La actriz estadounidense Sandra Bullock, de 57 años, sorprendió a sus seguidores al confesar mientras promocionaba su última película, ‘The Lost City’, que se retirará momentáneamente de la actuación por un periodo de tiempo indeterminado.



En el medio ‘Entertainment Tonight’, confesó la razón por la que se quiere tomar este tiempo.

“Me tomo mi trabajo muy en serio cuando estoy haciéndolo. Es 24/7 y solo quiero estar 24/7 con mis bebés y mi familia”, le contó Bullock al medio citado.



La actriz también reveló que se encuentra feliz de quedarse en la casa con sus dos hijos Luis, de 12 años, y Laila, de 10, a quienes adoptó en 2010 y 2015, respectivamente.



De la misma forma, le preguntaron qué haría todos los días a lo que respondió: “Atender todas sus necesidades”.



Por otro lado, comentó que esta también sería la primera vez que sus hijos estarán en un estreno de cine con ella, pero no entrarán por la alfombra roja, si no por atrás. “Aunque Laila realmente quiere estar en la alfombra roja. Yo decía: No va a pasar eso, pero finalmente podrán verla y todos podrán invitar a un amigo”, afirmó.

Asimismo, la actriz, ganadora de un Premios Óscar, confesó que la premier es una salida muy emocionante ya que es una forma de volver a la normalidad para su familia, pues durante estos años de convivencia con el covid- 19 estuvo muy paranoica.



“Será la primera vez que salgan de esta nube oscura de la pandemia y puedan sentir algún tipo de sensación de normalidad. Todos los padres me conocen como la loca de la pandemia. Saben que sus hijos volverán sin covid-19 cuando vengan a nuestra casa”, afirmó al medio ya mencionado.



Aunque ‘The Lost City’ será la última película que grabó no será la única en estrenarse, ya que este año también hizo parte de ‘Bullet Train’, de Netflix que saldrá a mediados de 2022.

