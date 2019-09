Se confirma salida del aire del noticiero Noticias Uno

Noticias Uno, el informativo que se emite los fines de semana por la noche por el Canal 1, y que es reconocido por haber sido uno de los más críticos de los gobiernos de

turno, se dejará de emitir antes de que termine este 2019.



El socio estadounidense que apoya el canal decidió concentrarse en la programación de lunes a viernes, por lo que los noticieros del fin de semana desaparecerán. Tras una reunión realizada el pasado miércoles en Miami, los inversionistas del Canal 1 decidieron que la tradicional emisión de fin de semana dejará de emitirse en “algún momento de este año”.

Así las cosas, el noticiero más premiado de los últimos años en Colombia, así como su presentadora, Mábel Lara, galardonada como mejor presentadora de televisión desde hace más de 5 años con la estatuilla India Catalina, desaparecerán de la pantalla del canal 1.



Jorge Acosta, gerente de NTC (productora que realiza Noticias Uno), confirmó la noticia en la noche de este domingo luego de la oleada de trinos que se desató en Twitter la salida del aire del informativo.

“En una reunión en Miami, el socio estadounidense del canal 1 en su nueva etapa, Hemisphere Media, tras los problemas de pauta, decidió apostarle a la programación de lunes a viernes y en ese orden de ideas, los informativos de los fines de semana no continuarán”, dijo Acosta a EL TIEMPO.



Se trata entonces de los informativos que se emiten a las 12 del mediodía y 8 de la noche de los sábados, domingos y festivos.



Otra fuente del canal le manifestó a este diario que el propósito es realizar un solo noticiero de lunes a viernes, buscando ahorros en la plantilla de producción. Todo esto atado a la realidad que viven los medios de comunicación, que los obliga a adaptarse. La misma fuente afirmó que esta iniciativa está en proceso de discusión para ser ejecutada, pero que aún no se tiene una fecha determinada.



El propio Acosta confirmó la noticia durante la emisión del noticiero este domingo. El gerente de NTC explicó que, en efecto, "los accionistas mayoritarios de la concesionaria tomaron la determinación de concentrar su operación de noticias de lunes a viernes y suspender la emisión de noticias de los fines de semana a partir del 2020".



Y aclaró: "Nosotros no compartimos esa determinación, pero como accionistas minoritarios la respetamos y la acatamos. Próximamente le contaremos a nuestra audiencia cuál es el día de nuestra última emisión".



Por último, el gerente de NTC aseguró: "No vamos a cesar un solo segundo de nuestro tiempo de trabajo para buscar alternativas que le permitan a Colombia seguir información objetiva y juiciosa de la gente que ha producido el mejor noticiero del país, el más premiado, y, por supuesto, necesitamos de nuestra audiencia para que esta voz no se apague y siga vigente e informando".



En entrevista con este diario, Acosta explicó, además, que había llegado el momento de reinventarse. “Buscaremos una opción en alguna plataforma para seguir dándoles a los colombianos información”, afirmó.



Recientemente, en una entrevista en EL TIEMPO, en la conmemoración de los dos años de la nueva etapa del canal, Ramiro Avendaño, el gerente, dijo que la competencia desleal de la pauta, minaban la posibilidad de tener publicidad para garantizar la supervivencia.



Desde hace 28 años, la programadora NTC ha tenido informativos, bajo la dirección de Daniel Coronell, quien le ha dado su sello propio a la manera de dar las noticias, con investigaciones profundas y un estilo diferente. Actualmente, el noticiero es dirigido por Cecilia Orozco.

Solidaridad en redes

Antes de la confirmación de Acosta, la salida del aire de Noticia ya era tendencia en redes sociales luego de que el periodista Julio Sánchez Cristo revelara la noticia a través de su cuenta de Twitter. “Adiós, Noticias uno. Adiós a la red Independiente, los extrañaremos”, escribió Sánchez Cristo.



La noticia, de inmediato, desató una oleada de solidaridad entre varios colegas de diferentes medios, quienes calificaron el hecho como “una lamentable pérdida” y un “fuerte golpe a la libertad de prensa en el país”.



De hecho, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) informó a través de su cuenta de Twitter que, en cuanto se dio a conocer al anuncio, inició documentación de la situación. "Ya estamos en contacto con las directivas del noticiero a quienes hemos trasmitido nuestra disponibilidad de apoyo y solidaridad", escribió la FLIP.

Adiós, Noticias Uno. Adiós, la Red Independiente. Los extrañaremos... — Julio Sanchez Cristo (@jsanchezcristo) 2 de septiembre de 2019

A partir de los anuncios sobre la salida del aire de @NoticiasUno, la FLIP informa que hemos iniciado documentación de la situación y ya estamos en contacto con las directivas del noticiero a quienes hemos trasmitido nuestra disponibilidad de apoyo y solidaridad. — FLIP (@FLIP_org) 2 de septiembre de 2019

Esta fueron algunas de las opiniones expresadas en redes.

Me confirman empleados de @NoticiasUno que esta mañana les dijeron que el noticiero no irá más. Señalan que la fecha final sería finales de enero — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) 2 de septiembre de 2019

La salida del aire de Noticias Uno sería un golpe a la mandíbula a nuestra pálida democracia. — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) 2 de septiembre de 2019

El cierre de un espacio como @NoticiasUno es un fuerte golpe no sólo para los medios o los periodistas sino para nuestra democracia.

Una noticia lamentable — Vladdo (@VLADDO) 2 de septiembre de 2019

