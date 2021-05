La historia de una retorcida venganza femenina

Es curiosa la recomendación que la directora y guionista Emerald Fennell hace sobre su película: “La venganza es dulce, pero puede arruinarse fácilmente. No reveles los planes de Cassie después de verla”.

La ganadora del Óscar al mejor guion original por Promising Young Woman habla de la protagonista de su historia, Cassie, una mujer bonita y con oportunidades que tenía todo para convertirse en una médica brillante. Sin embargo, decide ejecutar una particular venganza: cada noche va a un bar, finge estar borracha y espera a que algún hombre la aborde no para ayudarla, sino para aprovecharse de ella.



“Realmente quería escribir una película sobre la venganza femenina”, comenta Fennell en una entrevista cedida por el estudio. “Recientemente han habido muchas películas acerca de las mujeres tomando las riendas del asunto, y tienden a ser superviolentas o supersexis o muy muy deprimentes. Lo que yo deseaba era escribir una película sobre cómo una mujer común podía vengarse en el mundo real, y eso muy rara vez se logra con un arma. Es más extraño y más retorcido que eso”.

Fennell fue actriz primero que directora. Promising Young Woman –que en Colombia se acaba de estrenar como Hermosa venganza en las salas de cine con todas las medidas de bioseguridad– es su primer largometraje detrás de las cámaras. Su recorrido actoral incluye los filmes La chica danesa, Albert Nobbs y Anna Karenina, o series como The Crown, en la que interpretó a la malquerida Camilla Parker Bowles. Desde que concibió el guion tenía claro quién sería su protagonista: la dos veces nominada al Óscar Carey Mulligan.



“Cassie es bastante fría, bastante reservada, increíblemente graciosa, irónica y egoísta. También quería que ella fuera atractiva y resultara deliberadamente atractiva para las personas. Ella sabe, como muchas mujeres, cómo proyectar normalidad y encanto y sensualidad cuando lo necesita. Quería que ella fuera una especie de trampa para moscas”.



Promising Young Woman evoca los sentimientos confusos que producen filmes como Misery, que en 1990 sumergió a los espectadores en un viaje de obsesión, rabia y sadismo. Fennell no quería ir por esa senda, sino por algo que ondeara lo macabro y la picardía. Para lograrlo estudió dos obras cinematográficas icónicas de la sátira inteligente: Fargo, de los hermanos Coen, y Die For, de Gus Van Sant.



“Cuando lidias con material bastante difícil, y hablas sobre violencia o trauma, debes ser muy cuidadoso de que no se sienta deliberadamente miserable o manipulador. La verdad de esto radica en mi vida: cuando las cosas salen mal tiende a ser cuando las personas son más divertidas. Esta es una película acerca de una mujer que está lidiando con un trauma terrible, pero también resulta muy divertida y anhela algo un poco más normal. Se trata de si ella elegirá la comedia romántica o el baño de sangre”, explica.

Cuando empezó a escribir el guion, la británica de 35 años rememoró sus propias experiencias, especialmente sus actitudes respecto a las indignidades diarias que las mujeres deben soportar.



“Si escribes una película sobre cómo todos hemos sido cómplices de una cultura abusiva sexista tóxica, lo primero que debes hacer es observarte y analizar cómo has sido parte de eso”, sostiene.



Muchos pensarán que esta película podría ser una respuesta creativa al movimiento del MeToo –que surgió en el 2017 para denunciar la agresión y el acoso sexual–, pero el guion de Fennell va más allá de las cuestiones de género, y cuando se trata de ajustar cuentas pendientes, su protagonista no escatima si es hombre o mujer.

“No estaba interesada en hacer una película que analizara los terribles delitos y actos de violencia y las personas que cometen estas cosas. Estoy mucho más interesada en nuestra cultura y pensamiento, en cómo todos somos parte de este horrible nudo que debemos deshacer”, explica.



A pesar del tema importante, Fennell no estaba interesada en escribir un guion desde el enojo o un apasionado cri de coeur (el desesperado llamado de ayuda de alguien en mala situación). Quería que Promising Young Woman fuera perspicaz y pertinente, pero que también se dejara ver y entretuviera, y eso significaba descubrir momentos oscuramente humorísticos que pueden existir en los lugares más sorprendentes. De ahí la importancia de mantener el secretismo de la trama.



