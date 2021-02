Una nación de chistes y de niños

Hay dos valores únicos de la tele colombiana: los chisteteca de Sábados felices y los programas infantiles de Señal Colombia.

Kidscreen Awards 2021 premió la serie animada Cuentazos con efectazos. Señal Colombia ha sido una marca de prestigio en infantiles y animados, y cada vez que va y compite, gana. Eso significa que ahí hay un saber único: infantiles, animación y cultural. Tres cosas que no saben hacer los canales privados. Muy bien que haya ganado.



Ojalá RTVC siga promoviendo la televisión entretenida infantil: no aburrir educando, sino seducir contando y emocionando.

El desayuno ganó en la China. Este cortometraje animado ganó el primer puesto en el XI Festival internacional de cortometrajes de nuevos medios de China. Felicitaciones a Cristian Arcos Cerón, quien fue su creador.



Este proyecto había sido uno de los ganadores del Laboratorio de creación de RTVC.

Lo mejor es que explora el formato de animación. Lo contundente es que se ve y goza rápido: 2 minutos y 25 segundos. Lo fascinante: su humanismo y potencial emocional.



La historia es un pensar bonito ya que narra el modo en que un grupo de vecinos de ventana en ventana crean un desayuno para el hombre de la calle que intenta hacer que su guitarra acompañe el tedio del encierro del covid-19.



Y la sorpresa está en que este hombre comparte con sus animales la poca comida que tiene. Compartir con alegría siempre paga.



Sábados felices cumple 49 años contando chistes. Y si sigue ahí sin importar quién lo presente ni quién cuente el chiste. Y si sigue haciendo reír. Y si sigue ganando en rating. Y si es una marca Caracol. Y si todo esto, es porque Sábados felices es un emblema de los modos de reír en Colombia.



Sábados felices cuenta con el Guinness World Records como el programa de humor más antiguo de la televisión mundial.



Y Colombia tiene otros récords de duración en el tiempo: El minuto de Dios, El boletín del consumidor, los Consejos comunitarios de Uribe, Prevención y acción de Duque. Duran y duran y duran para ser récord y convertirse en costumbre nacional. Pero el impacto cultural e industrial de Sábados felices es ser el mayor influencer en los modos de reír en Colombia. La radio musical popular, ahora, es una extensión extraña de cuenta chistes; la radio de noticias tiene sus tardes de chistes; los programas de fútbol tienen cuentachistes; los youtubers creen que contar chistes es ser cool; los de stand up cuentan chistes con pretensión de inteligencia; los políticos se convirtieron en cuentachistes; el Presidente hace chistes involuntarios.



Sábados felices es, entonces, la marca Colombia porque es como los colombianos: somos una nación cuentachistes en forma de imitación, parodia, escenas, caricatura, chicas de vueltica y bingos, ferias y fiestas. 49 años es todo en televisión. Felicitaciones porque como dice la publicidad de programa “para hacer reír a Colombia, nadie le gana”. Y ahora más cuentachistes.



Columna El otro lado, de Ómar Rincón, crítico de televisión. Correo: orincon61@hotmail.com