Samuel, la bella jugada individual del ‘crack’ James Rodríguez

James Rodríguez no sabe quién es la mamá de su pequeño Samuel, presentado esta semana en una foto en las redes sociales del futbolista de la selección Colombia y el Real Madrid.

Seguramente, con una prueba de ADN lo averigüe, si él quiere o se lo pregunte su niño en algún momento de la vida, pero esta es una discreción del crack colombiano.



EL TIEMPO pudo establecer que para tener a Samuel, Rodríguez, nacido el 12 de julio de 1991 en Cúcuta, buscó un proceso especializado en un banco de óvulos y que se hizo a través de un vientre de alquiler.



La noticia causó revuelo y han salido a la luz todo tipo de especulaciones. Sin embargo, este diario puede ratificar que Rodríguez quiso que Samuel llegara de esta manera porque no solo le gustan mucho los niños, sino porque siempre soñó con ser papá.



Ya la llegada de Salomé, su pequeña de cinco años, le había causado una gran alegría, pero por su separación de Daniela Ospina no la puede tener todo el tiempo, pues para estar con ella debe viajar a Colombia o esperar que ella vaya a España, y los encuentros son por pocos periodos.



De ahí su decisión. Y a tomarla le ayudó el ejemplo de su amigo Cristiano Ronaldo. El portugués, hoy en el Juventus italiano, es padre de cuatro hijos, tres de ellos bajo esta modalidad.



Según los medios, Ronaldo siempre quiso ser padre joven y el primero que llegó a su vida fue Cristiano Jr, que hoy tiene 9 años. El nombre de la mamá no se conoce.

Además están Eva y Mateo, mellizos, nacidos bajo la misma modalidad en La Mesa, California. Se especula que la mamá puede ser la misma de Cristiano Jr, pero esto no pasa de ser un chisme, pues ni siquiera hay un nombre reportado.



Alana Martina, nacida en el 2017, es hija de Ronaldo y su novia, Georgina Rodríguez, quien al parecer es muy cercana al resto de hijos del futbolista.



De este tema, supo este diario, Rodríguez y Ronaldo hablaron mucho, lo que llevó a que el colombiano tomara la decisión. Con su ejemplo vio la oportunidad de cumplir su sueño.



Pilar Rubio, la mamá de James y quien publicó una foto hace unos días con el pequeño Samuel tomando el sol, acompañada del futbolista y el perro familiar, es la encargada de cuidar al niño. Se trata de una mujer joven que incluso, de querer, se mudaría a España.



Y es que España es el siguiente destino de Samuel, donde, según confirmó este diario. Allí vivirá con su papá y donde, como ha dicho Rodríguez, será un papá del día a día, que es lo que más desea el futbolista.



Sobre su nueva paternidad, el jugador ha sido parco. Salvo la foto que publicó en sus redes tomando la mano del pequeño Samuel y presentándolo, han sido sus más cercanos los que han hablado del tema para felicitarlo.



“Quiero compartir con ustedes una inmensa alegría. Hoy Dios me permite ser padre nuevamente honrándonos con la llegada de Samuel a nuestra familia. Estamos felices en casa viviendo este momento. De antemano a ustedes muchas gracias por su amabilidad, respeto y prudencia”, escribió el crack de la selección Colombia.



Pero no ha habido ni lo uno ni lo otro. El nacimiento de Samuel fue un literal reguero de pólvora en los medios de América Latina y España, donde se ha dicho de todo, más para mal que para bien.



Según Ómar Rincón, crítico de medios, Rodríguez no ha debido pedir prudencia a la gente, pues, entre otras cosas, “James se convirtió en el sujeto que más cliks le da en el periodismo deportivo por ser una pop star. Ha adoptado las poses de divo celebrity y no opina, no se mete en política, habita más la fiesta y la farándula que el futbol. Todos los días se especula sobre él. Es una marca manejada desde lo comercial, es potente, pero se ha vuelto un chiste del fútbol”.



Contrario a, como dice Rincón, deportistas como Egan Bernal y Nairo Quintana, que opinan de lo que pasa en el país y generan otro tipo de cercanía.



Rincón opina que en este asunto de su entorno privado “ya él se exhibió. Si fuera privado, no hubiera sido noticia y ahora se tiene que aguantar lo que le digan. Si me lucro de mi imagen pública para vender celulares, champús y luego pido que me respeten, no vale”, dice.



Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y profesor universitario, agrega que el nacimiento de Samuel ha sido manejado “con perversión por parte de los medios. En pocos días se volvió un tema de desconfianza, de si es legítimo o no, de decir que está escondiendo a la mamá y que el bebé es fruto de una aventura. Eso le hace daño no solo a James sino a su familia, y además contamina la agenda deportiva y futbolística”, afirma.



En su opinión, Rodríguez ya es un “punto de malidicencia de la prensa española. Lo suyo son chismes y narrativas morbosas. Es la antípoda del Real Madrid”, dice.



Entonces, el nacimiento de su hijo aunque ha despertado en muchas personas alegría, también ha sido objeto de morbo. Desde las prensas de España y América Latina se habló de que el óvulo era de su novia, Shannon de Lima, y hasta apareció un titular confirmándolo, mientras ella pasaba unos días con su hijo, que cumplía 12 años.



Por supuesto, en las cuentas del jugador están las felicitaciones de su familia (los ‘me gusta’ de su ex esposa y de su novia) y la alegría de Salomé por tener un hermanito, así como los buenos deseos de sus compañeros de la selección (Falcao y Juan Fernando Quintero, entre otros), y el chileno Arturo Vidal, que ya le dio calidad de crack al pequeño Samuel.



Las especulaciones seguirán, sin duda, así como el debate ético en torno al vientre de alquiler que utilizó el futbolista.



En tiempos de cambio de los medios ya no se puede decir que se ha regado tinta escribiendo sobre esta noticia, sino que el ciberespacio le ha dedica horas y horas al nacimiento de Samuel, a averiguar hasta en qué clínica nació.



“Esa noticia es más importante ahora cuando muchos periodistas colombianos han copiado las malas prácticas de unos espacios del periodismo de España y Argentina, y que están por encima de lo deportivo”, comenta Morales.



Por ahora, no se sabe si Rodríguez querrá tener más hijos con esta figura, que despierta debates éticos y jurídicos. Solo se sabe que, como quiere el futbolista, será el papá en el día a día de su hijo, cumpliendo su propio sueño.