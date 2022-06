Los estudios de animación se pusieron trascendentales en los últimos tiempos: Pixar se interesa por contar de dónde viene Buzz Lightyear, el querido astronauta de Toy Story, y ahora, Illumination Studios profundiza en los orígenes de Gru, el protagonista de Mi villano favorito, y su amistad incondicional con los Minions, esos simpáticos seres amarillos que conquistaron al público con su ternura y torpeza.

Antes de robarse la luna, convertirse en supervillano y adoptar a tres adorables niñas, Gru era un niño atípico y solitario que vivía con su mamá en los suburbios, durante la década de 1970. “Cuando conocemos al Gru adulto tiene una relación distanciada con su madre, pero en esta película podremos ver la raíz de eso”, cuenta el director Kyle Balda que firma la nueva película de esa saga: Minions: nace un villano (Minions: the Rise of Gru), que llegará a los cines del país el jueves 30 de junio.



Gru tiene 12 años, sueña con convertirse en villano y ser miembro de la peligrosa banda de criminales Vicious 6. Pero ellos lo rechazan. De forma accidental –con la ‘ayuda’ de los traviesos Minions– acabará robándoles una piedra preciosa muy valiosa. “Aunque Gru cree que quiere ser un supervillano, él es muy sensible y solo quiere ser parte de a algo. Al principio piensa que son los Vicious 6 a los que quiere pertenecer, pero luego se da cuenta de que quiere estar con los Minions. Aprende sobre la lealtad ”, agrega Balda.

El actor cómico Steve Carell regresa por quinta voz para prestarle su voz a Gru en la versión en inglés. “En la primera película de Mi villano favorito, Gru está en su propio mundo, con una vida muy solitaria”, dice Carell. “Ha construido muchos muros a su alrededor. El joven Gru, en cambio, aún no los ha levantado. Está abierto al mundo y como aún no ha sido lastimado en la vida, eso lo vuelve más puro. Es interesante ver la génesis de sus comienzos y en lo que finalmente se convirtió. Fue divertido aprovechar su lado más joven. El joven Gru tiene una voz más aguda y chillona. Todavía no ha descubierto la risa que quiere hacer. Hay algo muy dulce y serio en él que se refleja en la inocencia de su voz”.

La maldad es amarilla

Kevin, Stuart y Bob –los adorables Minions– han ejecutado algunos de los planes criminales más recordados de la historia: absurdos y torpes en su proceder, nadie entiende cómo lo logran, pero son como las mentes maestras del crimen. A eso suman un encanto irresistible y una conexión emocional con el público. Esta vez, aparece un a nueva criatura, Otto, una estrella del caos y el responsable de que las cosas no salgan mal, sino peor.

“Creo que son personajes

con los que nos identificamos, que trascienden y que son imperfectos".

“Las audiencias saben qué esperar e Illumination (productora del filme) cumple, ofreciendo otra dosis de malos comportamientos y buena vibra”, anotó Peter Debruge, crítico de la publicación especializada Variety acerca del nuevo filme. “Los Minions se han convertido en íconos internacionales de la travesura, el caos y la alegría”.



“Las películas de Mi villano favorito y Minions funcionan porque, por un lado, son para todo el público, además de graciosas y divertidas. Hay una resonancia emocional que atraviesa su eje central. Continúan resonando debido a los personajes: los Minions encantan y fascinan al público, y aunque Gru es un villano, nos seguimos identificando con él y queremos que tenga éxito en cualquier situación”, dice el fundador y director ejecutivo de Illumination, Chris Meledandri.

“La primera película de Minions nos puso en antecedentes sobre quiénes son esto seres y cuáles son sus objetivos, siendo el principal servir a un gran jefe”, agrega Balda. “En Minions: nace un villano vamos un paso más allá cuando presenciamos cómo conocen a Gru, su jefe supremo, y podemos ver más sobre dónde se encuentra Gru en su vida como aspirante a villano. Vemos cómo los Minions apoyan sus ideas y lo que quiere llegar a ser. Al principio él se muestra reticente hacia los Minions, así que tienen que hacer mucho trabajo para ganárselo”.

Háblenos de Otto, el nuevo y caótico Minion de esta entrega.

Kyle Balda (K. B.): Otto se diferencia de los demás Minions porque, aunque es igual de torpe y bienintencionado que los demás y comete errores al igual que ellos, es un experto en cometer los peores errores de todos. Al principio, es un extraño en comparación con los demás Minions. Habla demasiado y es un poco diferente del resto de la cultura Minion. Kevin, Stuart y Bob no lo integran inmediatamente en el grupo, pero al final descubrimos que estas son las cosas que hacen que Otto sea especial. Él representa a cualquiera de nosotros que se haya sentido alguna vez fuera del grupo de los chicos populares de la escuela.

¿Qué hace tan atractivos a los Minions?

K. B.: Son personajes con los que nos identificamos, que trascienden y son imperfectos. En esta cinta los Minions se expresan a través de la comedia y son universales en términos de lo que están enfrentando. Se apoyan en la experiencia visual sobre la expresión verbal y no son solo adorables. Son atractivos por esta contradicción entre su aspiración a ser malos y su naturaleza esencial que los hace tan buenos. Todos tenemos ese lado.

La película se desarrolla en los 70, una mina de diamantes de referencias musicales, moda y de la cultura pop…

K. B.: Crecí en los 70, así que es algo muy personal. La televisión, la música, los automóviles, los peinados, los pantalones bota campana, todo era muy llamativo. Y con los colores vibrantes, los destellos, las discotecas... Fue una década visual, sin duda. En esa época yo tenía más o menos la misma edad que tiene Gru en la película, así que fue nostálgico mirar los viejos programas de televisión, la moda y la música como puntos de referencia.

Sobre eso último, es clara la influencia y el homenaje a las películas de James Bond.

K. B.: Cuando yo era joven, veía un montón de películas del 007. Siempre me encantó que los créditos iniciales tuvieran esa música genial al estilo de Nancy Sinatra y las siluetas de los personajes, y eso sirvió de inspiración para los créditos iniciales de Nace un villano. Queríamos que se supiera desde el principio que esta película es una carta de amor a la década de los setenta.



