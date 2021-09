Rescatan de un incendio la mesa donde JK Rowling escribió Harry Potter

Un grave incendio se presentó el pasado 24 de agosto en la cafetería Elephant House, en Edimburgo, Escocia.



De allí sacaron, en perfectas condiciones, la que habría sido la mesa en la cual J.K Rowling escribió algunos capítulos de una de las novelas de ficción más icónicas de los últimos 25 años: Harry Potter.



(Le puede interesar: James Bond llegó para salvar al cine).

Afortunadamente, encontré la mesa de JK Rowling entre los escombros FACEBOOK

TWITTER

David Taylor, quien es el dueño del establecimiento afectado, pudo evaluar los daños apenas un mes después de la conflagración.



Por fortuna para él y para su local comercial, la icónica mesa en donde escribía la escritora salió en perfectas condiciones tras el levantamiento de algunos escombros. Claro que no fue ‘tan mágica’ como para salvarse de algunas secuelas: el humo y el agua deterioraron un poco la madera del mueble.



Este café-bar se ha vuelto un punto turístico ‘obligado’ para los fanáticos de Hogwarts, pues era frecuentado por Rowling a mediados de la década de los 90. Era, según portales especializados, uno de sus puntos favoritos para sentarse a tomar alguna bebida caliente y escribir sus ficciones.



Lastimosamente el sitio no volverá abrir sus puertas durante un año debido a la gravedad de los daños materiales tras el incendio.



"Afortunadamente, encontré la mesa de JK Rowling entre los escombros y, aunque está dañada por el agua y el humo, estaba en la habitación trasera para poder salvarla", dijo Taylor al medio ‘BBC’.



“Se entregará a los restauradores el jueves. Estoy muy aliviado de que se haya retenido esta parte de la historia", agregó.



(También: Los secretos detrás de 'El juego del calamar' y la muñeca gigante).

Facebook Twitter Linkedin

J.K. Rowling publicó el primer libro de Harry Potter en 1997. Foto: EFE

Vale decir que, aunque se salvó la mesa, podría haber una significativa pérdida tras las llamas. En el local comercial había siete libros firmados por J. K. Rowling. De estos, seis salieron muy bien librados.

Pero hay uno que no se ha encontrado todavía.



"Hay montones de escombros por todas partes, así que espero que esté debajo de uno de ellos. He comenzado la búsqueda”, se refirió Taylor al libro perdido.



J.K Rowling participó recientemente en el podcast de Simon Armitage, un dramaturgo británico, y le comentó que le encantaba ir a escribir a los cafés. Ella mencionó que entre sus preferidos estaba el incendiado pub Elephant House y el desaparecido local comercial Nicolson 's.



También dijo que le quisiera volver a escribir en algunos de estos sitios, sin embargo, se le ha hecho muy difícil debido a su reconocimiento como escritora: causaría un revuelo impensado en cualquier local en el que llegara con el propósito de hacer literatura.



"Ese era un espacio encantador con una vista realmente grandiosa del castillo (...) En un mundo de sueños, todavía entraría allí, pero simplemente ya no es humanamente posible entrar y escribir”, afirmó en el podcast.



"Tuve que dejar de escribir en los cafés. Realmente me encantaba, pero ya no podía”, concluyó con amistosa resignación.

Más noticias

¿Qué significan los triángulos y los círculos de ‘El juego del calamar’?

'Luis Miguel, la serie' prepara su final y presenta un intrigante tráiler

J Balvin y la sutil pero clara respuesta que le dio al mensaje de Residente

Tendencias EL TIEMPO