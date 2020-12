‘Soy una televidente inconstante, ingrata y desmemoriada’

Sandra Vélez ama bucear; es su pasión y colecciona experiencias como una noche con tiburones en Gorgona. Es mamá de dos hijos (Valentina y Martín) y de lunes a viernes, y madrugando muchísimo, es la presentadora de 'Arriba Bogotá' y 'Citynoticias de las 11:30 a. m.'.



Es la cara que los habitantes de Bogotá ven en la madrugada y junto a Aníbal Alvarado acompañan a los que quieren estar informados sobre la ciudad antes de salir de casa.

En el 2017 presentó el programa 'Echadas pa’lante', que además creó un espacio que le permitió “visibilizar el trabajo de tantas mujeres colombianas que todos los días ‘se parten el lomo’ para salir adelante y criar a sus hijos de la mejor manera; que madrugan a hacerle frente a un día duro de trabajo por ellas mismas y por sus comunidades”, dijo en ese momento.



Es sanandresana, aunque nació en Medellín porque, en ese momento, el hospital de local “se lo estaba comiendo el óxido, pero a los 15 días de yo nacer, mi mamá se devolvió para la isla con esta belleza”.



(Lea también: El 'streaming', el gran protagonista de la cultura en el 2020)



Con su propio estilo presenta dos de los espacios más importantes de Citytv (canal de EL TIEMPO Casa Editorial) y contestó nuestro cuestionario televisivo.



¿De qué marca era el televisor que tenían en su casa cuando era niña?



Sanyo.



¿Cuál fue su primer amor platónico en la pantalla chica?



Un chico rubio del grupo musical New Kids on the Block, no recuerdo su nombre. Tuve un póster suyo pegado en la pared.



¿Conoció a Pacheco?



¡Claro que sí! Recuerdo sobre todo su versatilidad como presentador y el tono y la potencia de su voz. Inolvidable.



¿De qué tamaño es su televisor?



Es de 60 pulgadas.



¿Su abuela tenía adornos encima del televisor?



Sí, tenía un portarretrato con una foto de su esposo, y debajo, una carpetica en croché.



¿Se imagina el mundo sin un control remoto?



Definitivamente, cada día son más prescindibles.



¿Conoció el mundo con un solo canal?



Conocí el mundo con dos canal, el 1 y el A, y con programación interrumpida. Entre una cosa y otra, ruido blanco.



¿Sabe qué era el Canal A?



Sí. El logo que más recuerdo del Canal A era el del león que corría en cámara lenta de un lado a otro de la pantalla, era emocionante.



¿Quién es su presentador favorito?



Aníbal Alvarado, mi compañero de set en 'Arriba Bogotá'. Es carismático, natural y un berraco para alargar en directo.



¿Oyó alguna vez la frase ‘lástima que la televisión no sea en colores’?



No, pero habría estado de acuerdo.



¿Sabe quién inventó el televisor?



John Logie Baird. Tuve que buscarlo en Google, ja, ja.



¿Cuál era el programa que más disfrutaba cuando era niña?

​

'Los cariñositos'. Amaba ese mundo de fantasía y poderes.



(Le puede interesar: Alicia del Carpio: la española más cachaca y colombiana)



¿Qué es lo que más ve en televisión?



Las películas de Netflix.



¿Cuál es su comercial favorito de todos los tiempos?



No recuerdo uno en particular, pero los de Nike siempre me han tocado el corazón.



¿Con quién ve televisión?



Con Jon, mi novio, y con mi hijo menor, Martín. Mi hija mayor, Valentina, no ve televisión.



¿Cuál fue la última telenovela que vio de principio a fin?



Hace más de 20 años que no veo ninguna, y de las pocas que vi cuando era jovencita no terminé ninguna. Soy una televidente inconstante, ingrata y desmemoriada.



¿Qué serie está viendo en este momento?



Solo me gustan las miniseries. Después de 'Los favoritos de Midas' no me he enganchado con ninguna.

¿Cuántos televisores tiene en su casa?



Cuatro.



¿Cuál es su plataforma de 'streaming' favorita?



Netflix.



¿Alguna vez ha atacado la pantalla de un televisor por un partido de fútbol?



No, ni por un partido de fútbol ni por nada, ja, ja.



(Lea además: ‘¡Volveremos!’, las ganas de regresar a El Campín)



¿Cuál es la mejor serie que ha visto?



'Gambito de Dama'.



¿Cuántas horas diarias pasa frente al televisor?



De lunes a viernes, cero. Fines de semana, cuatro horas, más o menos.



¿Recuerda en qué televisor vio la última hazaña deportiva que la conmovió?



En el TV de mi cuarto vi cómo Naomi Osaka derrotó a Serena Williams en la final del US Open 2018. Emocionante. David contra Goliat.



¿Ve televisión en su celular?



Nunca.



¿Cuál fue la última película que vio en televisión?



Vi en Netflix 'A la deriva', la historia de una pareja que está llevando un velero hasta California y se encuentra con un huracán categoría 5, basada en hechos reales.



¿Alguna vez vio un reinado?



Cuando era pequeña, muchas veces. Incluso sacaba papel y lápiz para ir anotando los puntajes que les daban a las candidatas en los desfiles con diferentes trajes.



¿Cuál es la noticia en televisión que más la ha impactado?



El ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York. Estaba en la universidad estudiando periodismo y lo vi en directo en el televisor de la cafetería. De repente todo fue silencio. Inverosímil.



CULTURA

EL TIEMPO

Otros temas que puede leer: