¡La primera actriz en el espacio! ¡Otra vez Rusia le ganó a los EE. UU.!

Rusia envió este martes a una actriz y un director de cine al espacio para rodar el primer largometraje de la historia en ese lugar y marcar algunos puntos simbólicos de ventaja frente a los estadounidenses después de años de decepciones.



Acompañados del experimentado cosmonauta Anton Shkaplerov, la actriz Yuliya Peresild, de 37 años, y el realizador Klim Shipenko, de 38, despegaron sobre las 08H55 GMT a bordo de un cohete Soyuz desde el cosmódromo ruso de Baikonur, en Kazajistán.



Al cabo de cinco minutos se encontraban a 150 km de altitud y las separaciones de las diferentes partes de la nave discurrieron sin problemas. Según el plan de vuelo, el cohete debe llegar a la Estación Espacial Internacional a las 12H12 GMT.



A partir de entonces, director y actriz dispondrán de doce días, hasta su retorno previsto el 17 de octubre, para rodar una película inicialmente titulada 'El desafío', que presentará a una médica con la misión de salvar un cosmonauta.



En un contexto de tensiones entre Rusia y Estados Unidos, esta aventura cinematográfica, cuyo presupuesto se mantiene en secreto, busca adelantarse al proyecto fílmico en el espacio de Tom Cruise, cuya programación aún no se conoce.



"Es un gran placer. Para mí, el espacio es atractivo (...), ilimitado", dijo Peresild en un video difundido el martes en la cadena de televisión de la agencia espacial rusa Roscosmos.



En una conferencia de prensa el lunes, su director, que se encargará de la cámara, el maquillaje y la iluminación en el reducido segmento ruso de la ISS, aseguró que el largometraje servirá de "experiencia".



"No tengo a nadie a quien pedir consejos, no tengo un camarógrafo a quien preguntar cómo filmar con la luz de una ventanilla", comentó.



La misión llega en un momento de proliferación de viajes al espacio, incluido los vuelos de placer como el de los millonarios Richard Branson y Jeff Bezos.



El lunes, una empresa de este último, Blue Origin, anunció que el actor William Shatner, el capitán Kirk en la serie Star Trek, irá al espacio la próxima semana.



Yuliya Peresild (izquierda), actriz rusa. Foto: AFP

Ganarle a la Nasa

Para Roscosmos, la película deberá devolverle el prestigio perdido por sus escándalos de corrupción, sus numerosas averías y la pérdida del lucrativo monopolio de los vuelos tripulados a la ISS, con la irrupción de la sociedad Space X de Elon Musk.



Se trata de "ganarle a la Nasa y a Space X", y "desviar la atención de (sus) problemas", dijo a la AFP el politólogo Konstantin Kalashev.



La agencia rusa había revelado su proyecto cinematográfico el año pasado, tras el anuncio de un proyecto de rodaje a bordo de la ISS con la estrella estadounidense Tom Cruise.



Aunque las imágenes han acompañado a todas las misiones al espacio, nunca se ha filmado un largometraje de ficción en órbita.

Momento del despegue de la nave con la actriz. Foto: EFE

Los dos viajeros al espacio, figuras del cine ruso, siguieron un entrenamiento acelerado para aprender a soportar la violenta aceleración del despegue y a moverse en la ingravidez.



Como señal de la importancia del proyecto para Moscú, los productores son pesos pesados: Dmitri Rogozin, director de Roscosmos y ex viceprimer ministro, y Konstantin Ernst, jefe de la cadena televisiva Pervyi Kanal.



Este último es responsable de la puesta en escena de algunos de los grandes momentos del reinado de Vladimir Putin, como desfiles militares, investiduras presidenciales y las ceremonias de los Juegos de Invierno de Sochi en 2014.



En abril, para el 60 aniversario del primer vuelo tripulado al espacio de Yuri Gagarin, una victoria simbólica de la Unión Soviética frente a Estados Unidos en plena Guerra Fría, Putin proclamó que Rusia debía continuar como una gran potencia espacial.



El país aún quiere involucrarse en el turismo espacial y para diciembre está previsto el viaje de un multimillonario japonés.



Entre otras ambiciones de Roscosmos figuran una estación espacial únicamente rusa y una estación ruso-china, mientras que Moscú decidió rechazar un proyecto lunar de Washington que consideró demasiado centrado en Estados Unidos. Pero ninguno de estos proyectos tiene presupuesto ni un calendario preciso.

William Shatner y Leonard Nimoy, el capitán Kirk y el Sr. Spock, en 1966. Foto: Archivo particular

El famoso capitán Kirk también irá al espacio

De otro lado, también se supo que el actor William Shatner, que dio vida al famoso capitán Kirk en la serie de ciencia ficción Star Trek, será uno de los tripulantes del nuevo vuelo espacial de Blue Origin, la compañía creada por el fundador de Amazon, Jeff Bezos.



En un comunicado, Blue Origin informó este lunes de la incorporación de

Shatner así como la de la ingeniera espacial y abogada Audrey Powers, vicepresidenta de la compañía.



El pasado 20 de julio Bezos alcanzó el espacio a bordo de un cohete en un corto vuelo de poco más de 10 minutos de duración que partió desde el oeste de Texas (EE.UU.).



La nueva misión de Blue Origin, New Shepard NS-18, tendrá lugar el 12 de octubre y transportará de nuevo, de ida y vuelta al espacio, a cuatro tripulantes. El lanzamiento tendrá lugar en el oeste de Texas, al igual que el que llevó a Bezos al espacio.



Junto con Shatner y Powers viajarán y Chris Boshuizen y Glen de Vries. Boshuizen es cofundador de Planet Labs, la primera compañía en utilizar comercialmente los nanosatélites. A su turno, De Vries es el cofundador de Medidata Solutions una de las principales plataformas de investigación clínica del mundo.

Célebre libro de Tom Wolfe. Foto: Archivo particular

La conquista rusa del espacio

La batalla espacial entre los rusos y los estadounidenses tiene más de medio siglo. En los años 50, durante la Guerra Fría, The New York Times alertaba sobre los comunistas en el espacio por cuenta del primer Sputnik.



Tom Wolfe retrató el pulso de esa batalla en 'Lo que hay que tener', su genial reportaje sobre los pilotos que se aventuraron en las primeras naves supersónicas y les abrieron paso a los futuros tripulantes del Apolo 11.

Por años, la Guerra Fría se trasladó a la gran pantalla: la batalla por lograr las mejores películas sobre el espacio exterior alentó a los grandes estudios de Hollywwood y los de Rusia a realizar megaproducciones.



'Solaris', de 1972, basada en la novela homónima del escritor polaco Stanisław Lem, y dirigida y coescrita por Andréi Tarkovski, un genio de la cinematografía soviética, es considerado un hito de la ciencia ficción. La trama del filme sigue a una misión científica que se encarga de investigar el extraño comportamiento de los tripulantes a bordo de la estación espacial Prometheus, situada sobre el lejano planeta Solaris. George Clooney protagonizó un remake de este filme con la dirección de Steven Soderbergh.



Redacción Cultura con información con AFP con EFE.

