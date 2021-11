Nueva tragedia en 'Rust': técnico está a punto de perder el brazo

El ‘caso Baldwin’ sigue copando los titulares de los medios especializados en el entretenimiento. Aún está en investigación el incidente en el cual Halyna Hutchins, directora de fotografía del rodaje de la película ‘Rust’, murió a raíz de un disparo del actor Alec Baldwin con una presunta arma de utilería.

Y si bien el rodaje está paralizado por el momento, del set en Nuevo México llegan noticias tan lamentables como lo ocurrido hace más de tres semanas. En esta ocasión se supo que un operario del rodaje fue mordido por una araña venenosa en el brazo.



El gran inconveniente es que, si el estado de salud del afectado se complica, los médicos podrían solicitar la amputación.

Tras caso Baldwin, 'La Roca' promete no usar armas reales en sus películas

Un animal con potente veneno necrótico

En el rancho de Nuevo México se filmaba 'Rust'. Foto: Patrick Fallon. AFP

Jason Miller es un operario de luces que trabajaba en la película ‘Rust’, junto con Baldwin, Hutchins y otros reconocidos nombres de Hollywood.



Según reveló ‘Sky News’, Miller hacía trabajos rutinarios en el set –ya Hutchins había muerto y las grabaciones se pausaron– cuando fue mordido por una araña.



En ese momento, más allá del dolor y la desinfección, no tuvo mayores inconvenientes. Sin embargo, conforme pasaron los días sus síntomas de envenenamiento eran más que claros. Al parecer, el operario llegó a experimentar “necrosis del brazo y sepsis (respuesta inmunitaria anómala)”.



Miller fue al hospital y de inmediato pasó al quirófano. Se le han practicado al menos dos cirugías con el fin de evitar la pérdida del brazo dado que, de no contrarrestarse la situación, los médicos podrían verse obligados a amputarlo.



“Si en peores circunstancias pierde el brazo, este es un evento devastador que cambiará la vida de Jason y su familia”, indicó el citado medio según la descripción de ‘Just Giving’, una plataforma de recaudación de fondos desde la cual se busca ayudar en el cubrimiento de los gastos del operario afectado.



Dijo ‘Sky’ que, según los reportes médicos, Miller fue mordido por una araña reclusa parda, un tipo de animal endémico de Norteamérica.

Luto en rodaje de Indiana Jones: miembro del equipo fue hallado muerto

‘Rust’, en el ojo del huracán

El actor ha dicho que la mujer era 'su amiga'. Foto: EFE / Instagram: @halynahutchins

La investigación en torno al posible uso de balas y armas reales en la producción sigue creando debate sobre la seguridad en los rodajes, sobre todo después de que otros miembros y ex miembros del ‘staff’ de la filmación criticaran las medidas tomadas tanto con las pistolas –era un Western, por lo tanto, era inevitable no usarlas– como con otros elementos que podrían comprometer el bienestar de los partícipes de la película.



Hace semanas los abogados de la armera de ‘Rust’ se pronunciaron tras conocer que, posiblemente, sí se utilizaron balas reales –y una de esas asesinó a Hutchins y, al parecer, fue la misma que se alojó en el hombro de Joel Souza, director herido–.



Por medio de un comunicado en nombre de Hannah Gutiérrez-Reed, los apoderados indicaron: “En última instancia, este set nunca se habría visto comprometido si no se hubieran introducido municiones reales (…) Hannah no tiene idea de dónde vinieron las balas reales”.

¿Queda destruida la carrera de Hanna Gutiérrez-Reed cuando apenas estaba comenzando? pic.twitter.com/MQW7NyQDBt — Carlos Eŭgenĭo Thompson Pinzón (@chlewey) October 24, 2021

Caso Baldwin: armera del set 'no tiene idea' de dónde salieron balas reales

Asimismo, durante los últimos días se habló de un supuesto sabotaje para que Baldwin disparara balas de verdad, sin embargo, estas especulaciones todavía son materia de investigación.



La única gran certeza hasta el momento es que el ‘caso Baldwin’ volvió a poner sobre la mesa el asunto de la seguridad en los rodajes y los peligros de usar armas reales o letales.

