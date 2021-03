Eddie Murphy impacta con 'Un príncipe en Nueva York 2'

“¡Esto es impresionante!”, le dijo Eddie Murphy al director Craig Brewer cuando comenzaron el rodaje de Un príncipe en Nueva York 2. Murphy, uno de los actores y comediantes más famosos de Estados Unidos, no podía creer lo que estaba viendo: la recreación de una calle, casi tres décadas después, que recorrió su personaje en el famoso sector de Queens en Un príncipe en Nueva York, que llegó a los cines en 1988.

Podría pensarse que su reacción fue por la alegría de volver a meterse en el papel del príncipe africano Akeem, que viajaba a la Gran Manzana a buscar el amor, o por la locura que significó revivir esta historia para nuevas generaciones.



“Él estaba tan feliz por volver a esta aventura con su amigo Arsenio Hall (de nuevo como su inseparable compañero Semmi) y con James Earl Jones, que hizo el papel del rey de Zamunda, Jaffe, que pudo lucir de nuevo la corona que usó en la primer filme”, recuerda riéndose Brewer en una charla con EL TIEMPO, en el marco del estreno hoy de Un príncipe en Nueva York 2, en Amazon Prime Video.

Considerada una de las comedias más populares de Eddie Murphy, la historia original le rendía un homenaje a la Gran Manzana y se burlaba un poco del choque cultural y de las aventuras de un hijo de una realeza exótica tratando de adaptarse a la ‘extraña vida’ de Queens. A finales de los 80, Murphy y Arsenio Hall tenían el brillo de la fama. El primero había actuado en clásicos de acción y comedia como 48 horas y Un detective suelto en Beverly Hills, mientras que el segundo se consolidó en la televisión con The Arsenio Hall Show.

En un Un príncipe en Nueva York 2 Murphy interpreta varios papeles. Foto: Amazon Prime Video

Murphy llevaba varios años considerando actualizar o hacer una nueva aventura, pero esta no se pudo llevar a la pantalla grande por culpa de la pandemia y orientó su estreno a la plataforma digital de contenidos de cine y televisión.



Ahora el príncipe se prepara para ser el rey de Zamunda. Tiene tres hijas y cree que su legado terminará ahí (ya que en su país solo puede ser monarca un varón), pero descubre que tiene un hijo en la capital del mundo y decide ir a buscarlo.



“Pensé en lo que realmente me impactó de la primera película (recuerdo que estaba en secundaria) para definir el alma de esta nueva producción, y fue el hecho de que el personaje decidió romper las tradiciones, ir contra su familia y viajar miles de kilómetros para encontrar el amor. Luego veo crecer a mis hijas, que tienen 13 y 9 años, y ahora quiero que estén bien, seguras y que no les falte nada (...). Creo que eso es lo que explora esta película”, explica Craig Brewer, que ya había trabajado con Murphy en la película Yo soy Dolemite, del 2019, que se estrenó en Netflix.

La segunda parte de la comedia deja ver la aventura del regreso y la sorpresa ante el cambio de una sociedad. Hay chistes que se acercan a una crítica al racismo, pero, como lo ha definido en muchas entrevistas Eddie Murphy:



“Yo sumaría a eso que es un relato acerca de la importancia que tiene hacer lo correcto por la familia. Eso le pasa a Akeem (...). Tenemos momentos divertidos, pero intentamos conectar también de una manera emocional con el público”, agrega el director, para quien al nuevo monarca se le complica un poco más la vida.

“Ahora que estamos en una situación tan dura, tengo que reconocer que fue un alivio que la película se pudiera estrenar en Amazon Prime Video, porque realmente necesitamos reír un poco más, entender que podemos convivir a pesar de nuestras diferencias y reencontrarnos con nuestros viejos amigos, como lo hicieron Eddie Murphy y Arsenio Hall, tres décadas después”, finaliza Craig Brewer.



Andrés Hoyos Vargas

