Fue una verdadera medalla milagrosa. Sandra Lorena Arenas estuvo a punto de no competir siquiera en la marcha de 20 kilómetros de Tokio 2021, por pura y física hambre.



En los días previos a la dura competencia, la atleta pereirana no pudo probar bocado porque la comida japonesa, extraña a sus ojos, le provocaba arcadas.



(Vea también: Sandra Arenas: medalla de plata en los 20 km de la marcha olímpica).

“Un día, el médico me contó que en el comedor había fríjoles, y yo bajé con la expectativa de unos fríjoles paisas... Pero cuando los vi, parecían fríjoles con yogur. Me serví para probar y casi los devuelvo. Yo pensaba: ‘Dios mío, ¿qué voy a hacer?’. Quería llorar del desespero, porque no encontraba qué comer”.



Las angustias que vivió antes de la prueba fueron relatadas en su sesión de ‘El cine y yo’. Así recordó cómo pudo irse a pique el trabajo de cuatro años:



“Yo competí en Sapporo, una ciudad a una hora y media de Tokio en avión. Yo me imaginaba que habría una villa olímpica, donde la alimentación se sirve por continentes y tienes mucho para escoger. Pero cuando llegamos a esa ciudad no había nada de eso, eran dos hoteles, uno en el que estábamos hospedados todos los marchistas de 20 y 50 kilómetros, hombres y mujeres, más los de maratón.



“Y en el otro hotel, donde recibíamos la alimentación, la comida no era internacional. Yo en este tema soy demasiado estricta: no me gusta probar nada desconocido antes de una competencia. No sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo a este tipo de comida. Me costó mucho, el médico y mi sicóloga entraron a ayudar y llamaron a la nutricionista, porque yo no encontraba qué comer. Yo probaba y no era la sensación acostumbrada frente a los alimentos. Necesitaba tener mucha recarga de carbohidratos y no la encontraba”.



Sintiéndose débil y frente a la carrera que le esperaba (su medalla de plata demandó hora y media de marcha forzada), pensó en renunciar. “Faltando dos días para la competencia, yo dije: ‘No voy a participar en los Juegos Olímpicos. Voy a desistir. Yo creo que esto me quedó grande’. ¿Cómo voy a marchar 20 kilómetros si no estoy comiendo bien?”.



Ante el inminente fracaso de un plan de preparación concienzudo, los miembros de la delegación tuvieron que echar mano del ingenio colombiano y de los ‘ahorros’ que habían quedado de la concentración en Filadelfia, EE. UU. “Habían sobrado lentejas, arroz y pastas –prosigue Lorena–. Con la nutricionista, nos ideamos cómo cocinar las lentejas en la cafetera del cuarto, y luego iba al restaurante para buscar más carbohidratos, traía leche, pan. Con eso medio pude suplir las necesidades de alimentación. Lo malo es que se me quemaron las lentejas”.



(Le recomendamos otra charla de 'El cine y yo': Alejandro Riaño planea el final de Juanpis González).



A la falta de nutrientes se le sumó el precario reposo en las horas previas a su cita máxima. “El día antes de la competencia no pude dormir por el cambio de horario. Me levanté en la mañana, vi la competencia de mis compañeros (50 km marcha) y me quedé dormida. Ya en la tarde, cuando íbamos para la competencia, me dio un susto como no sentía hace mucho tiempo. Era un miedo impresionante, el corazón se me iba a salir. Yo pensaba: ‘Tengo que calmarme, ¿qué me pasa?’. Frente a las competidoras, yo sabía que no podía demostrar el susto ni la debilidad”.



El médico del equipo acudió en su rescate y cuando ella le confesó que se moría de miedo, él la tranquilizó recordándole paso a paso la planificación que habían tenido y los exámenes que habían reflejado un nivel óptimo. “Confía en lo que has hecho y todo va a salir bien”, le dijo.



“Cuando empecé a calentar, el susto pasó y ya arranqué la competencia. Estaba tranquila, superconcentrada en lo que quería hacer. Se presentaron muchos percances, pero tomé todas las decisiones con inteligencia”.



