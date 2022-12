Santiago Rodríguez, hoy de 53 años, volvió a nacer a los 51, luego de un trasplante de médula ósea. En 2018 fue diagnosticado de leucemia mielomonocítica crónica. Su hermano mayor, Francisco, fue el donante.



Ese 4 de octubre del 2020 escribió en sus redes: “Acá sigo restaurándome porque hay cosas que aprender y reprogramar: en reconstrucciónn estoy, porque ya estuve en demolición. Volver del otro lado es un privilegio para reconocer lo prioritario en esta vida. Celebro vivir como nunca antes”.



Y acá sigue. Como actor es recordado por su papel de Calixto Eugenio López en 'El man es Germán', y en cine, por su Jorge Eliécer Gaitán, de 'Roa'. Como presentador, por 'Francotiradores', 'Colombia tiene talento' y ahora regresa a 'La vuelta al mundo en 80 risas', de Caracol, que empezó la semana pasada.



Rodríguez contestó nuestro cuestionario televisivo.

¿De qué marca era el televisor que tenían en su casa cuando era niño?

Recuerdo que era de marca Philips.



¿Cuál fue su primer amor platónico en la pantalla chica?



Mi amor platónico siempre fue Brooke Shields y cuando aún siendo una adolescente hizo la publicidad para Calvin Klein, le juré amor eterno.



¿Conoció a Pacheco?



Lo conocí y tuve el placer de compartir con él seguramente en esa última década antes de su desplome y enfermedad anímica. Recuerdo cuando en RCN actuaba en la novela 'Isabel me la veló' junto al Carlos ‘el Gordo’ Benjumea. Yo presentaba 'Francotiradores' y nos encontrábamos en los pasillos del canal, tomando un café y hablando paja. Luego también coincidimos cuando en Caracol tenía su espacio de entrevistas en el programa de la mañana. Era un tipazo, sencillo, humano, alegre, cercano, cordial. Lejos de tanta figurita y vedette que uno ve ahora.

¿De qué tamaño es su televisor?



No sé de cuantas pulgadas será, pero es grande. Grande en el sentido que se puede ver, no soy ostentoso en nada.

¿Sus abuelas tenían adornos encima del televisor? ¿Cuáles?



Jamás, no, el tele no estaba catalogado como mueble de la casa, jejeje .



¿Se imagina el mundo sin un control remoto?



El control remoto es ahora un mal necesario y desde hace más de tres décadas. Todo invento, creo yo, nos incapacita más como humanos. !Obvio que es mejor no levantarse a cambiar el canal! Pero definitivamente el control remoto nos controla y no solo al televisor.



¿Conoció el mundo con un solo canal?



Sí, y si se prendía la tele tocaba dejarlo calentar y se daba la información de toda la emisión del día hasta el “cierre y fin de la emisión” … Así que recuerdo perfectamente el noticiero de Arturo Abella, 'Gran sábado gran' (con el presentador chileno Michel Talento) mucho antes de 'Animalandia'; las series gringas como 'Barnaby Jones', 'Área 12', 'Emergencia' y 'Quincy', entre otras.



¿Sabe qué era el Canal A?



Sí. ¡Soy televidente del pleistoceno posterior a la inauguración de Rojas Pinilla! Soy generación de los años 70. Canal A es una modernidad pero ustedes están muy chiquitos para entender eso…



¿Quién es su presentador favorito y por qué?



Lo fue y será Fernando González Pacheco, porque nací y viví bajo su influencia televisiva. Aun así, como presentador y más como entrevistador no ha existido en Colombia nadie igual, así traten de emularlo (mal, falsamente ) ¡No le llega nadie a un pelo de la chivera!



¿Oyó alguna vez la frase “lástima que la televisión no sea en colores”?



Sí la he oído y le sumo “qué lástima que no tenga olor” que también decía Gloria Valencia de Castaño.

¿Sabe quién inventó el televisor?



