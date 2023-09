Salma Hayek Pinault se muestra orgullosa del trabajo como productora que realiza desde que hace 24 años crease la compañía Ventanarosa, responsable de éxitos como la serie de televisión "Ugly Betty", y de ser una pionera que anticipó el potencial del público latino.

En el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), acaba de estrenar la última película de Ventanarosa, 'El sabor de la Navidad', luciendouna camiseta con la frase "On Strike" ("En huelga"), en referencia a la huelga de actores y guionistas de Hollywood.

Sentada junto a José Tamez, su socio, guionista de "El sabor de la Navidad" y compañero inseparable de la actriz mexicano-estadounidense en "centenares" de proyectos, Hayek Pinault reacciona sorprendida cuando se le recuerda que la productora, que nació en 1999, cumplirá 25 años en 2024.



"Pues no nos habíamos dado cuenta. Habrá que planear algo", dice mientras mira a Tamez. "Empezamos sin ventana. Empezamos con una pared que no había forma de tirarla. Y así, con un cincel, fuimos dándole y se empezó a abrir un hoyo. Y luego, ya está, la ventana", explica con humor la actriz y productora sobre los orígenes y desarrollo de la compañía.

Ella está claramente satisfecha de lo que ha conseguido en los últimos 24 años con Ventanarosa, cuyo primer largometraje, en 1999, fue El coronel no tiene quien le escriba, una adaptación de la novela de Gabriel García Márquez dirigida por Arturo Ripstein.

"Me da mucho orgullo poder decir que lo que no veían, que nosotros sí veíamos, era el poder del público latino. Me da mucho orgullo decir que jamás nos dimos por vencidos. Fueron muchos años. Y aquí seguimos. La consistencia es bien difícil de mantener", explica. "Hemos puesto nuestro granito de arena para que lo vean. Estamos en un buen momento", añade Tamez.



El último gran éxito de Ventanarosa ha sido la miniserie de televisión Santa Evita, sobre la histórica figura argentina Eva Perón. Ahora han presentado 'El sabor de la Navidad', una película que refleja tres historias de amor en el entorno de una Navidad en México, dirigida por Alejandro Lozano, interpretada por María Treviño y Andrés Almeida, entre otros, y que ha sido producida en colaboración con la plataforma de "streaming" ViX.

Natalia Oreiro hace el papel de Eva Perón en la serie Santa Evita. Foto: Disney+

Tamez explica que el film es una muestra de lo que la productora quiere hacer. "Hacer películas en español, producidas localmente en México, nos gusta mucho porque, primero, los dos somos de México. Segundo, porque nos da la oportunidad de trabajar con el talento mexicano y de contar historias que sinceramente creo que no serían lo mismo si las quisiera contar desde los Estados Unidos", dice. Por la comunidad latina



Salma Hayek Pinault reconoce que el trabajo de la productora "es un lío grande, ¡pero bien grande!", con muchos éxitos y también repleto de rechazo "que no se ve". Pero al final, considera que Ventanarosa ha participado en el progreso de la comunidad latina.

"El trabajo duro son los cientos de proyectos que nos inventamos, que conseguimos, que presentamos y que nos rechazaron. Y yo pienso que si no hubiéramos hecho lo que hicimos no estaríamos donde estamos. No la compañía, sino nosotros como comunidad", dice. "Porque muchas de las veces que nos dijeron que no, se quedaron pensando. Y esas semillitas se van sembrando y las viene a recoger otro, pero es nuestro deber ir sembrando", añade con convencimiento.

Tras casi un cuarto de siglo trabajando juntos, y soportándose en los momentos difíciles, Hayek Pinault y Tamez se terminan uno al otro las frases. Tamez dice que los casi 25 años de trabajo con Hayek Pinault "han sido divertidos", que los dos se complementan, que se empujan el uno al otro. "¡Él empuja más!", responde rápidamente Hayek Pinault entre sonrisas. Tamez revela que ella también escribe y está de hecho trabajando en dos guiones. "Acabo de terminar uno, pero estamos en huelga así que no puedo ni moverlo. Y escribí un guión hace muchísimo tiempo que voy a dirigir cuando mi hija esté en la universidad. Es súper ambiciosísimo", confirma Hayek Pinault sin ofrecer más detalles.

