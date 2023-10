Llega a los cines 'As bestas', que escarba en lo más primitivo y salvaje del ser humano

Después de mucha espera acaba de estrenarse en los cines del país la película española 'As bestas'('Las bestias'), que unos cuantos tuvieron el privilegio de ver durante la edición del 2022 del Biff -Bogotá International Film Festival-.



Dirigida por Rodrigo Sorogoyen (madrileño de 41 años), cuya carrera ha sido breve pero sustanciosa: 'Que Dios nos perdone' y 'Stockholm' fueron las primeras muestras de su capacidad para evidenciar con sutileza lo peor del ser humano; 'El reino' –ganadora de siete premios Goya– se convirtió en su firma revelando un mundo de corrupción política e hipocresía, y su cortometraje 'Madre' –nominado al Óscar en el 2019– ratificó su estilo realista y profundo.



'As bestas' sigue a una pareja de franceses que se instala en una zona rural de Galicia, para vivir de las cosechas; sin embargo, debido a un pleito con sus vecinos, una familia que ha nacido y crecido en la zona, tomará tintes inesperados y ultraviolentos.

Con motivo del estreno de la película, reproducimos apartes de una entrevista que Rodrigo Sorogoyen nos concedió el año pasado.

Me impresiona los diálogos en medio de una afrenta tan fuerte como la que plantea la película...

El director y guionista Rodrigo Sorogoyen. Foto: Cortesía Biff

Fue uno de los momentos cruciales de la historia que Isabel Peña y yo nos tardamos en encontrar. No estamos planteando que en España exista la posibilidad de que alguien le saque la tripa al otro sin mediar palabra, lo que pasa es que para el guion y la trama nos gustaba ese momento de darles voz a los antagonistas, a quienes los hemos presentado como gente bruta, por decirlo de alguna manera, bastante violenta, pero si los ponemos a explicar durante diez minutos de escena, creemos que el público no se vaya a poner de su lado, pero de repente llegue a un sitio muy incómodo en el que pueda entender el dolor, la molestia de esta gente… ojo, no justifica llegar al asesinato, ni siquiera orinar en las sillas justifica, pero era un sitio incómodo para el espectador, que nos gusta, porque cuando tenemos un conflicto entendemos la parte que más nos conviene, aunque lo correcto es intentar no ponerse de parte de ningún lado, y aunque la violencia no está justificada desde ningún punto, Isabel y yo hemos intentado entender, no justificar, los comportamientos violentos. Yo me sigo fascinando de manera negativa de cómo el ser humano sigue matando y torturando a otras personas.

¿Cómo es el trabajo con Isabel Peña?

Es muy divertido, largo y a veces frustrante. Dialogamos mucho, sobre todo en la primera parte: cinco días a las semana, y vamos apuntando en una agenda o pizarras, es como una lluvia de ideas: las personalidades de los personajes o un posible inicio de película. Terminamos teniendo un mundo gigantesco y entendiendo la película, el contexto político y social actual, lo que haría o no un personaje. Después ya empezamos a estructurar el guion, la duración de la película, dónde empieza, por dónde pasa; es un proceso más técnico, de oficio, A veces nos frustramos, nos tenemos que separar, quién convence a quién, no corre sangre al río, eso sí. Cuando tenemos la película en la cabeza, nos separamos y cada uno escribe una mitad, es por lo menos tres o cuatro semanas. Luego las intercambiamos, nos corregimos y agregamos notas, pero a mí no me suele sorprender lo que ella escribe, nos conocemos tanto que lo que nos corregimos casi siempre nos parece correcto, es una especie de yo te mejoro a ti y tú a mí, hasta que llegamos a un acuerdo.

Ustedes buscan escarbar en esas heridas dolorosas del ser humano, ¿se fijan más en líos domésticos o en grandes descalabros?

Creo que las películas trascienden dependiendo del contexto; por ejemplo, cuando estrenamos 'El reino' había unos líos de corrupción enormes en España. Es posible que Las bestias llegue más a la gente de un contexto rural o que tiene alguna situación tensa con sus vecinos

Esta es la tercera vez que trabaja con Luis Zahera...

Me encanta como actor, lo he ido conociendo poco a poco y él ha ido brillando en cada película. Este personaje de 'Las bestias' fue escrito para él. Tiene un físico portentoso, una fuerza tremenda y es de los mejores actores de este país.

Denis Ménochet y Marina Foïs, en una escena del filme. Foto: Cortesía Biff

¿Qué es lo que quiere que la gente se lleve de Las bestias?

Siempre deseo que el espectador se emocione, con la tensión y el suspenso, pero lo que más me gustaría que recuerden es la historia de amor de esa pareja, la lucha de esa mujer, me encantaría que se emocionen con ella.

SOFÍA GÓMEZ G.

REDACCIÓN CULTURA

@s01f1c1ta