El resto es historia: bajo los 31 grados centígrados del Sapporo Odori Park, Sandra Lorena Arenas fue remontando posiciones, siempre metida en el lote puntero y venció a la campeona mundial Liu Hong, quien tuvo que resignarse con el bronce. Nuestra medallista de plata solo perdió frente a la italiana Antonella Palmisano, quien registró un tiempo de una hora, 29 minutos y 12 segundos.



Al cruzar la meta 25 segundos después, Lorena rompió en llanto y se derrumbó sobre el asfalto. Se convirtió en leyenda al ganar una de las cuatro medallas de plata que consiguió Colombia en Japón y la primera para nuestro país en esta exigente prueba. Pero allí no pararon las dificultades, luego de su hazaña.



(Vea igualmente: La cantante Adriana Lucía en 'El cine y yo').

El precio del deber

El orgullo que despertó Arenas en la afición colombiana se vio opacado cuando en la premiación recibió un ramo de flores en vez de su medalla. Resulta que por tradición, los atletas reciben sus preseas en el estadio olímpico, para lo cual debían retornar a Tokio.



Con lo que no contaba ella es que esa noche, el esfuerzo sobrehumano le iba a pasar factura. “Yo viajé a los Juegos Olímpicos con una bacteria en el estómago, ya que tengo gastritis y estuve en tratamiento. Pero antes de los Juegos no podía tomarme los medicamentos porque eran muy fuertes. Entonces, después de la competencia y por no haberme alimentado bien, empecé a sentirme muy mal y terminé hospitalizada".



“A medianoche, el médico me tuvo que llevar a la clínica porque ya no me aguantaba el dolor. Yo me volé de la clínica y le dije al médico: ‘Yo ya no quiero estar acá, yo quiero dormir en mi cama y estar tranquila’. Así pasó la noche y ya al día siguiente no sentía tanto dolor, pude revisar el celular y estaba lleno de mensajes".



“Yo quería responderle a todo mundo, pero esta es la hora que no he podido devolver tantos mensajes que me llegaron. Creerán que soy muy agrandada, pero es que no he podido”.



Durante la charla que organizan EL TIEMPO, la Cinemateca de Bogotá y el Instituto de las Artes (Idartes), la flamante subcampeona olímpica recordó las injusticias que la hicieron más fuerte: “He vivido el machismo en el deporte: a vos te dicen que no sos capaz de hacer eso, cuando vos sabés que sí lo puedes hacer. Simplemente porque sos mujer. Lo viví en carne propia con un entrenador. Me decía que había otra compañera mejor o que yo no podía hacer algo”.



(También puede interesarle: Brigitte Baptiste habló sin temas vedados en la franja ‘El cine y yo’).

Facebook Twitter Linkedin

La atleta colombiana brilló en los 20km de marcha en Sapporo. Foto: EFE

Por culpa de un sacerdote

Hubo una carrera en el pueblo y llegué de tercera. Un sacerdote, Johnatan Darío García, me vio y me dijo: ‘Tú puedes ser buena atleta’. Pero yo no le decía nada, me sentía triste por no haber ganado FACEBOOK

TWITTER

Esta semana, la Federación de Atletismo escogió a Lorena (prefiere su segundo nombre al primero, Sandra) como atleta femenina del año. Y Acord Antioquia, como deportista del año. Algo que se veía improbable en su infancia, pues se inició tarde en esta disciplina y no precisamente gracias a algún entrenador.



“Cuando tenía 5 años nos fuimos a vivir en Calarcá, Quindío, porque a mis padres les ofrecieron un trabajo allá y tomaron la decisión de irnos. Allá viví mi infancia, desarrollé habilidades para el deporte y me crie en el campo, dichosa, porque en ese lugar uno es libre. En el colegio de Calarcá nos ponían a correr y siempre trataba de dar lo mejor de mí. En el 2008, hubo una carrera en el pueblo y llegué de tercera. Un sacerdote, Johnatan Darío García, me vio y me dijo: ‘Tú puedes ser buena atleta’. Pero yo no le decía nada, me sentía triste por no haber ganado”.



Este sacerdote le siguió insistiendo para que se probara en la liga local, pero al poco tiempo la familia de Lorena decidió mudarse a Medellín, cuando el hermano mayor consiguió un buen empleo en esa ciudad.



