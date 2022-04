En 1994, la taquilla le sonrió a la película Speed. Muchos acudieron al cine para ver cómo Keanu Reeves y Sandra Bullock -interpretando a Jack Traven y Annie Porter, respectivamente- solucionaban una emergencia tan loca como encontrarse dentro de un autobús con pasajeros, amenazado con una bomba que explotaría si el vehículo bajaba la velocidad a menos de 80 km por hora.



Era descabellado, pero el desarrollo del filme cautivó a la audiencia. Reeves siguió siendo el apetecido y valiente galán que ya era y Bullock siguió consolidándose como actriz. Obviamente, al final de su épico rescate, sus personajes comienzan un romance. Y a alguien le pareció buena idea que la historia de esta pareja tuviera una segunda parte.

Pudieron haberlos puesto de regreso en un avión o algún otro medio que hiciera honor al nombre de la cinta: 'Speed'. Pero no. Portales especializados en cine, recogen que la idea de su secuela, estrenada tres años más tarde, salió de un sueño que tuvo Jan De Bont, quien se convirtió después en el productor y director de Speed 2: Cruise Control.

Cuentan que De Bont tenía una recurrente pesadilla sobre un crucero que se estrellaba sobre una isla. Y de ahí partió el guión que llevaría al descalabro a la película ante la crítica y, aunque con una taquilla no tan mala (164 millones de dólares), que alcanzó a cubrir los 160 millones que costó hacerla, no llegó ni a la mitad de la primera parte.



¿En serio? ¿Pasaba a crear una segunda parte repitiendo los líneamientos generales de la primera película en un crucero que no se asocia nunca con un transporte especialmente veloz?. Al parecer el mismo Reeves se dio cuenta de que algo no cuadraba en la historia, así lo diría después. Pero estaba Sandra Bullock. También reclutaron a Willem Dafoe, un experto en villanos, para interpretar al loco psicópata de la secuela.



No convencieron a Keanu Reeves. Hace relativamente poco el actor de Matrix y John Wick admitió que le habría encantado volver a actuar con Sandra, pero que descartó la posibilidad de hacerlo en esta secuela porque no lo convenció el guion. Tiempo atrás había dicho que su agenda se cruzaba con la de su banda de rock. En fin, le sacó el cuerpo.

Así que sin Reeves, acudieron a Jason Patric, un actor atractivo que tenía que superar al galán anterior. También hizo el papel de policía. Encarnó a Alex Shaw, el nuevo novio de Annie Porter, cuya relación ya iba mal desde el principio.



Shaw tenía convencida a Annie de que patrullaba las playas. En realidad era parte de un equipo SWAT, de la policía de Los Ángeles. Pillado en la mentira, la relación entra en crisis. Entonces el policía compra un viaje de ensueño para la pareja: un crucero por el Caribe, en el que espera pedirle matrimonio a la protagonista.



Pero entre los pasajeros va John Geiger (Dafoe), un genio de la informática. Tenía que serlo. La película buscaba repetir, a manera de estribillo, lineamientos de la anterior: El policía, la heroína, el malvado herido por el gobierno o por alguien de quien buscaba venganza y que, además, controlaba la tecnología que le permitía estar un paso más adelante.

El crucero comienza su travesía. El villano se deshace del capitán arrojándolo por la borda y toma el control de esta embarcación altamente sistematizada. Lo programa para estrellarse contra un barco petrolero. El policía no puede dejar de serlo -y este además es temerario- así que se lanza a la batalla. Bullock, se dedica a hacer el papel de la enamorada preocupada (en la anterior película había tenido momentos más heroicos), hasta que llega el villano a secuestrarla. La crítica le cobró duro aquello (más que a Dafoe o a Patric). Y la cosa fue tan mal que en internet aún hay comentarios de espectadores. "Es de las pocas películas en las que me hubiera gustado que ganara el villano", comenta alguien en alguno de sus trailers de Youtube.

"La violencia es caricaturesca -rezaba una crítica de CNN-, con un mínimo de gore en pantalla. Hay una pizca de blasfemias, algunas cosas asquerosas que involucran sanguijuelas y una secuencia insultantemente calculada de un niño discapacitado en peligro. La cursilería romántica entre Bullock y Patric tiene poco chisporroteo".

Después se sabría que Bullock aceptó participar porque le prometieron financiarle otro proyecto. Que no debió, lo dice ahora. Pensaría que no tenía por qué salir tan mal. Pero fue nominada a peor actriz del año por los Golden Raspberry Awards -los temidos Razzie- y la película también, en la categoría de peor secuela del año. La cinta se hizo al "deshonroso" premio.



"Es el mayor pedazo de mierda que jamás he hecho", ha sido una de las frases que Bullock ha dicho a lo largo de estos 25 años acerca de esta cinta.



"Esta es exactamente el tipo de película que hace que las secuelas tengan tan mala fama", dijo la crítica Madeleine Williams, una de las muchas que lapidaron el filme.

Es como ese fantasma que persigue a Bullock -y la seguirá persiguiendo-, el que cada tanto sale en las entrevistas que le hacen. Y cuando le preguntan si se arrepiente de alguna de sus películas, invariablemente, nombra a Speed 2.

“Tengo una a la que nadie se acercó y todavía estoy avergonzada de haber estado allí -dijo Bullock, en una declaración que se ha hecho viral esta semana-. Se llama Speed ​​2 He hablado mucho al respecto. No tiene sentido. Barco lento. Lentamente yendo hacia una isla”, aseguró la actriz en charla con el portal de entretenimiento Toofab, recientemente.

Afortunadamente para Bullock, no fue para ella de esas películas que sepultan a sus protagonistas y que los condenan a salir de Hollywood. La actriz ha tenido la oportunidad de cultivar una audiencia y un respecto en sus trabajos posteriores. Tiene un globo de Oro a la mejor actriz del 2010, por la película Blind Side.

