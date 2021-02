Ella es Sasha Calle, la primera Supergirl de raíces colombianas

A través de su cuenta de Instagram, el director de la película, Andrés Muschietti, publicó un video –que es una grabación de una reunión de Zoom con Sasha Calle– en el que le da la noticia a la actriz.



El director comienza haciéndole varias preguntas antes de darle la noticia: “¿Puedes volar, volar físicamente? ¿Quieres volar?... Pues tal vez tú querrás esto”, y levanta ante la cámara el traje de la superheroína a quien interpretará Calle, “tú eres Supergirl”, le dice.

A esto, Sasha se queda sin palabras y emotivamente –con lágrimas en los ojos– le responde al director diciendo: “Gracias, chicos... yo solo quiero decir muchas gracias, de verdad”.



“Hubo un misterioso casting hace dos meses, el proyecto era secreto… Solo les dijeron: ‘tenemos un proyecto en Inglaterra en 5 meses’”, afirma Julio Sánchez Cristo en W Radio. Por lo que las actrices no sabían para qué papel estaban aplicando, sino hasta un tiempo después de estar en el proceso, explica el diario Deadline.



Fueron aproximadamente 425 actrices las que estaban aspirando a este papel, y “debían tener un mínimo de estatura, de condición atlética y de calidad actoral... Varias colombianas de presentaron… No querían que fuera una famosa”, asegura Sánchez Cristo.



“Vi más de cuatrocientas audiciones. El grupo de talentos fue realmente asombroso y fue muy difícil tomar una decisión, pero finalmente encontramos una actriz que estaba destinada a interpretar este papel”, le contó a Deadline Muschietti, director reconocido por su trabajo en películas como Mamá e It, ambas del género de terror.



Sasha, de 25 años, nació en Boston, Massachusetts (Estados Unidos); sin embargo, tiene raíces colombianas ya que su madre es de este país. Ella es la primera latina que va a interpretar el papel de Supergirl, pues este ya lo habían interpretado antes las actrices estadounidenses Helen Slater (en la película de 1984) y Melissa Benoist (en la serie de 2015).



Este personaje (Supergirl) es la versión femenina de Superman (El hombre de acero), de quien también se la conoce como prima, y posee los mismos poderes que este superhéroe. Algunos de estos son fuerza sobrehumana, velocidad, resistencia, reflejos, poderes oculares y vuelo.



Sasha Calle ya era conocida por su papel de Lola Rosales en la telenovela estadounidense The Young and the Restless, por el que ya había sido nominada el año pasado a los Premios Daytime Emmy en la categoría de joven artista destacado. También protagonizó la miniserie de YouTube Socially Awkward de 2017.



Ahora hará su debut en esta nueva versión de The Flash, película del Universo Extendido de DC, distribuida por Warner Bros.



Según Deadline, Calle está representada por Authentic Talent & Literary Management, una empresa de talentos de Nueva York.



“El descubrimiento de Calle para The Flash es similar a lo que se hizo al elegir a Gal Gadot, a quien se conocía anteriormente de Fast & Furious 6, en el papel de Wonder Woman, que catapultó aquí a ser una estrella global”, afirma Deadline.



Sasha también tiene otros talentos menos conocidos como cantar y componer. La artista publica videos en Instagram y YouTube, donde se la ve tocando el piano y la guitarra, e interpretando canciones propias en español y en inglés.



Universo muy extendido



The Flash, protagonizada por el actor Ezra Miller (Barry Allen), será estrenada en noviembre de 2022, debido a que su fecha de estreno se retrasó por la actual pandemia y se espera que su rodaje empiece en abril de este año.



El equipo se trasladará a los estudios de Warner Bros. en el Reino Unido, donde se realizará gran parte de la producción, de la que harán parte otros actores como Ben Affleck (Batman) y Michael Keaton (también como Batman).



Esta es la nueva versión de la película del Universo Extendido de DC Comics, a la que pertenecen otras reconocidas películas como Superman, Batman, League of Justice, Wonder Woman, Aquaman, Joker, Suicide Squad y Birds of Prey.