'En el barrio' da su salto de Broadway a la pantalla grande

Lin Manuel Miranda tenía 19 años cuando empezó a escribir El barrio (In the Heights), el musical sobre inmigrantes latinos en Nueva York que llevaría a Broadway en 2008 y que terminó ganando cuatro premios Tony. A los 41 años, el escritor, director, productor y actor presentó un nuevo adelanto de la exuberante versión cinematográfica de su creación, que llegará a los cines del país en junio.



La colorida película se entrenará con un año de retraso debido a la pandemia del covid-19, pero la espera solo ha aumentado la expectativa por la producción protagonizada por Anthony Ramos y Melissa Barrera.



Jon Chu, director de Crazy Rich Asians, tuvo la misión de transformar una historia de sueños de inmigrantes latinos de un barrio de Nueva York en una producción extravagante que espera sea el antídoto perfecto para más de un año de cuarentenas y restricciones sociales.

“Tuvimos un año duro, pero esta película tiene mucha alegría, pasión, comunidad, esperanza que salta desde cada cuadro”, dijo el director durante la presentación del tráiler.



El propio Miranda reconoció que Chu soñó más grande que cualquiera de los creadores originales en términos del tamaño y alcance de la historia. El resultado son números musicales llenos de color y son, que, en opinión de Chu, pondrán a bailar a todo el que vea la película



“Jon llegó con la idea de que esta debería ser una película grande porque los personajes tenían sueños grandes”, agregó Miranda, quien se conectó virtualmente desde el propio Washington Heights, el barrio latino que lo inspiró todo.

De hecho, dijo Quiara Alegría, la escritora del guion, la versión para la pantalla grande le dio la oportunidad de ir a un nivel más profundo en los sueños de estos personajes que no fue posible en la producción en Broadway por las limitaciones físicas.



Chu reconoció que se sintió afortunado de haber sido “literalmente invitado” a las casas en Washington Heights de Miranda y Alegría, durante el verano de 2018, cuando se rodó la película en el norte de Manhattan.



“Conocer la cuadra y la gente que inspiraron esta historia me hizo recordar mi propia crianza, a pesar de que soy de un lugar completamente diferente del país, de una familia china trabajando en un restaurante chino”, agregó.

Para Miranda, quien acaba de hacer su debut como director con Tick, Tick…Boom!, la película es una carta de amor para ese sentido de comunidad que se vive en los barrios, ya sea en Nueva York o en Colombia, y que ha sido aun más importante durante la pandemia.



“El mundo se cerró hace un año y miramos que la mayoría de la gente con la que interactuamos a diario son trabajadores esenciales: el tipo que atiende la bodega del barrio es un trabajador esencial, el que te lleva el domicilio es un trabajador esencial, estos pequeños negocios son el alma y al final los más amenazados este año y el hecho de que esta película celebra a esta gente se siente como una carta de amor a ellos. La comunidad es la piedra angular de la historia”.

Por CLAUDIA SANDOVAL GÓMEZ

Especial para EL TIEMPO

Nueva York

