido la celebración de una carrera brillante, sino tal vez el reconocimiento a la mejor interpretación que ha logrado. El protagonista de Another Round –Otra ronda, como se conocerá en español la nueva película del director y guionista danés Thomas Vinterberg– deja todo en la pantalla.

La candidatura al Óscar no se dio, pero esta no es la primera vez que los ojos se posan sobre el danés: son inolvidables el dramático regreso de su personaje a Dinamarca en Después de la boda. La frialdad con la que interpretó a Le Chiffre, el recordado villano de Casino Royale de James Bond; el rumor que lleva a la desgracia la vida de Lucas –su papel como un profesor de preescolar en La cacería–, o su escalofriante versión del psicópata Hannibal Lecter en la serie de TV. Ahora es un profesor ebrio, que con sus colegas forma parte de un experimento social.

“El alcohol no era, no es el punto de la película. Tenemos una larga lista de películas fantásticas que han trabajado el tema del mal uso y abuso del alcohol. No solo nuestro país tiene películas así, todos los países las tienen. Aquí teníamos una misión diferente, que está más cerca de aceptar la vida, con o sin alcohol. En mi caso, investigué lo que el alcohol hace”, cuenta Mikkelsen en una entrevista cedida por el estudio.



Another Round fue escogida como la mejor película extranjera en la pasada edición de los premios Óscar. Mikkelsen no solamente es el actor favorito del director Thomas Vinterberg sino que son los mejores amigos desde hace tiempo.



“Creo que escuché de este proyecto, justo después de La cacería –recuerda Mikkelsen sobre Another Round, que se estrena mañana en los cines del país–. Bueno, supe que al menos existía una idea. Como sucede a menudo con Thomas (el director) y Tobias (Lindholm, coguionista), al principio existe algo superficial que luego abarcará algo más profundo que tiene que ver con el ser humano. En este caso es acerca de la vida, acogerla, ya sabes, tomar el teléfono, hacer algo al respecto, no dejar sólo que la vida pase”.

Mikkelsen acaba de finalizar el rodaje de la tercera parte de Bestias fantásticas y dónde encontrarlas, en la que reemplazó a Johnny Depp como Gellert Grindelwald, después de que fue despedido por el escándalo con su exesposa Amber Heard.



