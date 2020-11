'Las brujas' vuelan en la reapertura de las salas de cine del país

A mediados de los años 80, Robert Zemeckis imaginó el futuro: celulares, patinetas eléctricas, drones, pantallas digitales, identificación biométrica, inteligencia artificial, uso de biocombustibles y autos voladores. Muchos de estos inventos que el Dr. Emmett Brown y Marty McFly probaron en Volver al futuro se hicieron realidad, otros más están en proceso. Lo cierto es que la imaginación del director, guionista y productor estadounidense de la saga no tenía límites.



A sus 68 años, la mente de Zemeckis no ha dejado de soñar. Su más reciente apuesta se estrena mañana: una adaptación de la novela infantil Las brujas (The Witches) –en la que participó el mexicano Guillermo del Toro–, que en 1990 pasó por los cines con la actuación de Anjelica Huston.



(Lo invitamos a leer: Warner Bros. se disculpa por personaje de su película 'The Witches')

“No se me ocurre un director más apropiado para una película como esta que él; tiene una tremenda imaginación, y muchos de los efectos que nos acostumbramos a ver en el cine fueron ideados por Bob (Zemeckis)”, opina la actriz ganadora de un Óscar Anne Hathaway sobre la nueva película, en la que interpreta a la Grand High Witch, uno de los personajes más temidos.



Estas criaturas mitológicas, que le quitaron el sueño a más de uno en el cine o la literatura, pueden identificarse porque usan peluca (son completamente calvas), tienen extremidades retorcidas y los espejos son sus enemigos porque las muestran como son, su verdadero y envejecido reflejo. Aunque su aspecto no es lo peor: odian a los niños y los convierten en ratones engañándolos para que coman dulces hechizados.



(Le puede interesar: Estas son las salas de cine que reabren en noviembre)

En Las brujas, Hero Boy (Jahzir Bruno) es un chico criado por su abuela (la estupenda Octavia Spencer), que por casualidad se cruza con un grupo de brujas y acaba convertido en roedor. Junto con sus amiguitos –otros ratones– emprenderá una cruzada para detenerlas.



“Jahzir Bruno es un héroe perfecto, con un espíritu lindo. Cuando hablamos de la bondad en los chicos, es algo que debes interpretar, pero que a él le fluye naturalmente. Jahzir tenía ideas sobre la igualdad que son muy lindas y asombrosas para su edad. Es el ratón-persona perfecto”, asegura Octavia Spencer, tres veces nominada al Óscar y ganadora de una estatuilla por su papel en The Help.



(Además: Confirman el estreno de 'Wonder Woman 1984': ¿cuándo será en Colombia?)

Octavia Spencer es una de las protagonistas de 'Las brujas'. Foto: Warner Bros.

Las brujas regresa con un poderoso despliegue tecnológico y en medio de la polémica que hace algunas semanas desató el aspecto físico de la Grand High Witch –su deformidad en las manos fue relacionada con una enfermedad conocida como ectrodactilia–, lo que obligó al estudio Warner Bros. a disculparse.



Zemeckis es la mente creativa detrás de El expreso polar, Contacto, Náufrago, A Christmas Carol, Quién engañó a Roger Rabbit y Forrest Gump –esta última le ha dejado, por ahora, el único Óscar de su carrera–. Las brujas tiene el encanto de sus películas: objetos y personas volando, ratones orquestando un plan de ataque y una abuela con un secreto mágico.



“Lo que más me gusta de hacer películas es poder emocionar a los espectadores: hacerlos reír, llorar, asustarlos y también conmoverlos. Es lo que intento lograr con cada película que hago”, puntualiza el director.

Encuentre más noticias del mundo del cine

REDACCIÓN CULTURA

En Twitter: @CulturaET