Santiago Rivas vuelve a la TV a poner sus ‘Puntos capitales’

Santiago Rivas tiene en su casa cuatro Indias Catalina. Muy merecidamente se las ganó en la categoría de mejor presentador de entretenimiento por 'Los puros criollos', programa creado por Néstor Oliveros en el que nos contó cómo somos los colombianos a través de nuestros íconos populares. Cuando este espacio no fue renovado, se fue y creó 'Presunto pódcast', con el que obtuvo un Simón Bolívar.



Con el primero, se acostumbró a las cámaras. El segundo le dio “algo de preparación, porque debía tener información. Cuando uno tiene una opinión sobre todo, más vale que se lea las noticias, si no quiere decir tantas bobadas”.

Y con esta experiencia llega como director y presentador de 'Puntos capitales', el programa de Capital (antes Canal Capital), que se estrena este 23 de junio a las 7 p. m. e irá de lunes a viernes.



'Puntos capitales' elegirá cada día las tres noticias más importantes del noticiero del canal a mediodía y hará un análisis profundo de ellas.



“Ese aporte es el centro mismo de nuestra idea en 'Puntos capitales'. Sentimos que demasiada información es la forma más común de desinformación ahora, y eso produce miedo, naturalmente. No pretendemos darle a la gente la verdad de las cosas, porque eso casi nunca existe, pero sí herramientas para construir un criterio. Si las preguntas que permiten descomponer las noticias son lo único que queda, habremos hecho una mejor labor que solo atiborrando a la gente de información”.



Su intención es que “la gente se vaya acostumbrando a ver su realidad y lo noticioso de manera crítica. Es decir, que aprenda a dudar y se vaya haciendo un mapa de cómo funcionan las cosas en la ciudad, el país, el mundo, a partir de comprender las noticias en su contexto y pensando en las implicaciones que tiene”.

De paso, trabaja en lo que llama la construcción de “una nueva cara. No es que no exista esta nueva faceta mía, solo que estoy acostumbrado a mostrar otra. Uno siempre va a construir personajes distintos cuando sale en televisión, no importa qué tan auténtico u honesto se pueda ser”, dice.



Por supuesto, “el estilo de presentación va a cambiar, cuando me veo en las pruebas me siento raro hablando con mayor seriedad, y pues, la idea no es ser acartonado, para nada. Sé que con el tiempo esta faceta se volverá menos seria y más coloquial, como estoy acostumbrado y como sé que lo está el público que vio 'Los puros criollos'. Sé que requiere tiempo para acoplarme al formato”.



Lo bueno es que durante un tiempo de su vida, Rivas se desempeñó como profesor de colegio y “esta es la faceta más útil de todas. Descomponer un problema por sus partes, hacerlo digerible, resistir la tentación de ser grandilocuente, pero aprovechar lo que haya para hacerse entender, dar herramientas antes de masticar las cosas, todas esas ideas que estamos buscando poner a circular en el programa y la forma en que lo armamos, son principios que, en mi opinión, los profesores deberían aplicar” y que a él le van a servir en este espacio diario que va en directo.



Y aunque su carrera de artista plástico pareciera no cuadrar en la presentación de un programa de información pura y dura, Rivas dice que de alguna manera hay puentes.

“Lo primero es que en Artes Plásticas, al menos en la Nacional, se cultiva la idea de mirar siempre desde todos los lados y esa es una buena herramienta para construirse un criterio. Siempre se está viendo desde lo crítico. Lo otro es que en artes es importante construirse como un individuo libre. Si uno aprende a desdeñar las formas del poder, es más fácil cuestionar sus acciones y abusos”.



Rivas, además, se acaba de estrenar como papá de Violeta, “que me trajo una forma de felicidad y otro tipo de amor que no habría conocido de otro modo. En lo laboral, estoy en el camino de definir qué sí y qué no quiero dejar atrás de la vida que tenía.



¿Dónde y cuándo?

Puntos capitales. Desde este 23 de junio y de lunes a viernes, a las 7 p. m. por Capital (antiguo Canal Capital).



