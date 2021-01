‘Sandro de América’: la vida del ídolo llega a la TV nacional

Cuenta la historia de Sandro que, cuando sus padres fueron a bautizarlo con este nombre, no se los permitieron las autoridades y por eso le tocó, inicialmente, ser Roberto Sánchez.

Pero como la vida da revanchas, cuando empezó su carrera artística se puso Sandro y así sigue siendo recordado y querido por sus seguidores.



También, que en sus épocas de colegio, cuando estudiaba la primaria en la Escuela República de Brasil, en Buenos Aires, se volvió fanático de Elvis Presley, como los niños y adolescentes de la época, y montó un espectáculo imitando al roquero. Con el tiempo, no solo pudo ver una presentación de su ídolo en Estados Unidos, sino que fue llamado el ‘Elvis latinoamericano’.



Sandro fue famoso por muchas canciones (Rosa, Rosa, Dame el fuego de tu amor, Quiero llenarme de ti, Así, Mi amigo el Puma y Una muchacha y una guitarra, entre otras) y también por sus espectáculos sensuales.



Ahora, su historia llega a la televisión colombiana, en una bioserie musical llamada Sandro de América, que desde hoy emite Caracol después de Pedro el escamoso.



Protagonizada por Agustín Sullivan, Marco Antonio y Antonio Grimau, como Sandro joven, adulto y en su tercera edad, respectivamente, también actúan Paula Ranserberg, Julián Kartun, Gastón Sofritti, Isabel Macedo e Irina Bellati, que hacen un recorrido por la vida del cantautor argentino, uno de los padres del rock en español que también cantó pop y baladas.



Cada capítulo tiene una de las canciones de Sandro como guía de la parte de su vida que se muestra, incluyendo el momento en el que el artista ratifica su agradecimiento al rock: “Yo me nutrí con el rock. Gracias a él dejé las calles, las navajas y las cadenas, y agarré una guitarra. Dejé la campera de cuero y las pandillas. El rock me salvó. Me salvó de que fuera, quizás, un delincuente”.