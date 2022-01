Las sagas familiares que se perpetúan en la gran pantalla son tan atractivas como las que protagonizan cientos de relatos de ficción en la pantalla, el hijo de, el hermano de, el primo de, la nieta de; solo faltan los rituales secretos. Los Coppola, los Fiennes, los Coen, los Smith, los Nolan, los Skarsgård, los Baldwin... sus historias pueden ser tan apasionantes como las de los Corleone, de El padrino, o los Carrington y los Colby, de Dinastía.

Algunos de los miembros de estos poderosos clanes, que han brillado como artífices y protagonistas de la industria, han tenido el chance de compartir con su familia en el set; otros apenas han coqueteado de lejos; los más talentosos detrás, o frente a las cámaras, han caminado por las alfombras rojas y han levantado estatuillas doradas, y unos más –en actos más bien controvertidos– han renunciado a sus apellidos para hacer sus propios caminos.



Las sagas familiares existen en todos los ámbitos profesionales, pero en el cine son mucho más llamativas. Finalmente son estrellas. Dylan Penn, hija de Sean Penn, ha sido la última en unirse al cuadro de honor de hijos que trabajan junto a su progenitor como ya lo hicieron Vivienne Pitt o Jane Fonda.



Sean y Dylan Penn protagonizan Flag Day (El día de la bandera). El orgulloso padre, ganador de dos premios Óscar y director de la película, ha rechazado en varias entrevistas que esta producción sea para su hija y que sea un acto de compensación por haber sido un padre ausente durante su infancia. El argumento de la película parece un guion autobiográfico: es el relato de una mujer que busca la reconciliación con su padre. En la película también participa Hopper, el segundo hijo de Sean Penn y la actriz Robin Wright. Todo queda en casa.

Dylan y Sean Penn, hija y padre comparte en 'Flag Day'. Foto: Getty Images

La otra nueva ‘estrella’ de una saga bastante conocida es Vivianne Jolie-Pitt, que dio sus primeros pasos en el cine al lado de su madre, Angelina Jolie, a los 5 años, durante el rodaje de Maléfica, donde, según contó la actriz, al verla caracterizada, todos los niños lloraban, menos su hija, razón por la que decidieron que fuera ella la que interpretara en una pequeña secuencia al personaje de Aurora.



Vivianne es parte de la realeza de sangre de Hollywood, no solo es hija de Angelina y Brad Pitt, sino que es nieta de Jon Voight, el padre de Angelina. En sus inicios, Jolie también trabajó con su progenitor en su debut: Lookin’ to Get Out (Intento de fuga), de 1982, y en luego Lara Croft: Tomb Raider.



No todos se quedan en el cine; el caso de Tatum O’Neal es bastante particular. Tenía 10 años cuando se puso a las órdenes del recientemente fallecido Peter Bogdanovich en la película Paper Moon (Luna de papel) y actuó con su padre, Ryan O’Neal. Logró el Óscar a mejor actriz de reparto, pero el premio no le sirvió para que su carrera floreciera y se afianzara y quedó en el limbo.



Stella Banderas Griffith, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, formó parte a los 3 años del elenco de Crazy in Alabama (Locos por Alabama), que su protagonizó su mamá y dirigió el actor malagueño; sin embargo, la joven ha decidido no seguir los pasos de sus progenitores, sino dedicarse al modelaje con otro nombre. Stella acaba de solicitar a una corte en Los Ángeles que le permita eliminar su segundo apellido y poder llamarse Stella del Carmen Banderas. “Normalmente no uso Griffith cuando me refiero a mí misma o en documentos”, alegó.

Tatum O’Neal y su padre, Ryan O’Neal. Foto: Getty Images

En la familia Coppola hay un caso similar. El famoso actor Nicolas Cage decidió usar el apellido de su mamá para hacer una carrera propia sin la sombra de la familia: Nicolas Kim Coppola –como se llama realmente– es sobrino del director Francis Ford Coppola y de la actriz Talia Shire, y primo de los directores Roman Coppola y Sofía Coppola, del productor de cine Gian-Carlo Coppola, y los actores Robert Carmine y Jason Schwartzman. ¡Qué familia!

Otros padres e hijos

Muchas familias han trasladado la ‘buena vibra’ que tienen en la vida real a la pantalla y gracias a eso han derrochado la química de sobra para lograr que sus papeles perduren en el tiempo y en las ganancias de taquilla.



Con 8 años, Jaden Smith hizo llorar a medio mundo cuando compartió protagonismo con su padre Will Smith en The Pursuit of Happyness (En busca de la felicidad), la historia de un padre que trata de sacar adelante a su hijo. Después tuvieron un nuevo encuentro en After Earth, eso sí, menos exitoso.



La actriz francesa Chiara Mastroianni ha tenido en sus padres a sus referentes: desde niña acudía a los rodajes como se si tratara de un parque de atracciones. La hija de Marcello Mastroianni y Catherine Deneuve –que difícilmente hubiera escogido otra profesión– ha confesado la satisfacción que le ha proporcionado haber trabajado con ambos.

