Se acaban todos los canales Fox; este es el futuro de las producciones

Hace poco se dio a conocer la noticia de la aparición de una nueva plataforma de Disney llamada Star+, que se tiene prevista para junio de este año, pero ahora la compañía de entretenimiento sorprende al anunciar que cambiará los nombres de los canales de Fox.



Desde febrero desaparecerá el famoso logo y la palabra Fox, así como los nombres que por muchos años acompañaron a los televidentes.



Se trata, por ahora, de un ajuste más de forma que de fondo, con el que Disney pretende dar una nueva identidad a la marca que compró Disney, en uno de contratos más ambiciosos de la televisión contemporánea. El cambio de nombre será efectivo para el mercado latinoamericano.



De ahí que el famoso Fox Channel de la televisión abierta se convertirá en Star Channel; Fox Life será Star Life; Fox Premium será Star Premium; Fox Premium Movies será Star Hits.



Asimismo, Fox Premium Series será Star Series; Fox Premium Action será Star Action; Fox Premium Comedy se convertirá en Star Comedy; y Fox Premium Family, en Star Fun.



Sumado a que Fox Premium Cinema el otro mes se conocerá como Star Cinema y Fox Premium Classics será Star Classics.

Escena de una de las temporadas de The Walking Dead, una de las serie icónicas de Fox. Foto: Cortesía Fox

Por ahora, no se conocen cambios en la parrilla de programación y de las series que se emiten en esa cadena. Por ahora series como Los Simpson, This is Us o The Walking Dead, esta última que regresará precisamente en febrero para cerrar su décima temporada, se verán en sus canales habituales pero con el nuevo nombre.

Los protagonistas de 'Modern Family, con Sofia Vergara (sentada) ' ganaron muchos premios en su historia Foto: Fox Premium Series

Fox fue durante muchos años uno de los nombres más importantes dentro de la televisión por cable. Tuvo series emblemáticas como Glee, American Horror Story, 24 y Modern Family, esta última con una gran conexión con Colombia y Latinoamérica, ya que fue protagonizada por la barranquillera Sofía Vergara, solo por nombrar algunas.

Según el presidente de The Walt Disney Latinoamérica, Diego Lerner, “la nueva propuesta continuará el legado de éxito de Fox ya consolidado desde hace muchos años y sumará, además, otras novedades relevantes”.



Los canales FX y Cinecanal mantendrán su nombre por ahora.



El cambio de nombre de los canales de Fox, se suma a la decisión de la compañía Disney de cambiar el nombre de los Fox de los también legendarios estudios de cine 20th Century Fox, que se llamarán ahora 20th Century Studios.

Cultura

@CulturaET