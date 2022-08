Es increíble lo que ha logrado el ser humano con la inteligencia artificial en los últimos años, pues ha pasado de utilizar grandes salones de cómputo a entregar la tecnología al gran cúmulo de la población mundial, a tal punto, que un celular, un computador portátil o una tablet se han vuelto una extensión más.



(Siga leyendo: Laura Maré: así suena su más reciente sencillo 'No pasa nada').

Esto ha hecho que relación de la máquina y el ser humano se haya vuelto muy estrecha. En países como Japón algunas personas se casan con sus avatares virtuales porque consideran que su relación con su cónyuge digital es más llevadera que un vínculo con otra persona de carne y hueso.

Facebook Twitter Linkedin

Akihiko Kondo, un hombre de 35 años que vive en Tokio, Japón, se casó con Hatsune Miku, una cantante de realidad virtual cuya figura es la de un dibujo de animación japonesa. Foto: Behrouz Mehri / AFP

Aquí, el vínculo entre la animación y el sentimentalismo humano han llevado a que se creen diferentes personalidades virtuales, que están forjando las nuevas variantes de las relaciones humanas.



La industria del anime, por ejemplo, se ha compenetrado con la evolución tecnológica y ha hecho que algunos individuos sientan sensaciones de enamoramiento con algunos personajes.



Akihiko Kondo, un residente nipón, se ha hecho mundialmente famoso por ser la primera persona que pudo, ante la ley, unirse en matrimonio con un avatar virtual. Es más, la empresa que diseñó la muñeca, emitió un certificado de matrimonio.



(También: Se cancela concierto de J Balvin en México por lluvias y tormentas eléctricas).

En Japón pasan cosas raras, un matrimonio en Tokio, donde un hombre llamado Akihiko Kondo sorprendió a propios y extraños al casarse con Hatsune Miku. La madre de Kondo rechazó la invitación a la boda de su único hijo, pues se enteró de que su su futura nuera es miku pic.twitter.com/WwXLZ2ECRs — Luis (@Luis76939208) April 22, 2022

Sailor Moon con inteligencia artifical

Así las cosas, son miles los programadores que le están apostando a la creación de avatares y a la adaptación de célebres personajes del manga con inteligencia artificial con el fin de hacer más real el vínculo, amoroso o no, entre personaje y audiencia.



Con esta idea, el canal de YouTube 'Create with IA' ha generado una serie de imágenes hiperrealistas de los rostros de los protagonistas de Sailor Moon, una reconocida serie de ánime de los 90, creada por el caricaturista Naoko Takeuchi.



En el video se puede observar una transición de imágenes de los dibujos animados y su contraparte diseñada con Inteligencia Artificial.



(Artículos relacionados: Rafa Callejo: falleció el cofundador de Tam Tam Go).

Más noticias

Paz, sabrosura y reivindicación en el Festival Petronio Álvarez 2022

Rick Astley recreó 'Never gonna give you up' 35 años después

Cultura cambiante / columna

Tendencias EL TIEMPO