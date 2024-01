Sarah Snook se coronó como la mejor actriz en series dramáticas

Quien haya visto Succession, difícilmente la haya podido olvidar en su encarnación de Siobhan “Shiv” Roy, la hija menor del magnate Logan y quien oscila a través de la serie entre ser su hija preferida (vaya uno a desentrañar qué significa eso con un padre frío y déspota como Logan) a ser su más acérrima enemiga.



(Lea también: Emma Stone en 'Pobres criaturas': 'Bella no tiene vergüenza, ni traumas, ni pasado')

La actriz australiana Sarah Snook, de 36 años, saltó a la fama por su brillante interpretación de la menor de los Roy, rol por el que obtuvo su segundo Globo de Oro hace más de una semana. También la actriz se llevó las estatuillas en los Critics Choice Awards y en los Premios Emmy en la categoría mejor actriz en serie dramática.



Pese al magnífico momento que está viviendo en lo laboral, no todo ha sido color de rosa para la australiana. Snook relató en una entrevista reciente con el diario The Sunday Times los destratos que le ha tocado atravesar durante su carrera y cómo ha padecido la mirada invasiva sobre su cuerpo.



(Lea más: Ositos de peluche pervertidos, rituales y la verdadera historia detrás de Balenciaga)



Snook recordó cuando, tras haber conseguido un papel actoral (no mencionó la película), el director de casting le dijo: “Realmente no te quisiera porque eres una nadie, pero el director y el escritor piensan que eres buena para el rol. Entonces, lo que haremos es cambiar todo de ti para que seas ‘vendible’: blanquearemos tus dientes, oscurecemos tu pelo, te daremos un personal trainer para que puedas perder peso y te veas acorde”.

Lo que haremos es cambiar todo de ti para que seas ‘vendible’: blanquearemos tus dientes, oscurecemos tu pelo, te daremos un personal trainer FACEBOOK

TWITTER

La actriz australiana contó que aceptó todo, creyendo que “para ser exitosa tenía que ser todo lo que no soy”. El periodista de The Sunday Times dijo que Snook se llenó de furia al recordar otra anécdota cuando se comió un pedazo pequeño de torta de chocolate en el set. La actriz recordó que a continuación un productor la reprendió por haberlo hecho enfrente del elenco y del equipo, y que luego un compañero intervino y la alentó a seguir comiendo.



“Mientras tanto me estaba muriendo por dentro”, rememoró. “Se infantiliza a las mujeres, no nos dejan tomar nuestras propias decisiones. ¿Por qué se nos hace eso?”, reflexionó.



(También: Las cinco películas más premiadas de los premios Óscar y dónde verlas)



En la alfombra roja de los Globos de Oro, la australiana fue preguntada por un consejo laboral: “Cree en ti y sé tú misma.

Shiv Roy

Facebook Twitter Linkedin

A la izquierda, Snook encarnando su papel de Shiv Roy, hija de un empresario multimillonario. Foto: HBO

Con respecto a su magistral interpretación de Shiv Roy, Snook dijo a la revista Harper’s Bazaar que al leer el guion de Succession por primera vez tuvo dudas sobre si debía audicionar para el rol o no, y su primer pensamiento fue: “No sé por qué estoy optando por presentarme al papel de Shiv. No soy Shiv. ¡No sé cómo interpretar a este personaje! Es tan diferente a mí. Me sentía como intimidada por ella”, aseguró.



Con respecto a qué tal le cae su personaje, que en varias instancias de la serie muestra que, al igual que para el resto de sus hermanos, la ambición es su valor supremo y tiene pocas dudas (o ninguna) a la hora de traicionar o pisar cabezas para conseguir lo que quiere, dijo: “Shiv me cae bien. Y he aprendido mucho de ella. Puedo juzgarla como persona, pero como actriz definitivamente la amo. Creo que no sería su amiga en la vida real”.



(Siga leyendo: Dónde se pueden ver las series más ganadoras de la última entrega de los Premios Emmy)



La actriz aseguró también que la gente tiende a juzgar a Shiv con mayor dureza que a los personajes masculinos de la serie. “Por ser mujer se la juzga con estándares más altos”, afirmó.

Carrera profesional

Aunque su papel de Shiv Roy la catapultó en Hollywood, la australiana antes de ese personaje ya había construido una trayectoria. En 2010 encarnó a Lorna Whyte en Sisters of War, una película australiana para televisión.

Shiv me cae bien. Y he aprendido mucho de ella. Puedo juzgarla como persona, pero como actriz definitivamente la amo. Creo que no sería su amiga en la vida real FACEBOOK

TWITTER

Cuatro años más tarde, protagonizó junto a Ethan Hawke el thriller de ciencia ficción Predestination, y en 2018 compartió pantalla con la mítica Helen Mirren y Jason Clarke en la cinta de terror Winchester.



(Más: Premios Emmy 2024: esta es la lista completa de los ganadores)



El año pasado, Netflix lanzó Run, rabbit, run, una historia de terror psicológico en la que Snook es la protagonista. Y el próximo 24 de enero comenzará la temporada de teatro en Londres con El retrato de Dorian Gray, obra en la que interpretará a 26 personajes en apenas dos horas. Un reto que, seguro, no le quedará grande.



Estas nuevas oportunidades le llegaron cuando estaba esperando a su primer bebé y terminando de grabar Sucession. “La proximidad de su vida creciendo en mí me dio la fuerza para hacer esto”, fueron las palabras de la australiana tras recibir su Emmy.

La Nación (Argentina) - GDA (*)

(*) Con información adicional de EL TIEMPO