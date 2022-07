“Santa Evita ha sido el desafío de mi vida”, reflexionaba la actriz uruguaya Natalia Oreiro, al recordar su proceso para convertirse en Eva Perón, la actriz, la líder política y un símbolo social muy importante para los argentinos.

“Fue algo muy fuerte, muy intenso”, le contó a EL TIEMPO Oreiro, que ya ha tenido experiencias interpretando a personajes reales que han dejado huella, como en la película 'Gilda, no me arrepiento de este amor' (acerca de una famosa cantante tropical argentina que Oreiro imitaba desde las épocas de su telenovela Muñeca brava) o en 'Infancia clandestina', en la que hizo parte de una narrativa alrededor de una de las etapas de la dictadura en el país.



“En el caso de Eva Perón, ella es alguien que está también en el corazón de millones y revela un tema político muy profundo. Siempre que encaro a personajes de esa naturaleza intento no imitarlos; me quedo con su esencia y presto mi cuerpo para ellos. Claramente Eva era única, así que nos acercamos mucho a su físico y a su evolución, porque ella se consumió y dio su vida por su gente”, recordaba Oreiro emocionada.

Santa Evita es una obra de ficción basada en el libro homónimo de Tomás Eloy Martínez que sigue la historia del cuerpo embalsamado de Eva Perón después de su muerte, el cual se mantuvo a la espera de ser enterrado durante tres años para la construcción de un monumento que nunca se concretó.



En 1955, las fuerzas militares derrocaron al entonces presidente Juan Domingo Perón y ocultaron el cuerpo de Evita durante 16 años, con el fin de evitar que se convirtiera en un arma contra el régimen.

Antes de su muerte, Eva se había convertido en una potente figura política como esposa de Perón, y su cadáver errante sin sepultura influyó en la política del país durante más de dos décadas.



La narrativa se mueve entre flashbacks (saltos en el tiempo hacia el pasado) para mostrar su niñez y juventud, así como su complicada entrada al mundo del espectáculo, su ascenso como figura pública y su impacto sociopolítico y simbólico, sumado a una trama alterna en la que un periodista se obsesiona con conocer la verdad alrededor del cuerpo de la protagonista.

Él hace parte de un escenario complicado de tensiones ideológicas y violencia que alcanza a vislumbrarse en la serie, que además agrega un tono de thriller que impulsa una nueva mirada al drama para quienes conocen la historia o apenas van a descubrirla.

Santa Evita se estrena en la plataforma de streaming Star+ este martes 26 de julio, la misma fecha del fallecimiento de la protagonista de la historia real. La producción fue dirigida por el realizador colombiano Rodrigo García (recordado por filmes como Last Days in the Desert, Albert Nobbs y Nine Lives), acompañado por el director argentino Alberto Maci y la producción de la actriz mexicana Salma Hayek.



“Trabajar con Rodrigo fue una experiencia hermosa, compartí con él muchas cosas en mi proceso de actuación, y lo digo porque, de hecho, él me eligió para el papel. Yo hice una audición y estaba muy nerviosa y Rodrigo se veía muy relajado en la prueba y me dio esta oportunidad”, insistió Natalia Oreiro.

Ella ensayó incansablemente durante meses y se dedicó a devorar mucho material de archivo visual que existía acerca de Eva Perón para entenderla y lograr ese gran reto de no solo copiar, sino encontrar el equilibrio entre el matiz que exigía la historia y su aporte a esta aventura de siete episodios.



“Uno tiene esa imagen de ella como mujer poderosa, vehemente y energética. Pero había otra parte de esa mujer, que es la más importante en la historia latinoamericana de la política, que quise buscar. Y sobre todo en su desenlace, camino a la vicepresidencia, sentí que pude encontrar esa energía de tristeza infinita. De alguien que tiene mucho por hacer y que siente que la vida se le va de las manos”, revelaba en un artículo del diario El Clarín acerca de este viaje de ficción y misterio –que fue desarrollado por las guionistas Pamela Rementería y Marcela Guerty– y de un mito que impactó a todo un país. La serie cuenta en su elenco con Francesc Orella, Diego Cremonesi, Ernesto Alterio, Damián Canduci, Darío Grandinetti, Guillermo Arengo y Gaby Ferrero.

