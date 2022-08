Una cosa es estar escondido y sobreviviendo en los pantanos y otra es ser cazado por los demás. Kya Clark intenta llevar una vida normal; sin embargo, es la rara del pueblo: la acosan, la agobian, la discriminan. Su pasado claramente no es normal, algún día tuvo una familia que desapareció, dejándola, siendo todavía una niña, en medio de esos enormes cuerpos de agua repletos de peligros y animales salvajes. Pero ese horror no fue suficiente. Ahora, ya adulta, y además del maltrato permanente en el que vive, Kya es acusada de haber cometido el asesinato de un joven con el que sostuvo una relación en el pasado. La persecución en su contra no dará tregua.

Esta trama es el insumo de la novela Where the Crawdads Sing, de la escritora Delia Owens, que se convirtió en un éxito en ventas; con más de 12 millones de copias vendidas en total, fue el libro más vendido del 2019 y en el 2020 estableció un nuevo récord para la mayor cantidad de semanas en el número 1 en la lista de bestsellers de ficción del New York Times.



Ahora su trama salta a la pantalla en esta adaptación cinematográfica que se conocerá en Colombia como La chica salvaje, que se estrena esta semana.



“Leí la novela en un día. Simplemente no podía dejarla”, recuerda la actriz ganadora del Óscar Reese Witherspoon (en el 2006 por Walk the Line) que encabeza Hello Sunshine, la casa productora del filme. “Me enamoré de Kya como personaje principal, como una niña que crece en una zona rural, rechazada por la sociedad y tratando de encontrar una manera de salvarse a sí misma, simplemente sobrevivir. Las experiencias que tiene con los dos hombres en su vida son tan conmovedoras, pero también aterradoras. Delia Owens escribió este libro con tanta autenticidad, que se podría decir que realmente creció en este lugar”.

Harris Dickinson interpreta a un personaje clave de la historia de Kya, la protagonista. Foto: Sony Pictures

La chica salvaje es un relato con marcado acento femenino: la protagonista, Daisy Edgar-Jones; la autora del libro; la productora, Reese Witherspoon, y la directora, Olivia Newman… todas se esforzaron por mantener la esencia de la historia que es “clásica y atemporal", en palabras de la cineasta Newman. “Un romance, una historia desvalida, un misterio de asesinato, un juicio criminal, con un escenario distintivo que se presta al drama y al alcance. Queríamos honrar eso con una adaptación fiel”, agrega.



“La gente del pueblo trata muy mal a Kya desde el principio”, comenta Daisy Edgar-Jones, que se pone en la piel de la protagonista. “Ella misma lo dice: gran parte de la forma en que la tratan tiene más que ver con ellos que con Kya. Ella se ha convertido en este mito más grande que la vida. Se envuelven en esta idea de la mítica Marsh Girl, que vive en el pantano. Simplemente no entienden que todo lo que ella es, realmente, es una joven abandonada a la que no ayudan. Así que creo que cuando Chase es encontrado muerto, lo primero que se les ocurre es señalar a Kya”.



Aunque el relato ha tenido una buena acogida por parte del público, los críticos calificaron la película como “una adaptación plana” y hasta lo tacharon de ser una versión de Instagram –por la belleza de su fotografía– de otra película: Beasts of a Southern Wild (que aquí se estrenó como La niña del sur salvaje).

“Esto luce como un reboot de Matar a un ruiseñor –el clásico de 1962 en el que Atticus Finch, un abogado sureño durante la Gran Depresión, defiende a un hombre negro contra un falso cargo de violación–. Y el giro del final es una trampa evasiva”, escribió Peter Bradshaw en The Guardian.

