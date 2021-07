Scarlett Johansson nos contó sobre su nueva película, 'Black Widow'

En la mayoría de sus apariciones en el cine, Natasha Romanoff luce como un ser sin alma. La realidad es otra: ha sufrido el dolor de la pérdida, se ha visto obligada a renunciar a lo que la ama y a hacer grandes sacrificios, en la mayoría de los casos, en contra de su voluntad; y también ha cometido terribles errores. Black Widow, su nueva entrega que verá la luz el viernes, nos revela a una mujer desconocida.

Marvel estrena su nueva película inspirada en la genial agente especial, un relato de espías pleno de acción y emociones en el que la Viuda Negra revela sus capas más sensibles.

“Esta es una historia de redención”, explica Scarlett Johansson, quien durante poco más de una década se ha puesto en la piel de Natasha Romanoff en muchas de las más importantes películas de esta saga.

(Además: Disney estrena 'Black Widow'en cines y streaming el mismo día)



“Cuando ves a esta mujer en el universo cinematográfico de Marvel es esa clase de fuerza impenetrable. Es imprudente y está fuera de control, pero sigue siendo brillante. ¿Cuáles son sus secretos? ¿Sus vulnerabilidades? Estoy feliz de poder compartir su fragilidad y su fortaleza. Ella está en un mundo masculino y se proyecta de cierta manera allí. Lo que queríamos hacer esta vez es revelar quién es la verdadera Viuda Negra”, adelanta la intérprete estadounidense, de 36 años.

La actriz aparece en esta entrevista virtual junto a la coprotagonista del filme, la británica Florence Pugh –estrella de la aclamada cinta de terror Midsommar– que da vida a Yelena Belova, la escudera de Romanoff en este viaje a sus orígenes.

Black Widow se estrenará el viernes 9 de julio en simultánea en los cines del país y en la plataforma Disney+ con premier access (un sistema con el que se cobra un valor adicional a la suscripción mensual del servicio de streaming).



La dirección está a cargo de la australiana Cate Shortland, que se involucró incluso en la construcción del relato de Natasha, en entender sus comportamientos y motivaciones y responder dudas que se plantean desde el cómic.

“Trabajé con un historiador ruso en Londres para remontarnos al lugar donde ella había nacido, intuir cómo se vería su madre y por qué la había abandonado, y cómo fue su niñez sin ella –explica la directora–. Creamos una narrativa alrededor de su pasado, por ejemplo, cómo se entrenó para convertirse en una chica estadounidense, hablar inglés fluidamente y entender la cultura popular de ese país. Mi trabajo siempre se enfoca en crear seres humanos con sus fortalezas y debilidades, y aunque esta historia es sobre superhéroes seguí el mismo proceso. Black Widow es una mujer fatal, ¿pero qué hay debajo de su piel?”.



La primera aparición de Black Widow fue en 1964 en el cómic de Marvel Tales of Suspense. El fallecido Stan Lee, junto a Don Rico y Don Heck fueron los creadores de la espía a la que Johansson encarnó por primera vez en el cine en Iron Man 2 (2010). La película de Black Widow transcurre antes de los eventos de The Avengers: Infinity War. Por primera vez, se muestra cómo acabó reclutada para ser una espía rusa, qué fue de sus padres y hermana y quién fue su gran amor.

Scarlett Johansson y Florence Puigh, su coequipera en la historia. Foto: Disney / Marvel



Scarlett Johansson ha estado dos veces nominada al Óscar –curiosamente el mismo año– por sus actuaciones en Jojo Rabbit (como actriz secundaria) y en Historia de un matrimonio (protagonista), y es recordada por sus trabajos de la mano de grandes directores: Sofía Coppola en Lost in Translation; Woody Allen, en Match Point y Vicky Cristina Barcelona; Peter Webber, en La chica con el arete de perla, y Spike Jonze, en Her, por la que su nombre incluso sonó para ser candidato a la estatuilla solamente por actuar con la voz.



