Así es la serie que le pone picardía a la lucha de clases

En 1817 la escritora inglesa Jane Austen se atrevía a contar una historia en tono de comedia. Famosa por obras como Sensatez y sensibilidad, Retrato de una dama, Emma y Orgullo y prejuicio, la novelista quería hacer de nuevo un retrato de la sociedad inglesa con sus claroscuros y sus conflictos de clase, pero sus problemas de salud la llevaron a dejar de trabajar en ese proyecto sin título.



Cuatro meses después falleció, sin acabar la que pudo haber sido una novela de transición en su carrera.



Tras varios intentos por retomar la historia, a la que al final llamaron Sanditon, el guionista Andrew Davies agarró la historia en el 2019 para convertirla en una serie. Respetó el nombre con el que muchos la identificaban y extendió la trama más allá de lo que Austen consiguió en once capítulos. ¿El riesgo valió la pena? Hasta ahora, sí. La serie, que se estrenó recientemente en el canal Film & Arts (jueves, a las 8 p. m.), destila una picardía especial y esquiva ese halo melodramático típico de producciones de época, romance y el choque de clases.



Charlotte Heywood (Rose Williams) deja su vida en una granja por un viaje a una tranquila ciudad costera que un empedernido empresario quiere convertir en un balneario de lujo, eso le abre los ojos a un mundo lleno de lujos e intrigas, así como al amor y a la oportunidad de ser parte del gran emprendimiento, más por sus habilidades y conocimientos que por su encantos.

Escena de Sanditon.

Ese es un detalle interesante de la mirada contemporánea de la trama, a pesar de estar ambientada a principios del siglo XIX y de recordar que hubo una época en la que un simple baño en el mar era algo asombroso para este círculo en el que Heywood parece no encajar, porque hay falsedades, ambición y uno que otro exceso.



Así que tiene que aprender a moverse entre las apariencias, sin dejar a un lado que es una joven adelantada a su época. Todos quieren tomar algo de los demás, aferrarse a ilusiones convertidas en complejos vacacionales o herencias que esperan con ansiedad ser reclamadas a cualquier precio en esta serie.

Emprendedor retro

kRIS Marshall

“Tom Parker no es el mánager de Elvis”, bromeó el actor Kris Marshall, ya que tiene el mismo nombre del hombre que moldeó la carrera del rey del rock and roll. Marshall interpreta al peculiar personaje que trata de convertir el balneario en algo muy grande.



“Es un visionario y un hombre de familia. Sería como un Steve Jobs. Está tratando de construir algo nuevo que no se ha hecho antes. Es inclusivo, quiere que todos se unan a su viaje. Pero termina mordiendo más de lo que puede masticar”, dijo.



“Fue una época llena de promesas para este país, justo antes de la industrialización.



Fue una época más bucólica. Una vez que pasas a la era victoriana, te enfrentas a la industrialización y la contaminación y los oscuros molinos satánicos y la presión social. Pero en el periodo de Sanditon no existían la mugre ni las casas de trabajo que asociamos con Charles Dickens. Jane Austen tiene más que ver con el campo, desgarrar corpiños, caballos, pícnics junto al río o paseos en bote. Además, todo el mundo se ve genial. Sanditon recuerda una época más agradable. Es más como una pintura”, agregó.

Andrew Davies ofrece una serie divertida. “Atrae a la audiencia y cierra la brecha entre Austen y ellos. Habiendo leído mucho sobre la autora, creo que eso no es tan fácil. ¡Quizás sea solo yo! Se necesita tiempo para sintonizar su lengua vernácula, pero Andrew lo hace más accesible”, insistió el actor.



“Me encanta el hecho de que todo sucede debajo de la superficie. Ahora operamos mucho más en la superficie. La gente era mucho más cautelosa con sus emociones”.



No obstante las buenas sensaciones que deja al espectador, Sanditon tuvo que encarar sus propias batallas. Casi que no pasa de su primera temporada. Fue gracias a su buen desempeño internacional como el canal británico ITV desestimó la decisión de cancelarla.



Sanditon tendrá una segunda y posiblemente tercera temporada para contar los cambios y retos de Charlotte Heywood, con más picante y sensualidad.

CULTURA@CulturaET