Entrevista con Ryan Reynolds, el actor del momento

Sin duda, el canadiense Ryan Reynolds es el hombre del momento en el cine: es el protagonista de la nueva película de Disney, Free Guy, que explora el universo 'gamer'; en noviembre compartirá con Dwayne Johnson y Gal Gadot en el thriller de espionaje Red Notice, de Netflix, y la próxima semana llegará a los cines del país con la comedia de humor ácido Hitman’s Wife’s Bodyguard –que se estrenará como 'Duro de cuidar 2' y es la continuación de The Hitman’s Bodyguard–.

En Duro de cuidar 2, Reynolds repite como Michael Bryce, pero, a diferencia de la primera entrega, está dedicado a respirar en paz: el guardaespaldas más reputado, violento y aguerrido se ha convertido, está en su año sabático y no quiere saber de armas, peleas ni persecuciones. Pero la calma durará hasta que aparece Sonia Kincaid (Salma Hayek), la esposa de Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) –su peligroso protegido de la primera película–, para montarlo en una nueva misión.

“Lo único que llevo encima es un gas pimienta porque estoy descansando de la violencia y las armas –cuenta Reynolds de su papel–. Y esta nueva historia se desarrolla en medio de acción de alto voltaje: el personaje de Samuel L. Jackson es un asesino y naturalmente está usando armas todo el tiempo, no tiene problema en hacerlo, es algo que forma parte de la personalidad; mientras que mi personaje ahora está en desacuerdo con eso”.



Conocido mundialmente por su papel como el ácido e incorrecto superhéroe Deadpool, Reynolds ha hecho una larga carrera en la comedia romántica –The Proposal–, el drama –en Buried y The Captive, esta última de la mano de Atom Egoyan– y hasta en el terror –con The Amityville Horror–. No toda su trayectoria ha sido exitosa, pero los triunfos han sido suficientes para establecerse a la par de la actuación como empresario: es inversionista de un equipo de fútbol galés y de una empresa californiana de telecomunicaciones, y propietario de una fábrica de bebidas alcohólicas.



En esta entrevista cedida por el estudio, Reynolds –popular en la industria de Hollywood por su puntualidad y exigencia en sus interpretaciones– cuenta detalles de Hitman’s Wife’s Bodyguard, que se estrena en Colombia el 26 de agosto.

¿Qué fue lo que más disfrutó de esta segunda parte?

Creo que la idea de que la necesidad es la madre de las invenciones se ajusta aquí. Es bueno dejar de lado eso de que las armas son las únicas herramientas que se pueden utilizar al realizar grandes escenas de acción, y empezar a pensar y preguntarse: ‘¿si estoy en un gran enfrentamiento y no puedo usar armas, qué otra cosa puedo hacer?’. Creo que pensar así me hace más creativo; de hecho, hace a todo el mundo más creativo, y eso me encanta.

¿Cómo fue trabajar con el elenco de la película?



Amé el cast. Casi que estuve obsesionado con mis compañeros (risas). Trabajar con Samuel L. Jackson siempre me ha puesto a imaginarnos como dos algas marinas bajo el agua, es como si nos moviéramos juntos al mismo tiempo, llevados por la corriente. Y cuando se sumó Salma a la mezcla fue más grandioso. Ella nos hizo mejor a los dos en todo lo que hacíamos y nos mantuvo despiertos cada día.

Muchos actores cuando se van del set siempre dicen que extrañarán a su cast o a su equipo de producción, no sé qué tan genuino sea eso todas las veces que se dice, pero en esta oportunidad es totalmente cierto. No quería dejar el set ni a las personas que hicieron parte del proyecto, además me tomó un tiempo volverme a acostumbrar a la vida normal porque grabar con ellos fue una experiencia realmente hermosa.

Samuel L. Jackson y Salma Hayek en el filme. Foto: Cine Colombia Distribución / Lionsgate

¿Qué fue lo más difícil de este rodaje?



Recuerdo que Salma y yo, prácticamente, estuvimos empapados durante la mitad de la película porque nos la pasamos saltando ríos, charcos, océanos… Esta es una especie de aventura transeuropea. Hubo muchos dobles de acción, muchos golpes y muchas heridas, pero todo eso hace parte del trabajo y fue divertido.

Cuéntenos sobre su experiencia en las locaciones.



Filmar en Croacia fue especial, no todos los días se tiene la oportunidad de ir a un país como ese, sumergirse en su cultura y poder compartir y pasar tiempo con sus habitantes. Una de las cosas más grandiosas de hacer una película es la posibilidad de visitar lugares asombrosos a los que nunca había ido antes. Tuve la oportunidad de viajar a Croacia con toda mi familia, y ellos lo adoraron (Reynolds está casado con la también actriz Blake Lively, con quien tiene tres hijas).

¿Qué puede esperar el público de esta segunda entrega?



Duro de cuidar 2 sigue la línea de la primera de una forma encantadora. Las secuelas pueden ser algo muy complicado de hacer porque algunas veces se quedan solamente en explotar y reiterar lo que funcionó de las primeras partes. Esta película no hace eso, lo que hace es resaltar el tono y la esencia dándoles espacio a nuevos y desenfrenados elementos, convirtiéndola en una mejor historia. Por otra parte, Duro de cuidar 2 fue concebida desde el principio como una comedia de acción, a diferencia de la primera parte, que tuvo que ser repensada y redireccionada poco tiempo antes de empezar a rodarse.



