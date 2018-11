Las millonarias sumas que ganan las estrellas de Hollywood en TV

La revista 'Variety' reveló los salarios que ganarán las estrellas de Hollywood por su trabajo en televisión, que ahora incluirá nuevas casas de producción como Apple, que se sumará a plataformas de contenido como Netflix y Amazon.

Justamente, Apple puso sus mejores cartas para atraer estrellas en sus primeras producciones. Fue así como firmó a la ganadora del premio Óscar, Reese Witherspoon, y a la actriz Jennifer Aniston, reconocida por la serie 'Friends', quienes actuarán en una serie que combina drama y comedia. Las dos actrices aseguraron un salario de 1,1 millón de dólares por episodio.



Amazon, por su parte, se unió con Amblin TV, la productora de Steven Spielberg, para crear una miniserie de 16 episodios sobre el conquistador español Hernán Cortés, que tendrá como protagonista al español Javier Bardem.



El protagonista de películas como 'Biutiful', 'No es país para viejos' y 'Skyfall' se embolsará 1,2 millones de dólares por capítulo, convirtiéndose en el que más gana en este rubro.



'Variety' específica que ese pago como actores no es lo único que ganarán Aniston, Witherspoon y Bardem, pues los intérpretes también son productores ejecutivos de sus series, por lo que sus ganancias seguramente se incrementarán.

Reese Witherspoon también será productora de su serie de Apple. Foto: EFE/Paul Buck

Por la línea del millón de dólares por episodio también están actores como Norman Reedus, llamado a ocupar el rol protagónico de la serie 'The Walking Dead' tras la salida de Andrew Lincoln; y Elisabeth Moss, quien se dio a conocer en 'Mad Men' y ahora lidera 'The Handmaid's Tale', una de las series más alabadas por la crítica.



Más atrás vienen artistas como Julia Roberts, otra estrella del cine que llega a la televisión con la serie de suspenso 'Homecoming', y Steve Carell, quien actuará en otra de las producciones de Apple. Ambos recibirán 600 mil dólares por capítulo.



En el género de la comedia, las cifras son menores, pues los que ocupan los primeros lugares, John Goodman, Laurie Metcalf y Sara Gilbert, de la serie 'The Conners', reciben 375 mil dólares por episodio.

La actriz Winona Ryder recibe 350.000 dólares por episodio de 'Stranger Things'. Foto: Foto: Netflix

Una de las series más populares del momento, 'Stranger Things', de Netflix, tiene una distribución de salario muy pareja, pues sus principales actores, Winona Ryder, David Harbour Finn y Millie Bobby Brown logran 350 mil dólares, mientras que Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton y Noah Schnapp llegan a los 250 mil.



El informe no da cifras de cuánto reciben las estrellas de la serie de HBO 'Game of Thrones', pues este año no entró en las parrillas de programación porque su última temporada apenas llegará en el 2019. El año pasado, se rumoraba que sus cinco actores principales, Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Kit Harrington (Jon Snow), Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Lena Headey (Cersei Lannister) y Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister) recibían 500 mil dólares por episodio.



Aunque no aparecen en este reportaje, según reportes de prensa los protagonistas de la comedia 'The Big Bang Theory', Jim Parsons, Kaley Cuoco y Johnny Galecki cobrarán 1 millón de dólares por episodio en la última temporada de la serie.



Curiosamente, tampoco aparece en la lista la actriz colombiana Sofía Vergara, que según Forbes es la mejor pagada de la televisión estadounidense por la serie 'Modern Family'. La explicación consiste en que gran parte de los ingresos de la barranquillera, 42,5 millones anuales, vienen de contratos publicitarios.

CULTURA