Russell Crowe es, sin lugar a duda, uno de los actores más importantes de su generación. Con 58 años, tiene un premio Óscar como mejor actor (Gladiador), dos premios Globo de Oro en la misma categoría, decenas de nominaciones y una asombrosa cantidad de éxitos de taquilla.



Con más de 50 películas en su filmografía, esta no es la primera vez que Crowe interpreta a un personaje de la vida real: ya lo había hecho con Jeffrey Wigand en The Insider; John Nash en Una mente brillante; James J. Braddock en Cinderella Man y Roger Ailes en Lou-dest Voice. Sin embargo, El exorcista del Papa sí marca una primera vez en la larga trayectoria de Crowe: su primera película de terror.



En varias ocasiones, Crowe había mencionado no ser un fan del género, pero este caso fue diferente. Lo que le atrajo de la película y lo alejó de sus prejuicios fue el personaje. Interpretar al padre Gabriele Amorth no fue sencillo.

Crowe llevó a cabo una minuciosa investigación, leyó material sobre exorcismos y los libros del sacerdote. Viajó a Roma, al Vaticano y conversó con gente cercana a Amorth. Se encargó de captar cada detalle para poner en la pantalla un personaje tan interesante como el que él estaba descubriendo. Desde Australia, Russell Crowe habló con EL TIEMPO:

Sabemos que hubo mucha lectura para la construcción del personaje. ¿Qué aprendió haciendo la película?

Bueno, esa es una gran pregunta. Desde el primer momento lo que me entusiasmó de la película fue el hombre, Gabriele Amorth. Quedé fascinado con su historia y cada detalle que pude descubrir sobre él. Aprendí que más allá de sus 36 años como jefe de exorcismos del Vaticano, hubo otros trabajos que había realizado y uno de ellos era periodista; es por esto por lo que mantuvo un registro escrito de las cosas que estaba experimentando. Así que hay decenas de libros de donde sacar información... cada uno de ellos son experiencias en primera persona. Como actor, para mí, esto es un tesoro absoluto... tanta información para trabajar, analizar e interpretar es un tesoro absoluto.

¿Cómo trabajó un personaje tan complejo?

Reconozco que me tomé muchas licencias con la forma como construí al personaje... pero todo fue basándome en las conversaciones que tuve con amigos suyos, con colegas suyos. Hablé, por ejemplo, con un hombre que hizo 160 exorcismos a su lado, así que la esencia de Gabriele está allí. Sí, es verdad que en el filme hay elementos de otras películas... hay un poco de El Código Da Vinci, un poco de Indiana Jones, pero siempre siguiendo la base de la esencia de la historia, la esencia del Padre Amorth.



¿Qué era lo más importante de Gabriele Amorth que quería llevar a la pantalla?

Él tenía un sentido del humor muy irreverente y era bien conocido por eso... Eso era algo que yo, definitivamente, quería reflejar. También era importante hablar de lo que algunos llamarían “rebeldía” en términos de la posición que tomaba en algunos asuntos con la Iglesia. Hubo cosas que hizo o dijo que se consideraron polémicas, pero después de estudiarlo y leerlo estoy convencido de que él nunca se propuso causar ningún problema. Solo quería decir la verdad. Quería que la verdad fuera lo principal bajo la jerarquía eclesiástica.

¿Rodar esta película le hizo replantearse algo a nivel espiritual?

Bueno, ciertamente hay muchas cosas que pasan por tu mente cuando estás haciendo una película como esta, porque estás rodeado de información y situaciones muy fuertes. Sinceramente, creo que me hizo pensar en mi propia fe y en mi propia relación con las cosas. Y, ¿sabes?, probablemente tenga una perspectiva bastante extrema en cierto modo porque, una de las cosas a las que me refiero cuando hablo de Gabriele es la pureza de su fe y la naturaleza inquebrantable de su creencia; eso, combinado con el sentido del humor, me hace entender por qué era tan eficaz en su trabajo. No olvidemos que él trataba con personas afligidas, lidiaba con la familia de personas afligidas, personas que estaban pasando por el período más oscuro de su vida. Él tenía la habilidad de traer consuelo a esas personas, podía, de alguna manera, sacarlos a la luz... y realmente me hizo examinar quién era él en términos de persona, de individuo y de su conexión con la gente.

¿Usted cree en Dios?

Tengo que decir que sí. Así como yo creo todo lo que la ciencia ha logrado, también entiendo que la ciencia tiene que ver con una serie de ejercicios en los que te equivocas hasta que lo haces bien. Como un hombre de 58 años, sé que la ciencia no puede explicarlo todo.



¿Cómo podría decir que lo ha cambiado hacer esta película?

Definitivamente, entorpeció mi cinismo. Me hizo darme cuenta de que, a la edad de 58 años, no obstante todo lo que he leído, todos los lugares en los que he estado, todas las cosas que he experimentado, realmente no sé cómo funciona este mundo. Realmente no sé nada. Y en realidad me siento más cómodo, menos cínico y más preparado para tener una relación directa, desde mi perspectiva, con Dios.

¿Pudo dormir por la noche mientras hacía la película?

(Risas) Sí, y muy profundamente. Porque si tu fe es inquebrantable, puedes dormir bien por la noche (risas).

El padre Gabriele Amorth realizaba cinco exorcismos diarios

Gabriele Amorth fue ordenado en 1954. En 1986 fue nombrado exorcista de la Diócesis de Roma. En 1990 fundó la Asociación Internacional de Exorcistas, y fue presidente hasta su jubilación en 2000. Habría realizado alrededor de 60.000 exorcismos en el curso de su ministerio. Él aseguraba que una persona podía estar poseída por más de un demonio a la vez; de hecho, a veces, por miles; era la forma de explicar la gran cantidad de demonios exorcizados. El ‘Decano de los exorcistas’, como lo llaman, conducía los rituales con crucifijos, agua bendita, aceite consagrado, un libro de oraciones y su pañuelo púrpura. Escribió decenas de libros. Falleció en 2016 y durante sus últimos años realizaba un promedio de cinco exorcismos al día.

La película

Inspirada en los archivos del padre Gabriele Amorth, protagonizada por Russell Crowe y un elenco de estrellas (Daniel Zovatto, Alex Essoe, Franco Nero), se estrenó el 5 de abril y ha generado todo tipo de reacciones. Las búsquedas en la web acerca del padre Amorth crecieron de manera exponencial y lo mismo ha pasado con los exorcismos. La cinta está entre los 6 estrenos más importantes de taquilla mundial.

URSULA LEVY

PARA EL TIEMPO