Sé que es invento inglés. No sé quién, pero así como el fútbol o el rock es un gran invento inglés.



¿Cuál era el programa que más disfrutaba cuando era niño?



Yo veía 'Minimonos con Pepón', 'Plaza Sésamo', 'Centella', todas esas primeras series japonesas de animación pasando hasta por 'Lassie', 'El llanero solitario', 'Bonanza'…



¿Cuál es su comercial favorito de todos los tiempos?



Favorito, no. Recuerdo comerciales y bastantes marcas que ya no existen, pero creo que antes había más creatividad. Ahora solo se copia sobre cualquier idea que haya sido buena y la masacran hasta volverla inmamable e insostenible (léase el caso de Ricardo Jorge de Davivienda, por ejemplo, ahora en vísperas de mundial).



¿Con quién ve televisión?



Veo tele solo, como noticieros. Si es familiar, todos.



¿Cuál fue la última telenovela que vio de principio a fin?



Soy malísimo para ver novelas. Recuerdo haber visto capítulos esporádicos de 'La abuela', 'Los cuervos', 'Las Hinojosa', 'La pezuña del diablo', y yendo más allá, 'Calamar', 'San Tropel', 'Música maestro', 'Café'… Lo que no me perdía eras comedias nuestras como 'Don Chinche', 'Romeo y buseta', 'La pensión'. Sus actores eran únicos e irrepetibles para nuestra televisión.

¿Qué serie está viendo en este momento?



'Stranger Things' las primeras dos temporadas. Y ahora con mi familia, 'Merlina'. Aunque veo más películas que series y me gustan las de terror o suspenso.



¿Cuántos televisores tiene en su casa?



3.



¿Cuál es su plataforma de 'streaming' favorita?



Las veo todas.



¿Alguna vez ha atacado la pantalla de un televisor por un partido de fútbol?

¡Jamás!



¿Cuántas horas diarias pasa frente al televisor?



5 a 6 horas.



¿Recuerda en qué televisor vio la última hazaña deportiva que lo conmovió y cuál fue esa hazaña?



¿En qué televisor? Si es por marca no sé, jajaja. Es el que está en la sala de mi casa. Ahí en la tele ha pasado el mundo entero, desde mundiales de fútbol hasta noticias.



¿Ve televisión en su celular?



Jamás vería tele en un celular. Eso es un adefesio. Ahora que todos hacen de todo en el celular faltaba más ver televisión. !Uy no!

¿Cuál fue la última película que vio en televisión?



No recuerdo. Y es que uno ve tanta vaina que todo se vuelve paisaje; hay mucha basura, por decirlo así.



¿Alguna vez vio un reinado?



Por supuesto. ¡Ver el reinado en los 70, 80 y 90 era como asistir a misa! Los reinados, las reinas (que luego se volvían presentadoras, actrices y personajes de nuestra farándula hasta hoy en día) ha sido nuestra socialité que derivaron luego en los personajes de los realities, cantantes, influencers, futbolistas de ahora.



¿Cuál es la noticia en televisión que más lo ha impactado?



¿Acaso hay una sola noticia que no impacte en este país o en el mundo todos los días? La podredumbre humana nos da eso todos los días.



¿Sabe qué era ‘Yo sé quién sabe lo que usted no sabe’?



Claro, el programa de Alfonso Castellanos. Educativo como ninguno, pero me dejan afuera 'Ver para aprender' y 'Cabeza y cola', entre otros.



¿Se acuerda de ‘Guerra de estrellas’?



Era el programa de Saúl García y la modelo Karina, un concurso de agilidad mental y conocimiento para pasar letras de extremo a extremo.



¿Cuál es su actor o actriz favorita y por qué?



Mi actores favoritos son Robert de Niro y Al pacino. Entre las mujerrs, Susan Sarandon, Natalie Wood, Scarlett Johanson … Ellas son versátiles, encantadoras, y ellos son unos camaleones, unos magos de la emotividad en todas sus facetas.