Ella y Florence Pugh le contaron a EL TIEMPO detalles de sus personajes en Black Widow.

Scarlett, después de todo este tiempo de interpretar a Natasha, por primera vez se muestra su pasado. ¿Cómo fue su acercamiento al personaje en este viaje de redención?



Sí, es una historia de redención. Cuando se planteó sabíamos que había cosas pendientes sobre Natasha, que no había tenido muchas opciones y que parecía que hacía las cosas sin amor, que todo el tiempo sentía que le faltaba un pedazo de vida. Pero esa vida no había sido su elección. De niña había sido forzada a ir a ese lugar (donde recibió su entrenamiento) sin tener más oportunidades, y ahora está lista para regresar al pasado y rectificar su camino. Ella se ha convertido en un manojo de culpas y arrepentimientos. Sabe que ha hecho sacrificios enormes y que le robaron momentos vitales, que le queda mucho por hacer... y esa es la necesidad de hacer esta película, redimir lo que ha hecho. Para mí esta película es sobre muchas cosas, pero personalmente creo que es un viaje a ese lugar.

Florence, ¿cómo es la relación entre Yalena y Natasha en la película?



Esa fue una de las cosas que me enamoraron cuando leí el guion; la verdad no esperaba que la historia se enfocara tanto en esa relación. Y algo que me encantó fue esa profunda conexión, como se complementaban mutuamente, ese concepto y la forma en que se desarrolla daba esa claridad de que hubieran estado juntas durante mucho tiempo. Es un aspecto interesante e increíble de profundizar especialmente con Scarlett, porque lo trabajamos juntas, intentando que fuera lo más real en momentos cruciales, lo hicimos con mucha honestidad. Recuerdo a muchas cabezas botando ideas al tiempo para contribuir con el guion, a los escritores preguntándote por puntos específicos: ‘¿Qué sentiría tu personaje en esta línea o qué sensación te provoca esto que está escrito?’. Este proceso hace que todo sea muy apasionado, estuvimos muy involucradas en los detalles y en la forma en que actuaríamos juntas. Y todo eso explotó mientras filmábamos las escenas. Existen unas fotos increíbles sobre esas largas discusiones en el set y siempre estuve abierta a todos los comentarios porque lo importante era hacer creíble esa conexión, esa relación de la familia entera, que se viera convincente. Fue muy emocionante para mí estar tan involucrada como pude, agradezco mucho haber podido opinar y haber sido tenida en cuenta.

Hay una sexualización de las superheroínas en el cine y Marvel ha intentado cambiar eso en sus películas. ¿Qué opina al respecto?

Scarlett Johansson: Pienso que en este género (superhéroes), en particular los personajes femeninos, han sido sexualizados y no sé exactamente por qué, pues ha sucedido durante largo tiempo; muchas mujeres lo han padecido, ¿sabes? El balance de género en la industria es muy desigual, aunque en los últimos tiempos podemos hablar de una reflexión en las películas, algo que no es total.

(Le sugerimos: ‘Luca’: un sueño italiano de verano en Disney Plus)

¿Cuál podría ser la explicación?



Para mí, esta película es un gran paso en el camino a buscar la igualdad, pero ha sido un proceso muy lento quizás porque en las películas… a ver, si les preguntas a los estudios la razón para que esa sexualización suceda es que los directivos piensan que las películas de superhéroes son para los hombres, pero la realidad no es tan así. Ahora, tristemente, el dinero es el que ha conducido a muchos cambios y decisiones a las que han llegado los estudios: toda la audiencia ha empezado a cambiar, entonces dicen: ‘ Ok, hagámoslo de esa manera ahí también’. Pienso que esta infortunada realidad sigue estando ahí, en todo lado, en las calles, y siento que los estudios cambiaron porque tenían que hacerlo, ha sido como una enorme máquina presionándolos para que eso suceda.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

En Twitter: @s0f1c1ta

