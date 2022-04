El bello rostro de Nora Arnezeder y su melodiosa voz contrastan con los de Blake, su personaje, una ruda astronauta, sobreviviente de un aterrizaje de emergencia en su planeta –la Tierra– luego de su devastación y de que su población huyera.

La actriz y cantante francesa deja de lado sus facetas bonitas para encarnar a esta mujer brillante que lo ha perdido todo, pero que es la portadora de esperanza para la humanidad, en medio de un ambiente hostil. Su relato articula la historia de Éxodo: la última marea (The Colony, título original), que se acaba de estrenar en cines del país tras su aplaudido debut en el Festival de cine de Berlín, en 2021, y de muchas dificultades y atrasos por culpa de la pandemia.



No es la primera vez que Arnezeder –que debe su preciosa genética a una mezcla familiar entre papá austriaco y mamá egipcia de raíces judías– demuestra que no teme untarse de barro ni encarar personajes con misiones casi imposibles de realizar: en la película de 2021 Army of the Dead, de Zack Snyder, interpretó a Lilly, el Coyote, una experta en zombis armada hasta los dientes que sirvió de guía a través del traicionero paisaje de Las Vegas infestado de muertos vivientes.



“Para mí, los papeles que tienen más obstáculos son los mejores. Me gusta que me desafíen y me gusta interpretar diferentes personajes; renovarme y descubrirme a mí misma o partes personales a través de mis personajes. Descubrí muchas cosas filmando Éxodo: la última marea”, cuenta la protagonista.

El filme plantea un escenario apocalíptico: en la Tierra no quedan humanos. O eso es lo que cree la mayoría que emigró a otro planeta, para intentar sobrevivir a la hecatombe fruto de guerras, pandemias y cambio climático. Allí han logrado establecerse con comodidad, pero a un enorme precio: los altos niveles de radiación no les han permitido reproducirse. La humanidad está condenada extinguirse, por lo que deben enviar una misión a su antiguo hogar e intentar revertir la infertilidad. Blake encabeza ese grupo. Al volver, descubrirá que no todos abandonaron la Tierra. La película explora preguntas relevantes sobre la colonización, el patriarcado y la infertilidad. Fue producida por el renombrado Roland Emmerich (famoso por una filmografía de desastres que incluye El día de la independencia, 2012 o El día después de mañana), y escrita y dirigida por el suizo Tim Fehlbaum.

Las mujeres juegan un rol clave, empezando por la heroína y líder del relato, Blake, interpretada por Nora Arnezeder (foto). Foto: Cortesía Imagem Filmes

Esta historia está basada en una posibilidad científica real que usted aprendió cuando charlaba con expertos en el tema...



Tim Fehlbaum (T. F.): Sí. Varios científicos nos comentaron cosas que no sabíamos de los viajes espaciales y que consideramos interesantes; por ejemplo, cómo viajar o tal vez vivir en otros planetas afectaría el cuerpo humano. Existen teorías que no son muy claras sobre si sería posible la reproducción. Pensé que sería interesante que, dada la radiación en este nuevo planeta, no pudieran reproducirse y por ello tuvieran que regresar a la Tierra porque, obviamente, los niños simbolizan la esperanza en el futuro y la única forma de prolongar la raza.

La película es oscura, triste, húmeda (la Tierra está inundada) y desesperada. ¿Hubo algo específico que le atrajera de este guion?



Nora Arnezeder (N. A.): Me atrajo Blake, su arco emocional fue muy interesante. Ella comienza muy robótica porque aprendió desde pequeña a reprimir sus emociones. No puede procrear en el planeta Kepler y cuando va a la Tierra, sus niveles hormonales empiezan a recuperarse, comienza a tener sentimientos humanos, tiene su período por primera vez. El viaje es extraordinario. Y creo que es oro para un actor interpretar este tipo de papeles. Por supuesto, conocía el trabajo de Tim. Hizo una película llamada Hell que me encantó. Pensé: ‘Es un director serio y el de Éxodo... es un gran guion’. Solo quería participar, así que hice la audición, ¡pero no me devolvieron la llamada! Esperé, esperé y no pasó nada, así que me olvidé del proyecto. Luego me llamaron y me dijeron: ‘El director quiere que vayas a Berlín para conocerte’. Así que lo llamé y supe que el papel era mío.

Al igual que Lilly en Army of the Dead, aquí Blake se preocupa por los demás, pero es un ser solitario. ¿Es coincidencia que esté en la piel de dos personajes?



N. A.: Creo que como actores nos ofrecen papeles que reflejan nuestra vida o roles que pueden hacernos crecer como seres humanos. Pero sí, puedo ver las similitudes entre Blake y Lilly. Al principio, ambas están un poco aisladas del resto del mundo y luego tienen que empezar a trabajar, formar equipo con la gente y conectarse. Y no necesariamente están acostumbradas a eso. No sé si puedo hacer un paralelo con mi propia vida, pero sí siento que necesitamos conectarnos para crear. Tenemos una idea en nuestra cabeza, luego debemos dejarla ir y conectarnos. Esa es la esencia de un ser humano. Si no, nos morimos.

En su rol se siente una fuerte influencia de Alien (1979) y la inolvidable Ellen Ripley (Sigourney Weaver)...



N. A.: Sí. Ella fue una gran referencia. Tenía una foto suya en mi teléfono y la miraba de vez en cuando para inspirarme. En realidad no basé necesariamente mi personaje en ella, pero me encantó su aspecto físico, es genial, es fantástica. También hubo mucho de una película llamada Under the Skin, con Scarlett Johansson. Ella actuaba muy robótica, reprimía sus emociones por completo y todo estaba interiorizado. Me inspiré mucho viendo esa película y su actuación.

¿Por qué decidió contar la historia desde la perspectiva de Blake?



T. F.: Quería que la audiencia se sintiera a la par de ella, que descubriera todo y por qué le deben explicar lo que sucede. Para quienes se quedaron en la Tierra, ella es casi como un extraterrestre y no les interesaba explicarle nada. De hecho, decidimos no subtitular lo que hablan los sobrevivientes, porque queríamos que la audiencia experimentara ese viaje de ansiedad con ella. Sentí que eso era más interesante, no ahondar en ese mundo al que llega para que el espectador se deje llevar por la corriente.

¿Usted era fanática de la ciencia ficción antes de hacer este filme? ¿Pensó o quiso hacer parte de un proyecto así antes de Éxodo?



N. A.: ¿Sabes qué? El género vino a mí. Aprecio las películas de ciencia ficción, pero no soy una conocedora. No son necesariamente el tipo de películas que vería. Pero lo que me encanta de Éxodo es que no es completamente una película de ciencia ficción, sino que aborda otros temas: conexión humana, familia, amistad y ecología.

La película se filmó antes de la pandemia y de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿su visión de la historia es diferente ahora?



N. A.: La respuesta es sí. Porque hasta que lo vives, tienes una idea real de lo que significa, estamos pasando por esta guerra, esta crisis, y tenemos que acostumbrarnos y reinventarnos, ¿me entiendes? Y encontrar una manera de centrarnos aún más en nosotros mismos, incluso más de lo que solíamos. Es un momento interesante. Ahora, las preguntas son: ¿vamos a aprender de nuestros errores del pasado? ¿Vamos a repetir los mismos errores una y otra vez? ¿Vamos a intentar encontrar soluciones o vamos a intentar escapar del problema?



* Con entrevistas cedidas por Imagem Filmes