“Yo no quería meterme a la Liga de Atletismo de Antioquia y finalmente acepté ir solo una vez. Hablé con el encargado, Libardo Hoyos, y me sorprendió cuando me dijo que si entrenaba tenía que ir todos los días o si no, mejor no fuera. Me quedé un rato mirando cómo entrenaban y me empezó a llamar la atención. Hablé con mi familia y me dijeron que sí, aunque mi papá no estaba muy de acuerdo, porque él siempre ha sido muy estricto. Así empezó todo”.



A su padre, José Otoniel Arenas, le preocupaban los peligros que entrañaba una ciudad grande para una adolescente criada en un pueblo.



“Cuando llegamos a Medellín –recuerda Lorena–, mi familia nos prohibía salir mucho a la calle porque se vivía una época difícil de violencia. Yo al comienzo me quería devolver a Calarcá, con mi hermana llorábamos, pero luego nos acostumbramos. No teníamos la oportunidad de ir a fiestas. Recuerdo unos 15 años de una amiga del barrio. Qué emoción. Y cuando eran las 9:30 de la noche, mi papá apareció en la puerta. Apenas estaba empezando la fiesta. Mi hermana y yo nos escondimos, pero cuando vimos a mi papá al lado, casi se nos sale el corazón. Y a nosotras nos mandaron a dormir”.



(Vea otros invitados a esta franja: Yolanda Reyes, en 'El cine y yo', durante la Feria del Libro de Bogotá).



Ya en la Liga de Atletismo de Antioquia, su vida volvió a dar un giro, al encontrar la prueba que la llevaría a la fama. “En la Liga solo había un compañero que hacía esa modalidad, la marcha no era tan conocida en Colombia. Cuando salíamos a marchar, se nos reían, pero a mí eso nunca me ha molestado.



“Un día, este compañero empezó a hacer los ejercicios técnicos de marcha y yo también empecé a burlarme de él remedándolo. Él me dijo: ‘Lo haces muy bien, se te facilita la técnica de la marcha, deberías practicarla’. Pero a mí no me gustaba.



“El marchista le sugirió al entrenador que me pusiera a marchar. Nos pusieron a todos a marchar ‘por recocha’ y vieron que yo lo hacía sin problema, así que empecé a practicar para unos juegos departamentales. Clasifiqué a la final y gané en mi primera competencia, apenas a los 3 meses. Ahí ya me empezó a gustar.



“Yo no dimensionaba lo que podía lograr, porque estaba muy nueva en el deporte (...). Mi primer viaje fuera del país fue a Estados Unidos, todavía era menor de edad y fue algo nuevo para mí. Esa competencia fue muy bonita y además gané: ahí vi que estaba para grandes cosas”.



En sus charlas con los sicólogos de la Federación de Atletismo, Lorena siempre visualiza lo que quiere lograr. A sus 28 años, tiene metas a corto y a largo plazo, que son las que le mantienen el ánimo de vivir en Bogotá, lejos de su familia, levantarse todos los días y seguir entrenando.



“Mis planes a largo plazo son mis próximos Juegos Olímpicos en París. A corto plazo, tengo dos mundiales, el de Atletismo y el de Marcha por equipos”.

¿En qué va a pensar el 31 de diciembre, a las 11:59 p. m.?

​

Voy a estar muy feliz, agradecida con Dios, con el universo, con todo el mundo por haberlo logrado, ya puedo morir feliz. Y seguir pensando en París 2024.



¿Se ve campeona en París?



No me comprometa todavía (risas). Pero claro, es otro sueño.



JULIO CÉSAR GUZMÁN

En Twitter: @julguz

Editor de la Mesa Visual de EL TIEMPO



(Una última recomendación: Ocho imágenes que despierta el cine en Jesús Abad Colorado)

15 récords nacionales en su poder

Sandra Lorena Arenas tiene seis registros nacionales en mayores, otros seis en categoría sub-23 y tres en la juvenil. Además, ha sido campeona panamericana (2019), bolivariana (2017), suramericana (2014) e iberoamericana (2018) y ganó la Copa Mundo Saransk (2012) y el Meeting Dudinska (2018), entre otros torneos.

Más noticias A fondo

- 'El olvido que seremos' inauguró muestra de cine latinoamericano en Lisboa

- ‘La ley del monte’, la película preferida de Vicente Fernández

- Así lucen los actores de 'Mi pobre angelito', a 30 años de su estreno