Sandra Melissa Torres, mejor actriz de la Semana de la Crítica

La colombiana Sandra Melissa Torres ganó este miércoles el premio a la mejor interpretación de la Semana de la Crítica, sección paralela del Festival de Cannes, en la que participó con la película ‘Amparo’, de Simón Mesa Soto.



Su personaje, Amparo, concentra una amalgama de esas madres a las que el Ejército colombiano arrancó a sus hijos para la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla.



"Estoy sin palabras, súper contenta. Todavía no lo creo", dijo Torres, trabajadora en un almacén de eléctricos en la vida real, y que debutó en la gran pantalla con este largometraje, ópera prima de Mesa Soto.



La intérprete colombiana agradeció al equipo del filme haberle dado la fortaleza para encarnar a su personaje.



"Me dieron todo eso que ellos tienen tan profesional, me lo transmitieron para poder hacer lo que hice, porque es mi primera vez", agregó.



La Amparo, de su largometraje, anclada en los noventa, tiene días para evitar que su hijo, de 18 años, sea mandado al frente tras haber sido reclutado en una batida. Esa carrera desesperada para impedirlo evidencia a su vez la corrupción del sistema y los límites que ella está dispuesta a franquear para conseguirlo.



La Semana de la Crítica es un apartado paralelo de Cannes creado en 1962 por el Sindicato Francés de la Crítica de Cine, está consagrado al descubrimiento de jóvenes talentos, de quienes proyecta sus primeros o segundos largometrajes.



EFE