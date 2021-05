'Sábados felices': recuerdo de Alfonso Lizarazo, su primer presentador

Junto con 'El minuto de Dios', el programa 'Sábados felices' es considerado el más antiguo al aire en la historia de la televisión colombiana.



Hace unos años, cuando se celebraron los 40 años, Alfonso Lizarazo, creador del programa y su director durante 26 años, le contó a EL TIEMPO que 'Sábados felices' nació en 1972, gracias a un espacio de humor que le adjudicaron a la programadora los martes de 8 a 9 de la noche.

"Empecé a hacer lo que yo hacía con los programas de música de la Nueva Ola:

crear un semillero de gente nueva. En otras palabras, se me ocurrió hacer un

reality, cuando todavía no existían", dice.



(Lea además: ‘Oh, gloria inmarcesible para el Gordo Benjumea’)



Así fueron apareciendo personajes emblemáticos como Hugo Patiño ('el príncipe

de Marulanda'), el 'Flaco' Agudelo, Humberto Martínez Salcedo ('el maestro

Salustiano'), 'Topolino', Carlos 'Mocho' Sánchez, Enrique Colavizza, Álvaro

Lemon ('El hombre caimán') y Marcelino Rodríguez ('Mandíbula'), entre otros.



"Este es un país muy sufrido y siempre el humor ha tenido una acogida

importante en la televisión, la prensa y la radio", comenta Alí Humar, su

director, durante más de 10 años, hasta hace poco. Humar anota que el programa ha sido una especie de 'válvula de escape' de la cotidianidad, a través de la risa.



"Si llegó a esta cantidad de años es porque ha gustado, porque la gente lo

pide y lo ve. Se ha convertido en una marca", concluye Lizarazo.



La actriz y humorista Fabiola Posada, mejor conocida como 'la gorda Fabiola',

recuerda que entró al programa 'Sábados felices' por pura suerte. "Iba a la casa

de mi madre que vivía en el mismo edificio en el que se hacían las grabaciones

y un día en esa rutina, un productor de ese entonces necesitaba a una gorda

para un dramatizado y desde ahí han pasado más 26 años de alegrías, risas y

tristezas".



Humberto Rodríguez, 'el Gato', actual presentador, reemplazó a Hernán Orjuela en la presentación del emblemático programa, quien a su vez fue uno de los que sucedió Lizarazo.



Cuenta Humberto Rodríguez Calderón, que se hizo famoso en la radio bogotana

como 'el Gato', que cuando era niño ver Sábados felices era un asunto de

unidad familiar: "Crecí con el programa, no me lo perdía, gozaba con sus

parodias".



(Le puede interesar: Personajes icónicos de Carlos 'El gordo' Benjumea)



Hoy, varias décadas después, él es el nuevo presentador de este espacio de

Caracol, que en el 2012 cumplió 40 años y que, pese a los cientos de

enfrentados, a la televisión por cable y a otras alternativas de entretenimiento, sigue siendo uno los espacios favoritos de los televidentes colombianos.



Rodríguez afirma que aceptó el ofrecimiento porque "el humor es necesario,

vital".

Otras noticias de la televisión: