‘Coda’: una joven que se debate entre la música y el silencio

Sian Heder ya había explorado con éxito los dramas de la sensibilidad femenina. La directora y guionista logró un relato doloroso y de perdón entre madre e hija, en Tallulah, cuando la jovencita descarriada decide quedarse con el bebé de una mujer alcohólica, y dejó los sentimientos a flor de piel en varios de los episodios que escribió de la exitosa serie Orange is the New Black. Sin embargo, afirma que Coda, señales del corazón es la producción que más la ha hecho llorar. “Así es. Lloré haciéndola, lloré viéndola y lloré volviéndola a ver. Es tremendo”.

Heder nació en Massachusetts (EE. UU.) hace 44 años, y antes de dedicarse plenamente a escribir y dirigir hizo pequeños papeles en series como Los Soprano y La ley y el orden: UVE. Coda –que es la sigla en inglés para hijo de adultos sordos– significa su mayor logro en la pantalla: la película se quedó con los cuatro premios más importantes del pasado Festival de Sundance –dirección, gran premio del jurado, audiencia y mejor ensamble actoral– e incluso su nombre suena para los premios Óscar y los Globos de Oro.



(Siga leyendo: Las series de televisión más largas que existen)



Coda es una versión de la original cinta francesa La familia Bélier. Pero no resulta un remake melodramático o forzado: el filme en inglés logra mantener la esencia, pero toma distancia y se abre su propio camino. Ruby es la única conexión con el mundo que tienen sus padres y su hermano: los tres son sordomudos. La familia trabaja en un barco pesquero y la joven está a punto de graduarse del colegio, su encuentro con el profesor de música Bernardo Villalobos hará florecer su deseo de cantar… su pasión por la música la confrontará: deberá decidir si quiere irse a estudiar a Berkley o seguir ayudando a su familia. El relato transcurre en Gloucester, un pequeño pueblo pesquero de Massachusetts que enfrenta unas estrictas y excluyentes normativas.



La directora conversó con EL TIEMPO sobre Coda, secretos del corazón, que se estrena mañana en los cines del país.

¿Cómo hacer un remake que resulta tan emocional, pero distinto y tomando distancia de la cinta original?



Esa es la pregunta clave que uno se hace hoy al hacer un remake, porque cada vez más la gente se siente cómoda viendo películas en otros idiomas, usando subtítulos, entonces la verdadera razón no es solamente la de hacer una versión en inglés.



Hay dos cosas fundamentales para mí, la vida del personaje principal me parece alucinante, eso de crecer en medio de dos mundos diferentes: la cultura de los sordos y la vibrante vida de los que escuchan. Esa fue una idea convincente, sentí que era una oportunidad de explorar la idea de manera profunda: las emociones y los conflictos de esa adolescente.



Y también fue la oportunidad de sumergirnos en la vida de otros personajes que no aborda el filme original, como la vida de los padres, sus trabajos, explorar cómo viven y las dificultades de la comunidad sorda.



Finalmente, yo crecí en Boston, pero siempre iba de vacaciones a Gloucester, Massachusetts, una comunidad pesquera pequeñita, así que este relato explora un poco sus dificultades, cómo se mueve esa industria y cómo colapsó por las regulaciones, por las cuales las familias de pescadores ya no pudieron vivir más de la pesca. Prácticamente esta clase trabajadora de Estados Unidos se murió, así que me pareció oportuno mostrar en el filme lo que sucedió en este lugar específico.



Ese pueblo se convierte en un personaje al final y en un elemento fundamental de la historia.

Facebook Twitter Linkedin

La talentosa Emilia Jones da vida a Ruby Rossi, la protagonista del filme. Foto: Cine Col

Hablemos de los significados que tiene el título...



Siempre me gustó el doble significado que tiene coda en la música y como las iniciales de Child of Deaf Adults. Pero el significado musical es perfecto. Coda es una parte que se añade al período final de una pieza musical, que con frecuencia suele ser la repetición de uno de los mejores motivos de la misma. Es una entrañable repetición cercana.



Parte de la esencia de la película también habla de la transición a la adultez...



Hay algo interesante del filme que trata sobre crecer, ese momento en que dejas atrás la niñez y buscas tu propia identidad. Es ese instante en que le dices adiós a eso de ser niño. Ruby (Emilia Jones) es una coda que se hace adulta y debe tomar decisiones fundamentales. Ella necesita a sus padres y ellos a ella. Lo interesante es que llega un momento en el que esa relación se puede tornar poco saludable.

Usted siempre ha explorado en sus películas el universo femenino...



Creo que ha sido una inquietud que me ha acompañado en la vida. Yo siempre tuve el apoyo de mis padres y de mis hermanas cuando decidí ser artista, pero hay muchos chicos que crecen sin nada. Sus padres no entienden sus razones ni saben mucho de lo que ellos quieren, entonces desarrollan alguna clase de temor cuando quieren ser algo distinto de lo que sus padres son. En la película encuentro interesante explorar ese miedo, que no tiene que ver con no entender lo que su hija quiere en cuanto a ser cantante, sino en que ella quiere ser algo en lo que ellos no pueden apoyarla. Los sentimientos son diferentes, ese es el sentimiento como padres.



Cuando escribí la historia, sentí que mi vida estaba relacionada con la de Ruby, porque cuando era adolescente sentí ese temor, cuando intentaba hallar mi identidad en algo muy diferente de lo que eran mis padres, además de todo el camino que seguí para hacerle entender eso a mi familia.



Y también lo relacioné con el momento en que mis padres lo supieron, porque ellos también sintieron el temor de no saber cómo apoyarme y asegurarse de que no se me rompiera el corazón explorando el mundo.



Pienso que esos dos lados de la historia están en Coda, el de Ruby y el de sus padres. Y claro, había algo de mis recuerdos. Es una historia muy personal en ese sentido.



Sofía Gómez G.

Cultura EL TIEMPO

@s0f1c1ta

Otras noticias