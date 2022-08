La saga de Saw se niega a desaparecer. En los últimos días se dio la noticia sobre el inicio de grabaciones de la décima entrega de la franquicia, luego del estreno de ‘Spiral: from the book of saw’ el año pasado y que recaudó apenas 40 millones de dólares en taquilla.



Según el portal ‘Bloody Disgusting’, un viejo conocido de la marca volverá a coger el mando, Kevin Greuter, quien participó en el desarrollo de Saw VI y VII, estará detrás de cámaras dándole el toque gráfico tan apetecido por los fanáticos de los juegos de escape.

Se espera que la cinta esté lista para su estreno en octubre de 2023. Por ahora, se conoce que James Wann, director que ha estado trabajando en las últimas nueve entregas, no estará detrás del proyecto tras casi 20 años liderando el timonel de la saga; no obstante, las casas de cine Lionsgate y Twisted Pictures impulsarán la grabación.



Recuerde que Saw comenzó su aparición en la pantalla grande en 2004, dirigida por el cineasta malayo. Entre 2005 y 2010 se lanzaron seis entregas hasta 2017, año en que se volvió a retomar el concepto, y se estrenó Saw VIII.



Los fanáticos se notaron nostálgicos con el estreno de ‘Saw VII: the final chapter’ por ser la conclusión total de la historia; sin embargo, debe saber que las cintas no están en orden cronológico y por tal motivo se pueden desenvolver más historias, por lo que no es extraño que se pueda estar ante una nueva trilogía.