Chiara Mastroianni y su papá, el italiano Marcello Mastroianni. Foto: AFP

La última vez fue en 2008 junto a su madre en Un conte de Noël, mientras que en 1996, poco antes de su fallecimiento, intervino con su padre en el filme del chileno Raúl Ruiz, Tres vidas y una sola muerte, aunque ambos habían coincidido fugazmente en Prêt-à-porter.



El actor y director Kiefer Sutherland, el popular agente federal de la serie 24, comenzó a los 17 años su carrera con una escueta aparición en la película Max Dugan Return (Hola, Mr. Dugan) juntoa su padre, Donal Sutherland. Luego han coincidido en tres ocasiones más.



A pesar de llevar décadas en el cine, Jane Fonda tuvo que esperar para trabajar junto a su padre, Henry Fonda, en la película On Golden Pond (En el estanque dorado), por la que él consiguió el Óscar al mejor actor.



Tom Hanks no solo ha trabajado con su hijo mayor Colin, fruto de su relación con su primera esposa la actriz Samantha Lewes, también lo dirigió en The Wonders (That Thing you Do!), en la que el joven interpretó uno de sus primeros papeles de su ya extensa carrera.



Tres generaciones de actores se dieron cita en It Runs in the Family (Cosas de familia): Kirk Douglas, su hijo Michael y Cameron. Los Roberts se han consolidado como una de las sagas del cine actual, donde la última en incorporarse con fuerza es Emma Roberts, sobrina de la oscarizada Julia Roberts e hija de su hermano mayor Eric. Comenzó con un pequeño papel a los 9 años en Blow y, aunque no ha trabajado junto a su padre, sí lo ha hecho con su tía en Valentine’s Day (Historias de San Valentín).



Otros en cambio no han tenido el privilegio de compartir en el set: Goldie Hawn asegura que le encantaría trabajar junto a su hija Kate Hudson, pero no es algo que quiera forzar, y Jeremy Irons está muy orgulloso de la carrera de su hijo Max, pero aún no han coincidido en un rodaje.

El veterano actor Jeremy Irons y su hijo Max. Foto: Getty Images

Y otros que han estado juntos pero no revueltos son los Skarsgård, la dinastía sueca que ha brillado en Hollywood, integrada por el patriarca Stellan (Thor, Mamma Mía, Nymphomaniac) y tres de sus hijos: Alexander (True Blood), Gustav (Vikingos) y Bill (el temido Pennywise de It).

Hermanos de sangre y metrajes

La cosa no es solamente entre padres e hijos: varios hermanos brillan delante y detrás de la pantalla.



Ethan y Joel Coen son una de esas llaves indisolubles –aunque recientemente Joel se aventuró solo a llevar al streaming una versión de un clásico de Shakespeare, Macbeth–. Juntos, como directores, guionistas y productores, han dado vida a filmes indispensables como Sangre simple, Fargo, No Country for Old Men, Raising Arizona o la divertida El gran Lebowski, entre una veintena de producciones. Han sido ganadores de cuatro premios Óscar entre otro centenar de galardones.



Los Dardenne, Luc y Jean-Pierre un par de belgas excepcionales, se han coronado como los reyes del cine europeo independiente, con sus ocho inobjetables presencias en el Festival de Cannes, donde han alzado varias veces la Palma de Oro, el máximo galardón. El niño, El silencio de Lorna, El hijo, Rosetta, Dos días y una noche, y El niño de la bicicleta son sus grandes obras.

Ethan y Joel Coen, directores, guionistas y productores Foto: Getty Images

Detrás de cámaras, los Nolan –Christopher, el director, y Jonathan, como guionista– también son los genios de los filmes magistrales The Prestige, The Dark Knight, The Dark Knight Rises y Memento, que se basó en el cuento de Jonathan, Memento Mori.

Por el lado de la actuación sobran las dinastías: los Baldwin –Stephen, William, Daniel y Alec, tristemente célebre por haber matado a una mujer al disparar un arma en un rodaje–; los australianos Liam, Luke y Chris Hemsworth –el inolvidable Thor–; los Fiennes, otra casta de reconocidos artistas británicos, ampliamente conocidos gracias a los actores Ralph y Joseph, además de sus hermanas Martha y Sophie (famosas cineastas en Reino Unido) y Magnus, un reputado compositor y productor musical.



Otras estrellas tienen hermanos actores, no tan populares como ellos, pero que dan la pelea: Eddie Murphy (Un detective suelto en Hollywood) y Charlie (Una noche en el museo); Steve Buscemi (Reservoir Dogs, Fargo) y Michael (Interview); Woody Harrelson (True detective, Pulp Fiction) y Brett (Larry Flint: el nombre del escándalo); Jeff Bridges (El gran Lebowski, Crazy Heart) y Beau (Max Payne, Los descendientes), y Sylvester Stallone (Rocky, Rambo) y Frank (Heart of Midnight).



Las sagas se perpetúan en el cine. Padres, hijos o hermanos siguen la misma estela. ¿Será cuestión de genética?



CULTURA Y AGENCIA EFE

En Twitter: @CulturaET

