'SAW X': este es el orden cronológico en el que puede ver las películas de la saga

Ya se encuentra en cartelera 'Saw X', la más reciente película de la icónica saga dirigida por James Wans que promete hacer temblar a los amantes del terror psicológico y el 'gore'.



Al parecer, la cinta tendrá más juegos y tortura en continuidad con sus primeras entregas en las que se veía al tenebroso muñeco Jigsaw, despiadado y macabro que obligaba a sus víctimas a participar en escabrosos juegos de estrategia para mantenerse con vida o morir.

En la última cinta, el gran Toni Bell protagonizará a un John Kramer enfermo y desesperado por sobrevivir a un cáncer en su cabeza, por lo que decide acudir con una especialista en México que promete un cura.



Sin embargo, descubre que en efecto su tratamiento fue engañoso al encontrar que la extirpación del tumor jamás se realizó, así que decide cobrar venganza con los estafadores que le prometieron sanarlo.



Por medio de las fatídicas trampas, este asesinó vuelve con su estilo visceral y su sistema de tortura a castigar a sus antagonistas antes de que la enfermedad termine con él.

Si es un fiel seguidor de este clásico que cuenta con más de nueve cintas y desea rememorar su historia antes de ver 'Saw X', hacer una maratón de la entrega sería uno de los mejores planes para estar en casa.



No obstante, puede jugar con el orden de su visualización, ya sea que se base en el año de publicación, o conforme a la narración de cada una de las 10 cintas y a su grado de terror.



En ese sentido esta sería la clasificación de la película para rememorar la saga, según la calificación de los seguidores en 'Rotten tomatoes'.

-Saw VIII (2017)

-Saw (2004)

-Saw X (2023)

-Saw II (2005)

-Saw III (2006)

-Saw IV (2007)

-Saw V (2008)

-Saw VI (2009)

-Saw VII 3D (2010)

-Spiral: Saw (2021)

La cinta cuenta con la participación de Synnøve Macody, recordada por su papel de Ran en 'Ragnarok' y Shawnee Smith que retorna a su papel de Amanda Young, uno de los principales personajes en las tres primeras entregas de la saga.





