Las joyas que brillan, matan y envenenan al Chocó

Sesenta días de filmación, cinco viajes entre 2019 y 2023, más de 60 horas de pietaje, año y medio de edición, 65 entrevistados y un presupuesto casi inexistente. La realización del documental Manos que hablan era como un elefante blanco. Hacer su primera película, tras finalizar su maestría en Canadá, se estaba convirtiendo en un imposible para Camilo Gómez Durán. Sin embargo, pudo más el deseo de materializar un documental, planteado desde antes de la pandemia, sobre la joyería en el Chocó trabajada desde la minería sostenible.

“Quería resaltar esa tradición joyera tan bella, esas técnicas para hacer joyas que son un híbrido entre la joyería que vino desde España, a través de Mompox y que es la técnica de la filigrana, y la que traían los esclavizados de África del oeste. En el Chocó se funden los dos conocimientos”, explica.



Pero a Camilo le pasó lo mismo que a los visitantes que llegan a ese departamento con una visión idílica de la naturaleza. “Si bien mi primer objetivo era la joyería no me podía callar la destrucción que vi. Yo fui con una idea y acabé explorando otra, no tenía guion para seguir, así que el documental se fue dando orgánicamente. Es muy libre”.

Manos que hablan: leitmotiv del oro, como se titula la producción, refleja la tradición orfebre que ha pasado de generación en generación en el Chocó gracias a empresas que han invertido en mantener esos conocimientos, “porque ni el Gobierno ni los grandes conglomerados económicos se han interesado en fundar una escuela de saberes artesanales para que no se pierdan las tradiciones”; pero también aborda el drama que enfrentan los pobladores que viven en la extrema pobreza y que tienen en la minería ilegal –en la cual la extracción del oro en los ríos se hace usando mercurio, un elemento que envenena la sangre– casi su única forma de ingreso, sin importar las afectaciones para su salud.

Se calcula que el 80 por ciento de la gente en el Chocó vive de la minería. Foto: Cortesía Camilo Durán

“El 80 por ciento de la gente en el Chocó vive de la minería porque no hay nada más. Y el 95 por ciento de esa minería es ilegal y destructiva”, asegura Gómez, que registró con su cámara la realidad de municipios como Quibdó, Condoto, Tadó, Andagoya, Istmina y Nóvita, en donde contrasta la alegría de su gente pese a tantas necesidades.



“En el Chocó también abundan unas dragas gigantescas que explotan el oro y que pertenecen a unas mafias de Brasil y de Europa del Este”, comenta el documentalista que tuvo acceso a una de las minas más grandes del departamento, en la que obtuvo testimonios anónimos y donde no pudo hacer muchas tomas con sus drones.



“La realidad es muy triste porque los barequeros –que ‘cuelan’ el oro manualmente– ya no encuentran casi nada y tienen que esperar a que el dueño del entable minero abra la mina para poder barequear en los huecos que han dejado las máquinas y sacar unas pepitas de oro que intercambian por comida”, cuenta.

Manos que hablan tendrá su estreno este viernes primero de marzo, en la Cinemateca de Bogotá, y se podrá ver también en salas de Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales y Quibdó.

